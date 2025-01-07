Каким был товарооборот Украины в 2024 году
В прошлом году в Украину было импортировано товаров на 70,7 миллиардов долларов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Гостаможслужбу.
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В то же время экспорт в 2024 году достиг 41,6 миллиарда долларов. Облагаемый импорт в прошлом году достиг 57,4 миллиарда долларов (это 81% от общего объема).
Какие страны больше всего импортировали товары в Украину:
- Китай – 14,4 миллиарда долларов;
- Польша – 7 миллиарда долларов;
- Германия – 5,4 миллиарда долларов.
Наибольшие объемы экспорта осуществлялись из Украины в:
- Польшу – 4,7 миллиарда долларов;
- Испанию – 2,9 миллиарда долларов;
- Германию – 2,8 миллиарда долларов.
Какие товары больше всего импортировала и экспортировала Украина
Из общего объема товаров, что были ввезены, долю 65% составили:
- товары, относящиеся к категории "машины, оборудование и транспорт" – 25 миллиарда долларов;
- продукция химпромышленности – 11,7 миллиарда долларов;
- топливно-энергетические продукты – 8,9 миллиарда долларов.
Среди продукции, что была экспортирована, наибольшая доля таких товаров:
- продовольственные товары – 24,6 миллиарда долларов;
- металлы и изделия из них – 4,4 миллиарда долларов;
- машины оборудование и транспорт – 3,5 миллиарда долларов.