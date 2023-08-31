Что такое стейкинг

Если коротко, то стейкинг – это процесс, когда вы держите на своем криптогаманке определенную сумму денег, которая временно блокируется для обеспечения работы блокчейн-сети. Таким образом вы получаете вознаграждение за такую "блокировку" средств.

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Следует также добавить, что во время такой блокировки средства остаются в вашем криптогаманке, однако вы не можете ими пользоваться в течение определенного времени.

Важно! Если вы хотите начать зарабатывать на стейкинге, то следует выбирать криптовалюты, которые используют механизм консенсуса proof-of-stake. К примеру, Cardano, Tezos, Solana. Также заметьте, что для некоторых криптовалют есть минимальный период стейкинга, например три месяца.

Какие еще существуют возможности получить прибыль от блокчейна

Одним из способов заработка на крипте является дропхантинг. Этот термин можно расшифровать как "охота за раздачей крипт". Он работает следующим образом: пользователи могут приобщиться к перспективным и новым криптопроектам еще до того, как они станут успешными и общепризнанными, и соответственно получать определенный заработок.

В то же время участие в тестете – это действия, предусматривающие взаимодействие с криптопроектами, находящимися на стадии разработки.

Тестнет

Это тестовая сеть нового блокчейнного проекта. В ней криптопроекты проходят проверку и краш-тесты. Эта сеть подходит всем, ведь новичкам это позволяет получить опыт взаимодействия с децентрализованными криптоприложениями (dApps), не рискуя активами, а опытным криптоинвесторам – зарабатывать больше, проверяя объекты на наличие ошибок.

Для того чтобы обеспечить стабильную работу перед запуском блокчейна в августе, команда разработчиков WhiteBIT запустила открытый тест собственной сети. После запуска все участники получили вознаграждение.

Блокчейн WB Network от WhiteBIT работает на алгоритме консенсуса Proof-of-Authority (PoA). Валидаторами при создании блоков выступают доверенные ноды, что обеспечивает устойчивую и защищенную инфраструктуру.

Нода

Это хоть какой компьютер, подключенный к блокчейн-сети. Ноды поддерживают работу блокчейна, сохраняя данные и обрабатывая транзакции.

Владельцы нод получают вознаграждение за свою работу в зависимости от алгоритма консенсуса блокчейна. Так, например, в биткойне зарабатывают только майнеры. Что касается криптовалюты Dash, то вознаграждение делится между майнерами и мастернодами. Однако в этом случае нужно будет купить залоговые монеты, которые есть не у всех начинающих трейдеров.

Новый заработок есть, профессии тоже

Крипта создает новые возможности еще и в сфере занятости. Профессии, образовавшиеся благодаря развитию криптоиндустрии, набирают популярность. Следовательно, на рынке труда сейчас представлены следующие вакансии:

блокчейн-разработчики;

коммьюнити менеджеры;

PR и маркетинговые специалисты;

контент-мейкеры и т.д.

Кстати, немало вакансий вы можете найти на одной из самых крупных криптовалютных бирж Европы WhiteBIT, где ищут новых специалистов

Доступен всем: как новичкам, так и профессионалам

Для того чтобы все открывающиеся сегодня возможности стали реальностью, вам необходимо работать над совершенствованием и бороть страх перед неизвестностью. Так работает каждая сфера, в том числе и крипторинок.

Он имеет немало преимуществ и открывает перспективы для реализации: это большой доход, возможность научиться новому, интересные и неординарные профессии и т.д.

Впрочем, все это может стать доступно только в том случае, если вы хотите учиться. Курсы по трейдингу, публикации о новостях крипторинка, открытые учебные материалы в сети могут быть стартом для чего-то большего. Главное – желание начать что-то новое.