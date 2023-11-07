В ноябре возможен рост биткойна

На прошлой неделе биткойн укрепился на 29%, а репутация октября закрепилась как Uptober.

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Еще интереснее, что исторически ноябрь превосходит октябрь со средней доходностью в биткоине более 35%. Если ноябрь принесет аналогичную прибыль, актив достигнет примерно 47 000 долларов,

– сказала Рэйчел Лин.

Также она отметила, что рост количества пользователей и трансакций как дополнительный положительный фактор. В частности, заметен всплеск объема спотовой торговли с увеличением количества финансовых операций на сумму более 100 000 долларов.

Это явный индикатор повышенного институционального интереса, крупные игроки консолидируют позиции в цифровых активах, особенно в биткоине. Если мы посмотрим на приток на прошлой неделе, то увидим массовый рост: в сектор поступило около 325 миллионов долларов, из которых почти 300 миллионов долларов — в биткойн,

– добавила она.

Данные об опционах также отражают бычьи настроения рынка. Она считает, что многие поставят на то, что биткойн значительно подорожает за два месяца.

Илон Маск поддержал Ordinals

Хотя Илон Маск и раскритиковал NFT и сказал, что это просто URL-ссылка на JPEG-файл, который ничем не защищен и может исчезнуть в любую секунду, он поддержал протокол Ordinals.

По крайней мере, вы должны закодировать JPEG в блокчейне. Если компания, которая сохраняет изображение, прекращает свою деятельность, вы больше не будете иметь изображения,

– объяснил он.

Криптоинвесторы одобрительно ответили на такую критику от миллиардера, ведь Ordinals имеет более 38 миллионов записей в блокчейне биткойна, что делает его безопасным и долгосрочным.

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