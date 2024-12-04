На що підуть кошти ЄБРР

Зокрема, йдеться про відновлення транспортної та енергетичної інфраструктури, повідомляє 24 Канал з посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

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Кошти будуть спрямовані також на підтримку урядових програм розвитку розподіленої генерації та підвищення енергоефективності.

Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України Вдячні партнерам за важливу допомогу. Це рішення є ще одним сильним сигналом міжнародної підтримки України в часи викликів і трансформацій.

Зауважте! Частина фінансування надається у вигляді безповоротних грантів.