Каким был товарооборот Украины в 2024 году

В прошлом году в Украину было импортировано товаров на 70,7 миллиардов долларов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Гостаможслужбу.

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В то же время экспорт в 2024 году достиг 41,6 миллиарда долларов. Облагаемый импорт в прошлом году достиг 57,4 миллиарда долларов (это 81% от общего объема).

Какие страны больше всего импортировали товары в Украину:

Китай – 14,4 миллиарда долларов;

Польша – 7 миллиарда долларов;

Германия – 5,4 миллиарда долларов.

Наибольшие объемы экспорта осуществлялись из Украины в:

Польшу – 4,7 миллиарда долларов;

Испанию – 2,9 миллиарда долларов;

Германию – 2,8 миллиарда долларов.

Какие товары больше всего импортировала и экспортировала Украина

Из общего объема товаров, что были ввезены, долю 65% составили:

товары, относящиеся к категории "машины, оборудование и транспорт" – 25 миллиарда долларов;

продукция химпромышленности – 11,7 миллиарда долларов;

топливно-энергетические продукты – 8,9 миллиарда долларов.

Среди продукции, что была экспортирована, наибольшая доля таких товаров: