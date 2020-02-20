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      EPAM запрошує на другу хвилю магістерської програми "Інженерія програмного забезпечення"

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      Минулого року світовий постачальник ІТ-послуг ЕРАМ та його партнер Національний університет "Києво-Могилянська академія" запустили спільну магістерську програму "Інженерія програмного забезпечення".

      Мета такої співпраці – якісно нова підготовка досвідчених ІТ-спеціалістів із фокусом на прикладні знання та потреби бізнесу. Наразі відкрито набір на другу хвилю навчання.

      Понад 20 спеціалістів з України та Білорусі, серед яких IT Directors, Team Leads, Tech Leads, Senior Software Engineers, Senior DevOps Engineers стали слухачами першої групи програми "Інженерія програмного забезпечення". Протягом двох років учасники вивчатимуть сучасні підходи з таких напрямків, як Engineering Excellence 360, Product Management, Solution Architecture, Delivery management, а також Cloud&DevOps чи Big Data за вибором. Серед тренерів та менторів курсу – інженери та топменеджери ЕРАМ: Юрій Антонюк (VP, Central and Eastern Europe), Дмитро Разорьонов (Senior Director, Delivery Management Office), Павел Веллер (CTO, Digital Engagement Practice), Елі Фельдман (VP, Technology Solutions). Слухачі програми можуть брати участь у групових заняттях, до яких залучені лектори міжнародного рівня. Одним із них став Бертранд Меєр (Bertrand Meyer), засновник та CTO "Eiffel Software", випускник Stanford University, професор Software Engineering в Swiss Federal Institute of Technology (Цюрих, Швейцарія).

      Новий набір на програму "Інженерія програмного забезпечення" триватиме до кінця травня 2020 р. Перший крок відбору – визначення рівня англійської мови, який має бути не нижче В2. Другим етапом є технічний тест. Фінальним кроком є виконання технічного завдання та онлайн інтерв’ю з експертом. Навчання за програмою розпочнеться восени 2020 року. Ознайомитися з умовами, вимогами до кандидатів та зареєструватися можна за посиланням.

      Змішаний формат навчання передбачає: аудиторні заняття, онлайн-навчання на цифровій платформі, вебінари та проєктну діяльність.

      Наразі EPAM веде переговори з іншими вишами – потенційними партнерами магістерської програми. Здобувачі програми, які оберуть додаткову опцію навчання в одному з провідних вишів–партнерів компанії, зможуть отримати диплом магістра державного зразка з міжнародним визнанням.

      Про компанію EPAM

      Заснована в 1993 році компанія EPAM Systems Inc. (NYSE: EPAM) сьогодні є провідним світовим постачальником послуг з розробки програмного забезпечення і цифрових платформ, дизайн-агентством. Використовуючи свій багаторічний технологічний досвід і компетенції у сфері консалтингу, дизайну та інноваційних стратегій, EPAM тісно співпрацює зі своїми клієнтами для створення передових рішень, які перетворюють складні бізнес-завдання в реальні бізнес-можливості. Команди професіоналів EPAM працюють з замовниками в більш ніж 25 країнах в Північній Америці, Європі, Азії і Австралії. На думку найбільших світових незалежних дослідницьких агентств, EPAM є лідером в декількох категоріях. Починаючи з 2013, щорічно визнається однією із 4-х технологічних компаній, що увійшли до списку Forbes як "25 найбільш швидкозростаючих публічних технологічних компаній". Більше про EPAM на сайті та сторінці на Facebook.

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      Теги: Новини України IT-бізнес
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