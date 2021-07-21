Проєкт за підтримки Favbet

Із цієї нагоди 24 канал спільно з FAVBET у проєкті "Олімпійські чемпіони серед нас" вирішили розповісти про людей, щоденна праця яких нічим не поступається заслугам та подвигам олімпійських чемпіонів. На їх честь не грає державний гімн, про них не знімають репортажі, не обговорюють у ЗМІ та соцмережах, але їхня робота – цінна та важлива. Ті, без кого неможливо уявити наше повсякденне життя.

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У минулому наш герой займався карате, брав участь у чемпіонаті Європи, був членом збірної України і здобув титул кандидата майстра спорту. Зараз Станіславу 22 роки і він опанував професію кур'єра. Він з радістю поділився труднощами та особливостями роботи, яка стала однією з найпопулярніших та найзатребуваніших у час пандемії. Саме кур'єри рятували нас у той час, коли ми змушені були залишатись вдома. Вони привозили нам страви з закладів, продукти з супермаркетів, ліки з аптек… Так ми звикли до послуг доставки товарів додому, а кур'єрам довелось звикнути до великої кількості замовлень, більших кілометрів подоланих відстаней та будь-яких погодних умов – адже у різних куточках міста чекають на них. Звісно, зараз хтось повернувся до традиційних походів у магазин, адже це стало частиною життя, а хтось не може вже уявити своє життя без кур'єрів. Один з них – Станіслав.

На кого ви навчались та чому обрали саме професію кур'єра?

Мені дуже припала до душі професія кухаря-кондитера, тому вирішив поступити у ЛВПУ, обравши спеціальність "Ресторанний сервіс та туризм". Згодом працював у ресторані правильного харчування для спортсменів, готував різноманітні бургери та салати.

Професію кур'єра змусила обрати пандемія COVID-19. Тоді людей масово почали звільняти з робіт, і я теж не став виключенням, а працювати хотілось. На той період надання кур'єрських послуг стало золотою жилою для бізнесу, адже всі заклади були закриті для гостей. Нікуди не вийдеш, а їсти щось смачненьке хочеться усім. Бували дні, коли на вулиці бачив більше кур'єрів ніж "простих" людей, яких звикли бачити у докарантиннй час. Мені здається, це була одна з професій, яка під час пандемії активно працювала і приносила непогані гроші.

Система бонусів, рейтинг та дохід працівника служби доставки

Робочий графік у кур'єра в закладі може бути з 11:00 до 21:00, зміни бувають три дні через три. У такому разі заробітна плата коливається від 8 000 до 10 000 гривень. Якщо кур'єр працює у компанії, яка пропонує послуги доставки через мобільний додаток, то там ти сам собі шеф, ставиш робочі години, коли хочеш та коли зручно. Якщо добре постаратись, то за день можна заробити 700–800 грн, у тиждень можна на 4 000 вийти, а в місяць можна дійти до 15 000 грн – багато залежить від тебе.

Які існують бонуси в системах?

Звичайно, бонуси існують. Наприклад, якщо ти в тиждень зробив 60 замовлень, тобі йде +300 грн, 80 замовлень – це +500 грн, 100 замовлень – +750 грн, 125 замовлень – +1000 грн. Це все за тиждень.

Є такі працівники, які виконують такі показники, але мені ні разу не вдалось,

– з усмішкою поділився герой.

Кількість замовлень залежить від кількості кур'єрів на зміні, від району, в якому здійснюється доставка. Погодні умови теж впливають це. Наприклад, у дощову погоду замовлень більше, ніж у ясний день. Оплата за замовлення залежить від коефіцієнта, буває 55 грн за замовлення, буває 64 грн, а от 73 грн – це найвищий коефіцієнт для найкращих працівників.

Рейтинговою системою керують логісти в компаніях. Вони слідкують за якістю обслуговування кур'єрами. У клієнтів завжди є можливість подзвонити на гарячу лінію та поскаржитись, тоді логісти обмежують кількість замовлень для кур'єра.

Чи бували неприємні ситуації з клієнтами?

У таких ситуаціях я намагаюсь стримувати свої емоції, але в мене не було таких випадків, щоб до мене погано ставились чи я до когось. Завжди стараюсь не сказати людям зайвого, а спокійно та ввічливо спілкуватись. Я такий є, завжди ставлюсь до людей з позитивом, усміхаюсь та бажаю "Гарного дня!".

