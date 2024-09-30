Цена самых популярных криптовалют

Согласно данным одной из крупнейших криптобирж Европы с украинскими корнями WhiteBIT, курс самых популярных криптовалют по состоянию на 30 сентября выглядит следующим образом:

Bitcoin (BTC) – 63,60 тысячи доллара за монету (-3,02% за сутки);

(BTC) – 63,60 тысячи доллара за монету (-3,02% за сутки); Ethereum (ETH) – 2,61 тысячи доллара за монету (-1,43% за сутки).

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Час – це гроші. Тому не витрачайте його в очікуванні та поповнюйте свій баланс за лічені хвилини з WhiteBIT. Криптобіржа подбала, щоб процедура переказу була швидкою та безпечною, а платежі можна було комфортно зробити не лише в межах України, але й з будь-якої точки світу. Оцініть й ви цю опцію у декілька клаців.

Каким был сентябрь для биткойна

Промышленный индекс Доу-Джонса свидетельствует о том, что биткойн может завершить сентябрь лучшим ростом для этого месяца в истории.