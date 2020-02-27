Народжуваність сягнула рівня дна, – експертка пояснила, що буде з чергою в дитсадки

Нещодавно пройшли комітетські слухання щодо дошкільної освіти та раннього розвитку. Проблем та питань накопичилось чимало. Змінити треба дуже багато у всій системі, але закон – це перший крок, з якого має стартувати системна реформа.

Про це в ефірі 24 каналу говорила експертка у сфері освіти та аналітикиня Ірина Когут.

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Вона розповіла, що черги у дитячих садочках поки що не зникли, але поступово скорочуються. Це відбувається через те, що старі приміщення дитсадків, які віддали в інше користування, повертають назад. На думку експертки, ця проблема потрохи вирішується.

Народжуваність у 2019 році сягнула рівня дна початку 2000-х. Це означатиме, що черга в дитсадки ставатиме меншою, бо у нас менше дітей. Але це не означає, що вона зникне, бо діти розподілені по території України дуже нерівномірно,

– зазначила Когут.

За її словами, ще однією проблемою є те, що у сільській місцевості мало дітей та садочків. Тому охоплення дошкільною освітою там набагато менше, ніж в містах – лише 60% дітей віком від трьох до п'яти років в дитсадки.



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Приватні садочки

Вона наголосила, що на будівництво закладів раннього розвитку дитини піде понад десяток мільярдів гривень. На думку аналітикині, не всі батьки мають достатньо освіти та ресурсів, щоб дати дітям усі знання та навички, які закладуть основу її подальшого успіху.

Експертка розповіла, що приватним дитсадкам почали допомагати з міських бюджетів. Тому що там можуть бути кращі умови і вони більше відповідають потребам дитини.

Варто не віддавати дітей в садки без ліцензії, а просто видозмінити ліцензійні умови,

– наголосила Когут.

Також вона додала, що зарплату вихователів підіймати планують, проте грошей в бюджеті на це немає.

Скільки в Україні всього дитячих садків?Наприкінці 2018 року, в Україні функціонували 15 тисяч дошкільних закладів, які розраховані на 1 мільйон 125 тисяч дітей.