Небезпека на дорогах: як реагувати на перешкоди

Я здійснюю доставку на скутері, тому можу з блискавичною швидкістю доставити людям їхні замовлення. Якщо правильно їздити та дотримуватись ПДР, тоді все буде супер. В корки я рідко попадаю, бо їжджу між машинами – це мій плюс.

На питання чи попадались неадекватні водії під час руху, Станіслав відповів: "Не попадались, я на таких просто не звертаю увагу. Можливо, їх і нервує те, що я їду десь збоку, маючи такий приємний транспортний бонус, але я стараюсь їм завжди давати місце, щоб вони мене об'їхали".

Скільки кілометрів можна проїздити за день?

Оскільки діапазон замовлень 3 км, то в середньому можна проїхати 50–60 км в день. На замовлення йде умовно 20–30 хв, інколи за цей час ще можна встигнути поїсти, зробити свої справи, адже додатком передбачений час доставки.

Доставляю завжди вчасно, десь можу запізнитись на 5 хв, але клієнти лояльні та з розумінням ставляться до цього. Інколи можуть зашкодити несприятливі погодні умови, адже коли дощ, то потрібно обережно їхати, особливо по львівській бруківці. Ще трапляються значно вузькі дороги, тому немає можливості об'їхати машини. Чудово, коли клієнти це розуміють. Але це все незначні проблеми, переважно я встигаю вчасно доставити людям замовлення.

Якими якостями спортсменів мають володіти кур'єри

Треба мати дуже добру витривалість. Я думаю, піших кур'єрів та велокур'єрів можна порівняти зі спортсменами, які займаються велосипедним спортом та бігом на великих дистанціях. Ще потрібно дуже добре знати місто та орієнтуватись у вулицях, вміти користуватись картами, тому я б навіть провів аналогію з таким видом спорту, як "спортивне орієнтування".

Інша якість – моральна витримка. Потрібно кожного дня спілкувати з людьми, інколи слухати їхні історії та проявляти співчуття, адже кур'єр – це не лише про доставку.

Чи вважаєш ти, що працівникам служб доставки потрібно мати фізичну підготовку?

Якась мінімальна фізична підготовка має бути. Бо без звички до фізичних навантажень може стати погано. Запаморочиться в голові, можна й знепритомніти. Одним словом, до добра не доведе.

Станіслав підмітив, що заняття футболом, волейболом та бігом – однозначний плюс для підготовки до цієї професії.

Чим займаєтесь у вільний від роботи час?

У вільний час стараюсь трохи відпочити, надзвичайно люблю пограти футбол, можу навіть сказати, що це моє хобі. Не забуваю й про тренування з карате, вони допомагають тримати моє тіло в тонусі. Також люблю гуляти з друзями, спілкуватись з ними та активно проводити час.

"Від атмосфери на змаганнях аж дух захоплює"

Станіслав почав займатись карате ще змалечку, у 6 років. Одного разу батьки записали його у секцію, щоб перевірити чи хлопцю сподобається такий вид спорту. Так він і залишився там надовго.

З першого ж тренування зрозумів: це моя атмосфера, оточення та формат,

– додав герой.

Вже у старшому віці він їздив на чемпіонат Європи, тоді тренування відбувались кожного дня й навіть по три рази в день. Також Станіслав був членом збірної України, має надзвичайно багато медалей, кубків та нагород. Зараз хлопець має титул кандидата у майстри спорту.

Кожна медаль мала своє значення, винагорода за важку працю та показник успішності,

– з гордістю поділився Станіслав.

Які емоції відчували під час змагань та на чемпіонаті?

Дуже сподобалось брати участь у змаганнях. Оскільки це бойове мистецтво, то на них вирує шалена атмосфера від якої аж дух захоплює. В дорозі на чемпіонат Європи з карате відчував певний "мандраж", але згодом опанував себе та переборов всі страхи. Це колосальний досвід для спортсмена та його команди.

Чи зараз займаєтесь цим видом спорту?

Я покинув професійний спорт одразу після закінчення школи, тому що вирішив здобувати освіту у сфері туризму та ресторанного бізнесу, а часу на тренування не вистачало. Проте спорт у мене на все життя, його просто так не закинеш. Мій товариш є тренером з карате для дітей, та має свою студію карате-фітнесу, тому я стараюсь навідуватись до нього, допомагати. Це для мене, як "легенький кросфіт", підтримую себе у хорошій фізичній формі.

Проєкт за підтримки Favbet

Автор Ірина Грицик