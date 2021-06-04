У той же час лідер партії – Борис Колесніков – має репутацію успішного бізнесмена і чиновника. Про це в блозі для сайту "Обозреватель" розповів політолог Руслан Бортник.

"З'їзд політичної партії"Україна – наш дім"в ЗМІ анонсувався в кінці жовтня – в ЗМІ з'явилася інформація, що колишній міністр інфраструктури і колишній віце-прем'єр, який відповідав за проведення Євро–2012, Борис Колесніков створює політичну силу. Дехто намагався розгледіти в ній варіант "Партії регіонів – 2", але знакові постаті з ПР і Оппоблоку в новій партії не присутні... Більш того: в політичній партії немає людей, безпосередньо або побічно пов'язаних з Рінатом Ахметовим – старим другом Бориса Колеснікова. Цей момент є показовим: Ахметов швидше за все не причетний до створення нової політичної сили... Аналіз показує: "Україна – наш дім" – це проект Бориса Колесникова, який дозрів до самостійної політичної діяльності", – зазначив він.

Експерт розповів про членів нової партії, її ідеологію та електоральне поле.

"Впадає в очі наявність в партії молодих людей, які, як висловився Колесніков, зробили бізнес"від грядки до присутності на ринку ЄС". Географія – велика: Київ, Дніпро, Волинь, Вінниця. Це не чергова"південно–східна"партія, покликана забирати голоси в ОПЗЖ. Найбільше Колесніков і його партія можуть заходити на поле "Слуги народу" і забрати тих, хто розчарувався в "партії влади", особливо в "лівому крилі". Назвати її опозиційною також складно: Борис Колесніков уникає критики Володимира Зеленського і нинішньої влади. Ставка – на конструктивні пропозиції, в стилі "ми знаємо, як". Звідси і ідеологічна основа партії: ставка на професіоналів. Розрахунок простий: останні дані говорять, що близько 70% українців втомилися від "нових облич" і хочуть бачити у владі професіоналів", – роз'яснив експерт.

Окремо політолог в подробицях розповів про репутацію лідера партії – Бориса Колеснікова.

"У самого Колеснікова – імідж професіонала, який створив з нуля бізнес, зіграв ключову роль в організації Євро–2012... Колесніков – це нагадування про"золотий вік", коли росли доходи громадян, а держава була ще соціальною. Коли після Другої світової в Німеччині виникло питання лідерства, погляди звернулися на "людину з минулого", одну з далеко не ключових фігур Веймарської республіки Конрада Аденауера. Хоча сам Колесніков хоче стати не стільки "українським Аденауером", скільки "українським Ерхартом" – творцем економічного дива", – пише він.

Також експерт проаналізував програму партії "Україна – наш дім" та її цілі.

"Те, що пропонує Колесніков – кардинальне за своєю суттю. Він пропонує зламати"становий хребет"бюрократії, радикально скоротити кількість чиновників, максимально передати повноваження на місця (зберігши за центром міжнародні відносини, оборонну політику, інфраструктурні проекти і безпеку). Багато уваги приділяється трансформації економічних показників в соціальні (програма партії на 2/3 складається з соціальних програм). При цьому всерйоз говорить про можливість в 2031 увійти до Великої Двадцятки. Чи вийде це у Колеснікова? Поки є амбіції і можливості. Все інше залежить від Колеснікова і його команди", – підвів підсумки Руслан Бортник.