Китай постепенно возобновляет импорт австралийского угля и призывает отечественных шахтеров увеличить уже рекордную добычу.
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Австралийское вместо русского
В течение двух лет Китай не поставлял уголь из Австралии. В то время китайские покупатели импортировали сырье из Индонезии, а также покупали коксующиеся угли из Монголии и России. Однако качество такого угля было на низком уровне. Китай не хочет покупать российский уголь даже по очень низким ценам.
Восстановление торговли, несомненно, является хорошей новостью для Китая, чтобы решить проблему дефицита высококачественного угля.
– говорится в записке аналитиков COFCO Futures.
Китай, крупнейший в мире производитель и потребитель угля, возлагается на это сырье для производства почти 60% своей электроэнергии. Именно поэтому сотрудничество с Австралией очень важное для Китая в плане энергетической безопасности. Ранее Австралия была вторым по величине поставщиком угля в Китай. Ожидается, что она вернет часть своего рынка, которую временно занимали Россия и Монголия.
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Как Россию изолируют от мира
- Россия живет в основном на экспорте нефти, газа и угля. Однако Запад своими санкциями существенно ограничивает доходы агрессора.
- Ранее от российской нефти отказался Евросоюз и G7. Они установили ограничения на цену третьих стран.
- Крупнейшими экономическими союзниками агрессора оставались Индия и Китай. Однако, как видим, эти страны также действуют только в собственных интересах и готовы в любой момент отказаться от России.
- Китай уже покупает угли в Австралии. А Индия заявила о готовности снизить закупки российской нефти, если цена превысит 60 долларов