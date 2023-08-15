Біткойну прогнозують стрімке зростання

Престон Пиш розповів, що монета стане інструментом збереження вартості та хеджуванням проти зростаючого знецінення фіатних валют.

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Якщо я вірю в те, що біткойн зростатиме на 100% на рік, а я вірю, я вірю в цю ідею, тому що знаю, як швидко знецінюються інші фіатні валюти у світі. Ось чому я думаю, що BTC буде рости відносно цих валют. Але я думаю, що багато людей з якихось причин не можуть зрозуміти, що всі витрати планети деноміновані в цих фіатних валютах,

– пояснив він.

Тобто, на його думку, вартість койна подвоюватиметься відносно фіатних валют щороку, що рано чи пізно призведе до введення його, як платіжного засобу.

Після того, як ми зайдемо досить далеко на цьому шляху, люди отримуватимуть свої рахунки, деноміновані в біткоїнах, тому що це вже стає реальністю, оскільки це абсолютно очевидно. Подобається це людям чи ні, чи вони не хочуть в це вірити. Мені все одно, чи вірите ви в це. Це те, до чого ми йдемо,

– додав він.

За його словами, це призведе до зросту популярності миттєвих розрахунків, що в результаті змусить великі компанії піддатися на вимоги ринку.

Індекс жадібності та страху серед криптоінвесторів зріс

Цей індекс визначає основні настрої серед криптоінвесторів, наприклад 90% означає жадібність та оптимізм, а 10% – страх та песимізм. Натомість останні дослідження показують, що цей індекс піднявся з 30% до 60%.

Схоже, що індекс досяг дна, тому що денний сигнал (сірий колір) вказує на поривання вгору. Після чотирьох тижнів консолідації цей індикатор є бичачим, і ціни на біткоїн можуть відновити висхідний тренд,

– сказав керівник відділу досліджень та стратегії Matrixport Маркус Тілен.

Нагадаємо, що останні кілька тижнів, біткойн торгується в межах 28 тисяч та 30 тисяч доларів на фоні волатильності.

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