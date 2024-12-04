На что пойдут средства ЕБРР
В частности, речь идет о восстановлении транспортной и энергетической инфраструктуры, сообщает 24 Канал со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля.
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Средства будут направлены также на поддержку правительственных программ развития распределенной генерации и повышения энергоэффективности.
Благодарны партнерам за важную помощь. Это решение является еще одним сильным сигналом международной поддержки Украины во времена вызовов и трансформаций.
Обратите внимание! Часть финансирования предоставляется в виде безвозвратных грантов.