"Евакуація" з Херсонщини: що найчастіше крадуть і вивозять росіяни

Росіяни оголосили про так звану "евакуацію" з Правобережжя Херсонщини. З собою окупанти хочуть забрати все, що тільки зможуть, зокрема і з Херсона.

"Номенклатура" викрадених речей рашистами величезна і не обмежується певною "сферою". Про це 24 каналу розповів херсонський активіст Володимир Молчанов.

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Активіст зазначив, що росіяни під час "евакуації" з Правобережжя Херсонщини намагалися вивезти все, що змогли.

Почали вони з медичного обладнання, зокрема з новітніх радіологічних приладів онкодиспансерів, далі продовжили кардіологічним обладнанням з інших лікарень, потім "вигребли" з міст та шкіл вчительські ноутбуки. Далі пішло все феєрично – розетки, крісла з міської ради й обладнання, яке взагалі рашистам і не знадобиться,

– пояснив Молчанов.

За його словами, росіяни також вкрали весь вміст і застаріле обладнання з Телерадіоцентру, автотранспорт "Суспільного" телебачення Херсону. Постраждав також фонд культурних цінностей.

"Вони пограбували художній та краєзнавчий музеї й повністю вивезли все, що там було. Про пам'ятники російським діячам теж всі знають: бюст Суворова має художню цінність, бо він єдиний, що зберігся автентичний з 19 століття. Вони всі їх вивезли, як і якісь кістки з могил. Все це навіть для виживання херсонців дрібниці", – вказав активіст.

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Він додав, що росіяни вивезли з Херсона всі банкомати й всі термінали, "до яких дотягнулися". Також вкрали інше торговельне обладнання, таке як холодильники з магазинів.

"Вони вивезли запаси пального і запаси продовольства – особливо зі складів та магазинів. Таким чином зараз на Херсонщині основним засобом торгівлі є ринок і ті дрібні магазини, які перестали відчувати тиск "Росгвардії". Зараз вони знову повідкривалися і торгують за гривню, але з терміналами велика проблема, бо немає стаціонарного інтернету", – підкреслив Молчанов.

Він резюмував, що під'єднати ці термінали через мобільний інтернет фактично неможливо. Тому зараз основним засобом платежів є українська готівкова гривня, "яка якимсь дивом збереглася".

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