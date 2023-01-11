Натомість Китай поступово відновлює імпорт австралійського вугілля та закликає вітчизняних шахтарів збільшити вже рекордний видобуток.
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Австралійське замість російського
Протягом двох років Китай не постачав вугілля з Австралії. В той час китайські покупці імпортували сировину з Індонезії, а також купували коксівне вугілля з Монголії та Росії. Однак якість такого вугілля була на низькому рівні. Китай не хоче купувати російське вугілля навіть за дуже низькими цінами.
Відновлення торгівлі, безсумнівно, є хорошою новиною для Китаю, щоб розв'язати проблему дефіциту високоякісного вугілля,
– йдеться в записці аналітиків COFCO Futures.
Китай, найбільший у світі виробник і споживач вугілля, покладається на цю сировину для виробництва майже 60% своєї електроенергії. Саме тому співпраця з Австралією є дуже важливою для Китаю в плані енергетичної безпеки. Раніше Австралія була другим за величиною постачальником вугілля до Китаю. Очікують, що вона поверне частину свого ринку, яку тимчасово займали Росія та Монголія.
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Як Росію ізолюють від світу
- Росія живе переважно на експорті нафти, газу й вугілля. Однак Захід своїми санкціями суттєво обмежує доходи агресорки.
- Раніше від російської нафти відмовився Євросоюз та країни G7. Вони встановили обмеження на ціну для третіх країн.
- Найбільшими економічними союзниками агресорки залишалися Індія та Китай. Однак, як бачимо, ці країни також діють лише у власних інтересах і готові будь-якої миті відвернутися від Росії.
- Китай вже купує вугілля в Австралії. А Індія заявила про готовність зменшити закупівлі російської нафти, якщо ціна перевищить 60 доларів.