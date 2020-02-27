Рождаемость достигла уровня дна: эксперт пояснила, что будет с очередью в детсады

Недавно прошли слушания относительно дошкольного образования и раннего развития. Проблем и вопросов накопилось немало. Изменить надо очень много во всей системе, но закон – это первый шаг, с которого должна стартовать системная реформа.

Об этом в эфире 24 канала говорила эксперт в сфере образования и аналитик Ирина Когут.

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Она рассказала, что очереди в детских садах пока не исчезли, но постепенно сокращаются. Это происходит потому, что старые помещения детсадов, которые отдали в иное пользование, возвращаются обратно. По мнению эксперта, эта проблема понемногу решается.

Рождаемость в 2019 году достигла уровня дна начала 2000-х. Это означает, что очередь в детсады становиться меньше, потому что у нас меньше детей. Но это не значит, что она исчезнет, ​​потому что дети распределены по территории Украины очень неравномерно,

– отметила Когут.

По ее словам, еще одной проблемой является то, что в сельской местности мало детей и садов. Поэтому охват дошкольным образованием там гораздо меньше, чем в городах – только 60% детей в возрасте от трех до пяти лет ходят в детсады.



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Частные садики

Она отметила, что на строительство учреждений раннего развития ребенка пойдет более десятка миллиардов гривен. По мнению аналитика, не все родители имеют достаточно образования и ресурсов, чтобы дать детям все знания и навыки, которые заложат основу дальнейшего успеха.

Эксперт рассказала, что частным детсадам начали помогать из городских бюджетов. Потому что там могут быть лучшие условия и они больше соответствуют потребностям ребенка.

Нужно не отдавать детей в сады без лицензии, а просто видоизменить лицензионные условия,

– отметила Когут.

Также она добавила, что зарплату воспитателям поднимать планируют, однако денег в бюджете на это нет.

Сколько в Украине всего детских садов?В конце 2018 года, в Украине функционировало 15 тысяч дошкольных учреждений, которые рассчитаны на 1 миллион 125 тысяч детей.