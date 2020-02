EPAM приглашает на вторую волну магистерской программы "Инженерия программного обеспечения"

В прошлом году мировой поставщик ИТ-услуг ЕРАМ и его партнер Национальный университет "Киево-Могилянская академия" запустили совместную магистерскую программу "Инженерия программного обеспечения".

Цель такого сотрудничества – качественно новая подготовка опытных IT-специалистов с фокусом на прикладные знания и потребности бизнеса. Сейчас открыт набор на вторую волну обучения.

Более 20 специалистов из Украины и Беларуси, среди которых IT Directors, Team Leads, Tech Leads, Senior Software Engineers, Senior DevOps Engineers стали слушателями первой группы программы "Инженерия программного обеспечения". В течение двух лет участники изучат современные подходы таких направлений, как Engineering Excellence 360, Product Management Solution Architecture, Delivery management, а также Cloud&DevOps или Big Data по выбору. Среди тренеров и менторов курса – инженеры и топ-менеджеры ЕРАМ: Юрий Антонюк (VP, Central and Eastern Europe), Дмитрий Разоренов (Senior Director, Delivery Management Office), Павел Веллер (CTO, Digital Engagement Practice), Эли Фельдман (VP, Technology Solutions). Слушатели программы могут участвовать в групповых занятиях, к которым привлечены лекторы международного уровня. Одним из них стал Бертранд Мейер (Bertrand Meyer), основатель и CTO "Eiffel Software", выпускник Stanford University, профессор Software Engineering в Swiss Federal Institute of Technology (Цюрих, Швейцария).

Новый набор на программу "Инженерия программного обеспечения" продлится до конца мая 2020 г. Первый шаг отбора – определение уровня английского языка, который должен быть не ниже В2. Вторым этапом является технический тест. Финальным шагом является выполнение технического задания и онлайн интервью с экспертом. Обучение по программе начнется осенью 2020 года. Ознакомиться с условиями, требованиями к кандидатам и зарегистрироваться можно по ссылке.

Смешанный формат обучения предусматривает: аудиторные занятия, онлайн-обучение на цифровой платформе, вебинары и проєктну деятельность.

Сейчас EPAM ведет переговоры с другими вузами – потенциальными партнерами магистерской программы. Соискатели программы, которые выберут дополнительную опцию обучения в одном из ведущих вузов – партнеров компании, смогут получить диплом магистра государственного образца с международным признанием.