Цена самых популярных криптовалют

Согласно данным одной из крупнейших криптобирж Европы с украинскими корнями WhiteBIT, курс самых популярных криптовалют по состоянию на 9 сентября выглядит следующим образом:

Bitcoin (BTC) – 55,25 тысячи доллара за монету (+1,32% за сутки);

(BTC) – 55,25 тысячи доллара за монету (+1,32% за сутки); Ethereum (ETH) – 2,32 тысячи доллара за монету (+1,03% за сутки).

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Биткоин дешевеет

Курс биткойна начинал прошлую неделю на отметке в 58 тысяч долларов, а закрывал – ниже чем 53 тысячи долларов. По состоянию на 9 сентября цена выросла до более 55 тысяч долларов.

Заметьте! На прошлой неделе объем ликвидаций на рынке биткоина достиг 55 миллионов долларов с 3 по 4 сентября, а курс биткойна временно падал ниже 56 тысяч долларов.

Поэтому биткойн-трейдеры понесли значительные убытки из-за медвежьего разворота тренда. Преимущественно пострадали длинные позиции, которые были открыты с кредитным плечом.

Час – це гроші. Тому не витрачайте його в очікуванні та поповнюйте свій баланс за лічені хвилини з WhiteBIT. Криптобіржа подбала, щоб процедура переказу була швидкою та безпечною, а платежі можна було комфортно зробити не лише в межах України, але й з будь-якої точки світу. Оцініть й ви цю опцію у декілька клаців.