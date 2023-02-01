Європейський експорт

Згідно з даними Європейського статистичного відомства Eurostat, обсяг європейського експорту з країн ЄС до Росії за рік знизився на 47% й зріс на 48% до країн СНД з яких потім практично весь експорт йде до країни-агресорки.

До теми Німецький експорт до Росії впав більш ніж вполовину за рік: з імпортом все інакше.

ЄС після вторгнення Росії в Україну експортував до Росії товарів на 36,3 мільярда євро проти 69,2 мільярда доларів у 2021 році.

Разом з тим за цей же період з ЄС до країн СНД (Вірменії, Білорусі, Грузії, Казахстану, Киргизстану, Узбекистану) надійшло товарів на 20,3 мільярда євро у 2022 році проти порівняно з 13,7 мільярда євро за 2021 рік.

Зверніть увагу! Експорт з країн СНД до Росії також зріс майже на 40% або на 9,4 мільярда євро. Не збільшили постачання до СНД лише Швеція та Мальта.

"Санкційні аномалії"

Керівник відділу вивчення даних Euromonitor International Вайдотас Земліс-Балевичус вважає, що значна частина товарів, що надходять до країн СНД із ЄС, перенаправляється до Росії. Експерт підкреслює, що наразі виявив понад сто можливих "санкційних аномалій".

Серед таких аномалій – постачання:

легкових автомобілів з Литви до Білорусі;

смартфонів та ноутбуків з Чехії до Казахстану, обсяг експорту яких до країни-агресорки зріс у понад 2 тисячі разів у доларовому вираженні, згідно з офіційною статистикою Казахстану;

авіаційного гасу з Греції до Грузії. Так Греція, Кіпр, Чехія та Естонія в 3 – 5,5 раза збільшили постачання санкційних товарів у сусідні з Росією країни.

Довідка: під санкційними аномаліями Земліс-Балевичус вважає експорт, який виріс щонайменше вдвічі після початку війни, попри введені проти Росії санкції.