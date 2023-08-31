Що таке стейкінг
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Які ще існують можливості отримати прибуток з блокчейну
Одним зі способів заробітку на крипті є дропхантинг. Цей термін можна розшифрувати як "полювання за роздачею крипти". Він працює таким чином: користувачі можуть долучитися до перспективних та нових криптопроєктів ще до того, як ті стануть успішними та загальновизнаними, і відповідно мати певний заробіток.
Водночас участь у тестнеті – це дії, які передбачають взаємодію з криптопроєктами, які перебувають на стадії розробки.
Тестнет
Це тестова мережа нового блокчейн проєкту. В ній криптопроєкти проходять перевірку та краш-тести. Ця мережа підходить для усіх, адже новачкам це дає змогу отримати досвід взаємодії з децентралізованими криптододатками (dApps), не ризикуючи активами, а досвідченим криптоінвесторам – заробляти більше, перевіряючи проєкти на наявність помилок.
Для того, щоб забезпечити стабільну роботу перед запуском блокчейна в серпні, команда розробників WhiteBIT запустила відкритий тестнет власної мережі. Після запуску всі учасники отримали винагороду.
Блокчейн WB Network від WhiteBIT працює на алгоритмі консенсусу Proof-of-Authority (PoA). Валідаторами при створенні блоків виступають довірені ноди, що забезпечує стійку та захищену інфраструктуру.
Нода
Це будь-який комп'ютер, підключений до блокчейн-мережі. Ноди підтримують роботу блокчейна, зберігаючи дані та обробляючи транзакції.
Власники нод отримують винагороду за свою роботу залежно від алгоритму консенсусу блокчейну. Так, наприклад, у біткойні заробляють лише майнери. Щодо криптовалюти Dash, то винагорода ділиться між майнерами та майстернодами. Однак у цьому випадку потрібно буде купити заставні монети, які є не у всіх трейдерів-початківців.
Новий заробіток є, професії теж
Крипта створює нові можливості ще й у сфері зайнятості. Професії, які утворилися завдяки розвитку криптоіндустрії, набирають популярності. Відтак на ринку праці зараз представлені такі вакансії:
- блокчейн-розробники;
- ком’юніті менеджери;
- PR і маркетингові фахівці;
- контент-мейкери тощо.
До речі, чимало вакансій ви можете знайти на одній із найбільших криптовалютних бірж Європи WhiteBIT, де шукають нових фахівців.
Доступний усім: як новачкам, так і професіоналам
Для того, щоб усі можливості, які сьогодні відкриваються, стали реальністю, вам необхідно працювати над вдосконаленням та бороти страх перед невідомістю. Так працює кожна сфера, зокрема, і крипторинок.
Він має чимало переваг та відкриває перспективи для реалізації: це і великий дохід, можливість навчитися нового, цікаві та неординарні професії тощо.
Втім, усе це може стати доступним лише у тому випадку, якщо ви бажаєте вчитися. Курси з трейдингу, публікації про новини крипторинку, відкриті навчальні матеріали у мережі можуть бути стартом для чогось більшого. Головне – бажання почати щось нове.