Китай постепенно возобновляет импорт австралийского угля и призывает отечественных шахтеров увеличить уже рекордную добычу.

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Австралийское вместо русского

В течение двух лет Китай не поставлял уголь из Австралии. В то время китайские покупатели импортировали сырье из Индонезии, а также покупали коксующиеся угли из Монголии и России. Однако качество такого угля было на низком уровне. Китай не хочет покупать российский уголь даже по очень низким ценам.

Интересно! В 2020 году в Китае действовал неофициальный запрет на импорт австралийского угля. Поднебесная была возмущена обвинением Австралии о распространении COVID-19. Поэтому восстановление импорта является ярким свидетельством восстановления связей между странами.

Восстановление торговли, несомненно, является хорошей новостью для Китая, чтобы решить проблему дефицита высококачественного угля.

– говорится в записке аналитиков COFCO Futures.

Китай, крупнейший в мире производитель и потребитель угля, возлагается на это сырье для производства почти 60% своей электроэнергии. Именно поэтому сотрудничество с Австралией очень важное для Китая в плане энергетической безопасности. Ранее Австралия была вторым по величине поставщиком угля в Китай. Ожидается, что она вернет часть своего рынка, которую временно занимали Россия и Монголия.

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