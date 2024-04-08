Как изменилась цена самых популярных криптовалют

Согласно данным одной из крупнейших криптобирж Европы с украинскими корнями WhiteBIT, курс самых популярных криптовалют по состоянию на вечер 8 апреля выглядел так:

Bitcoin (BTC) – 71,42 тысячи доллара за монету (+2,85% за сутки);

Ethereum (ETH) – 3,63 тысячи доллара за монету (+6,72% за сутки).

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За месяц майнеры заработали 2 миллиарда долларов

Совокупная прибыль майнинговых компаний в марте этого года составила 2 миллиарда долларов и достигла исторического максимума, передает Bitcoin Magazine.

Из 2 миллиардов долларов:

около 85 миллионов долларов поступило от комиссий за транзакции,

1,93 миллиарда долларов – награда за добытые блоки.

Кто стал лидером среди майнеров

Лидером по количеству добытых блоков стал американский майнинговый пул Foundry . Его майнеры нашли 1 312 блоков – 30% от общего количества.

. Его майнеры нашли 1 312 блоков – 30% от общего количества. На втором месте расположился китайский Antpool, который добыл 989 блоков – 23% от общего количества.

Хотите инвестировать в криптовалюты, но беспокоитесь за безопасность своих средств и личных данных? Безопасность - это один из приоритетов WhiteBIT – централизованной криптобиржи с украинскими корнями. Компания входит в тройку самых безопасных бирж в мире по рейтингу сертификационной платформы CER.live и соответствует самым высоким требованиям к уровню безопасности согласно аудитам Hacken.io - ведущих специалистов по предоставлению услуг в сфере кибербезопасности.