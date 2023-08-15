Биткойну прогнозируют стремительный рост

Престон Пыш рассказал, что монета станет инструментом сохранения стоимости и хеджированием против растущего обесценивания фиатных валют.

Читайте также Не только миллионеры: кто являются крупнейшими владельцами биткойнов

Если я верю в то, что биткойн будет расти на 100% в год, а я верю, я верю в эту идею, потому что знаю, как быстро обесцениваются другие фиатные валюты в мире. Вот почему я думаю, что BTC будет расти по отношению к этим валютам. Но я думаю, что многие люди по каким-то причинам не могут понять, что все расходы планеты деноминированы в этих фиатных валютах,

– объяснил он.

То есть, по его мнению, стоимость койна будет удваиваться по отношению к фиатным валютам ежегодно, что рано или поздно приведет к введению его как платежного средства.

После того, как мы зайдем достаточно далеко на этом пути, люди будут получать свои счета, деноминированные в биткоинах, потому что это становится реальностью, поскольку это совершенно очевидно. Нравится это людям или нет, или они не хотят в это верить. Мне все равно, верите ли вы в это. Это то, к чему мы идем,

– добавил он.

По его словам, это приведет к росту популярности мгновенных расчетов, что в итоге заставит крупные компании поддаться требованиям рынка.

Индекс алчности и страха среди криптоинвесторов вырос

Этот индекс определяет основные настроения среди криптоинвесторов, например, 90% означает жадность и оптимизм, а 10% – страх и пессимизм. Последние исследования показывают, что этот индекс поднялся с 30% до 60%.

Похоже, что индекс достиг дна, потому что дневной сигнал (серый цвет) указывает на порыв вверх. После четырех недель консолидации этот индикатор является бычьим, и цены на биткоин могут восстановить восходящий тренд,

– сказал руководитель отдела исследований и стратегии Matrixport Маркус Тилен.

Напомним, что последние несколько недель биткойн торгуется в пределах 28 тысяч и 30 тысяч долларов на фоне волатильности.

WhiteBIT соблюдает стандарты Международной группы по противодействию отмыванию доходов (FATF). С помощью системы проверки адресов (AML) биржа подробно и в автоматическом режиме проверяет адреса кошельков, из которых клиенты осуществляют транзакции. Кроме того, пользователи могут самостоятельно проверить любой адрес на причастность к незаконной деятельности на AML-сервисе биржи.