Яким був товарообіг України у 2024 році

Торік в Україну було імпортовано товарів на 70,7 мільярда доларів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Держмитслужбу.

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Водночас експорт у 2024 році сягнув 41,6 мільярда доларів. Оподаткований імпорт торік сягнув 57,4 мільярда доларів (це 81% від загального обсягу).

Які країни найбільше імпортували товари в Україну:

Китай – 14,4 мільярда доларів;

Польща – 7 мільярда доларів;

Німеччина – 5,4 мільярда доларів.

Найбільші обсяги експорту здійснювались з України до:

Польщі – 4,7 мільярда доларів;

Іспанії – 2,9 мільярда доларів;

Німеччину – 2,8 мільярда доларів.

Які товари найбільше імпортувала та експортувала Україна

З загального обсягу товарів, що були ввезені, частку 65% склали:

товари, що належать до категорії "машини, устаткування та транспорт" – 25 мільярда доларів;

продукція хімпромисловості – 11,7 мільярда доларів;

паливно-енергетичні продукти – 8,9 мільярда доларів.

Серед продукції, що була експортована, найбільша частка таких товарів: