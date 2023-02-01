Европейский экспорт

Согласно данным Европейского статистического ведомства Eurostat, объем европейского экспорта из стран ЕС в Россию за год снизился на 47% и вырос на 48% в страны СНГ, из которых затем практически весь экспорт идет в страну-агрессорку.

К теме Немецкий экспорт в Россию упал более чем вполовину за год: с импортом все иначе.

  • ЕС после вторжения России в Украину экспортировал в Россию товаров на 36,3 миллиарда евро против 69,2 миллиарда долларов в 2021 году.
  • Вместе с тем за этот же период из ЕС в страны СНГ (Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана) поступило товаров на 20,3 миллиарда евро в 2022 году по сравнению с 13,7 миллиарда евро за 2021 год.

"Санкционные аномалии"

Руководитель отдела изучения данных Euromonitor International Вайдотас Землис-Балевичус считает, что значительная часть поступающих в страны СНГ из ЕС товаров перенаправляется в Россию. Эксперт подчеркивает, что в настоящее время обнаружил более ста возможных "санкционных аномалий".

Среди таких аномалий – снабжение:

  • легковых автомобилей из Литвы в Беларусь;
  • смартфонов и ноутбуков из Чехии в Казахстан, объем экспорта которых в страну-агрессорку вырос более чем в 2 тысячи раз в долларовом выражении, согласно официальной статистике Казахстана;
  • авиационного керосина из Греции в Грузию. Так, Греция, Кипр, Чехия и Эстония в 3 – 5,5 раза увеличили поставки санкционных товаров в соседние с Россией страны.