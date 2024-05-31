Які купюр не приймають у банках та обмінниках

При продажі валюти у банку або обміннику, потрібно враховувати стан самої купюри долара. Згідно з правилами Нацбанку, банки та обмінники мають приймати всі купюри окрім тих, що мають ознаки значного пошкодження.

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А саме мова йде про банкноти іноземної валюти, які набули під час обігу одну або кілька ознак значного зношення або пошкодження, а саме:

розірвані (розрізані) на частини;

із пошкодженими елементами дизайну та захисту (видалені цифрові чи текстові позначення номіналу, зображення портрета, оптично-змінні елементи захисту, захисні стрічки);

зі зміненим первісним кольором паперу та/або зображень;

із локальними забрудненнями (плямами), уключаючи видимі в ультрафіолетових променях, загальна площа яких перевищує половину площі банкноти;

із загальними забрудненнями, уключаючи ті, що спричиняють люмінесценцію паперу в ультрафіолетових променях;

обпалені, пропалені, трухлі (пошкоджені внаслідок тривалої дії вологи, різних рідин, хімікатів або з ознаками гниття);

мають явні друкарські недоліки;

Зауважте! Це також стосується банкнот, які вилучені іноземною державою з обігу після дати, оголошеної банком-емітентом відповідної валюти (за наявності згоди банку-кореспондента відповідної держави на обмін цих банкнот).

Що відомо про операцію інкасо

Однак, якщо банкнота має ознаки значного зношення або пошкодження, які вказано вище, незалежно від її року випуску клієнту можуть запропонувати здійснити операцію інкасо за тарифами банків та небанківських фінансових установ.

Зауважте! Строки виплати клієнтам відшкодування за зношені банкноти іноземних держав установлюються банками самостійно.

При цьому, банки та небанківські установи, які проводять такі операції, повинні обов'язково розміщувати в касі в доступному для клієнтів місці чіткий перелік ознак значного зношення банкнот та тарифів інкасо.