На что пойдут средства ЕБРР

В частности, речь идет о восстановлении транспортной и энергетической инфраструктуры, сообщает 24 Канал со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля.

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Средства будут направлены также на поддержку правительственных программ развития распределенной генерации и повышения энергоэффективности.

Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины Благодарны партнерам за важную помощь. Это решение является еще одним сильным сигналом международной поддержки Украины во времена вызовов и трансформаций.

Обратите внимание! Часть финансирования предоставляется в виде безвозвратных грантов.