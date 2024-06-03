Ціна найпопулярніших криптовалют
Згідно з даними однієї з найбільших криптобірж Європи з українським корінням WhiteBIT, курс найпопулярніших криптовалют станом на 3 червня має такий вигляд:
- Bitcoin (BTC) – 68,85 тисячі долара за монету (+1,61% за добу);
- Ethereum (ETH) – 3,81 тисячі долара за монету (+0,5% за добу).
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Прогноз курсу біткойна
Як розповідає засновник корпорації MicroStrategy Майкл Сейлор, наразі біткойн вступив у новий чотирирічний цикл.
- Прогнозується, що домінування інституціоналів стрімко зростатиме – Tether, Tesla, Metaplanet та інші великі компанії вже накопичують біткойн та сприймають його як резервний актив.
Наприклад, біржовий фонд BlackRock накопичив понад 288 000 BTC, і обійшов як фонд Grayscale, так і MicroStrategy чи будь-яку іншу публічну компанію за біткойн-резервами.
- Цікаво, що до такого процесу приєднаються ще й уряди та державні й пенсійні фонди.
- Крім того, емісія біткойна на сьогодні зменшується, а попит на нього постійно збільшується. Відтак, ціна BTC неминуче зростатиме.