По информации одной из крупнейших криптобирж Европы с украинскими корнями WhiteBIT, по состоянию на 28 октября курсы самых популярных криптовалют выглядят следующим образом:

Bitcoin (BTC) – 68,67 тысячи доллара за монету (+2,29% за сутки);

(BTC) – 68,67 тысячи доллара за монету (+2,29% за сутки); Ethereum (ETH) – 2,52 тысячи доллара за монету (+2,37% за сутки).

Читайте также Биткоины на сумму 780 миллионов долларов: Tesla имеет цифровые активы

Носіть криптогаманець завжди в кишені разом зі зручним мобільним застосунком WhiteBIT. Так ви зможете купувати та продавати криптовалюту чи торгувати популярними монетами будь-де та будь-коли.

После выборов в США криптовалюту ожидает "перезагрузка" после выборов в США

По словам главы Ripple Labs Брэда Гарлингхауса, на крипторынок ожидается лучшие времена в будущем, передает CoinDesk. В то же время он также раскритиковал криптовалютную политику администрации президента США Джо Байдена.

Что бы ни случилось, нас ждет перезагрузка,

– отметил Гарлингхаус.

Заметьте! Брэд Гарлингхаус считает, что основным показателем позиции следующей администрации по криптовалютам станет то, кого новый президент назначит руководителями Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), Минфина и других финансовых регуляторов.

Интересно, что Гарлингхаус замечает, что нынешняя власть враждебно относится к отрасли. В то же время SEC под руководством Гэри Хенслера стал "царством террора".