Що таке стейкінг

Якщо коротко, то стейкінг – це процес, коли ви тримаєте на своєму криптогаманці певну суму грошей, яка тимчасово блокується для забезпечення роботи блокчейн-мережі. Таким чином ви отримуєте винагороду за таке “блокування” коштів.

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Варто також додати, що під час такого “блокування” кошти залишаються у вашому криптогаманці, однак ви не можете ними користуватись протягом певного часу.

Важливо! Якщо ви хочете почати заробляти на стейкінгу, то варто обирати криптовалюти, які використовують механізм консенсусу proof-of-stake. Наприклад, Cardano, Tezos, Solana. Також зауважте, що для деяких криптовалют є мінімальний період стейкінгу, наприклад, три місяці.

Які ще існують можливості отримати прибуток з блокчейну

Одним зі способів заробітку на крипті є дропхантинг. Цей термін можна розшифрувати як "полювання за роздачею крипти". Він працює таким чином: користувачі можуть долучитися до перспективних та нових криптопроєктів ще до того, як ті стануть успішними та загальновизнаними, і відповідно мати певний заробіток.

Водночас участь у тестнеті – це дії, які передбачають взаємодію з криптопроєктами, які перебувають на стадії розробки.

Тестнет

Це тестова мережа нового блокчейн проєкту. В ній криптопроєкти проходять перевірку та краш-тести. Ця мережа підходить для усіх, адже новачкам це дає змогу отримати досвід взаємодії з децентралізованими криптододатками (dApps), не ризикуючи активами, а досвідченим криптоінвесторам – заробляти більше, перевіряючи проєкти на наявність помилок.

Для того, щоб забезпечити стабільну роботу перед запуском блокчейна в серпні, команда розробників WhiteBIT запустила відкритий тестнет власної мережі. Після запуску всі учасники отримали винагороду.

Блокчейн WB Network від WhiteBIT працює на алгоритмі консенсусу Proof-of-Authority (PoA). Валідаторами при створенні блоків виступають довірені ноди, що забезпечує стійку та захищену інфраструктуру.

Нода

Це будь-який комп'ютер, підключений до блокчейн-мережі. Ноди підтримують роботу блокчейна, зберігаючи дані та обробляючи транзакції.

Власники нод отримують винагороду за свою роботу залежно від алгоритму консенсусу блокчейну. Так, наприклад, у біткойні заробляють лише майнери. Щодо криптовалюти Dash, то винагорода ділиться між майнерами та майстернодами. Однак у цьому випадку потрібно буде купити заставні монети, які є не у всіх трейдерів-початківців.

Новий заробіток є, професії теж

Крипта створює нові можливості ще й у сфері зайнятості. Професії, які утворилися завдяки розвитку криптоіндустрії, набирають популярності. Відтак на ринку праці зараз представлені такі вакансії:

блокчейн-розробники;

ком’юніті менеджери;

PR і маркетингові фахівці;

контент-мейкери тощо.

До речі, чимало вакансій ви можете знайти на одній із найбільших криптовалютних бірж Європи WhiteBIT, де шукають нових фахівців.

Доступний усім: як новачкам, так і професіоналам

Для того, щоб усі можливості, які сьогодні відкриваються, стали реальністю, вам необхідно працювати над вдосконаленням та бороти страх перед невідомістю. Так працює кожна сфера, зокрема, і крипторинок.

Він має чимало переваг та відкриває перспективи для реалізації: це і великий дохід, можливість навчитися нового, цікаві та неординарні професії тощо.

Втім, усе це може стати доступним лише у тому випадку, якщо ви бажаєте вчитися. Курси з трейдингу, публікації про новини крипторинку, відкриті навчальні матеріали у мережі можуть бути стартом для чогось більшого. Головне – бажання почати щось нове.