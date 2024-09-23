Цена самых популярных криптовалют

Согласно данным одной из крупнейших криптобирж Европы с украинскими корнями WhiteBIT, курс самых популярных криптовалют по состоянию на 23 сентября выглядит следующим образом:

Bitcoin (BTC) – 63,49 тысячи доллара за монету (+0,84% за сутки);

(BTC) – 63,49 тысячи доллара за монету (+0,84% за сутки); Ethereum (ETH) – 2,64 тысячи доллара за монету (+2,27% за сутки).

Читайте также Как можно заработать на криптовалюте в 2024 году

Час – це гроші. Тому не витрачайте його в очікуванні та поповнюйте свій баланс за лічені хвилини з WhiteBIT. Криптобіржа подбала, щоб процедура переказу була швидкою та безпечною, а платежі можна було комфортно зробити не лише в межах України, але й з будь-якої точки світу. Оцініть й ви цю опцію у декілька клаців.

Кийосаки о золоте, серебро и биткоин

Американский инвестор и бизнесмен Роберт Кийосаки заявил в соцсети X, что после того, как ФРС снизит процентные ставки, немало участников рынка "проиграют" и начнут продавать облигации. В то же время участники могут перекинуться в реальные активы, например золото, серебро и биткойн.

Те, кто имеет золото, серебро и биткойны, станут богаче, а остальные понесут большие убытки,

– написал Кийосаки.

Напоминаем! Федеральная резервная система США более года удерживала процентные ставки на максимуме с начала 2001 года – на уровне 5,25 – 5,5%.

Кроме того, более недели назад цены на золото выросли до рекордного уровня в ожидании скорого снижения ставок. Известно, что за последние 12 месяцев цены на золото и серебро выросли примерно на 33%.