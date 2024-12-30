24 Канал поговорив з Ольгою Мороз – авторкою першої української АІ-блогерки Даринки. Про створення цієї персонажки та її плани – читайте в інтерв'ю.

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Довідка. Ольга Мороз – AI Content Lead в Aliiiens Brand Agency NY, лауреат фестивалю АІ-фільмів Megogo 2024 і переможниця АІ-хакатону. Ольга також є авторкою української АІ-блогерки Даринки.

Як з'явилася ідея блогу та з чого все почалося?

Ідея блогу з'явилась по фану. Насправді це був більше експеримент – просто цікаво, чи зможе штучний інтелект вести за мене блог. Відповідь – ні, не зможе. Те, що є зараз, це багато моєї роботи.

Ідея з'явилась, коли побачила огляд сервісу для ліпсінку (leap – губи, sync – синхронізація). Це був сервіс D-ID, там можна завантажити фото і текст, а на виході отримати відео з розмовляючим фото. Одразу захотілось зробити якогось персонажа.

Блогерка Даринка співає: дивіться відео

Спочатку тексти писала сама і навіть наймала копірайтера. Тексти були гарні, корисні, зрозумілі, але чогось не вистачало. Тоді я спробувала у Chat GPT створити стиль і прогнати через нього тексти. Вийшло те, що треба. Так у мого аватара з'явився власний характер та харизма, за яку її полюбили читачі. Зараз у блозі весь контент – і візуальний і текстовий – створюється за допомогою ШІ.

Як би ви описали свою аудиторію сьогодні?

Насправді аудиторія дуже різнобарвна, особливо на початку була. В основному це люди, які цікавляться ШІ, серед них підприємці, експерти, фрілансери, багато підписується сторінок магазинів. Але найбільше зараз, мабуть, це АІ-креатори, люди, які займаються створенням АІ-контенту.

Як це – бути блогеркою, створеною штучним інтелектом? Чим відрізняється ваш підхід від того, що роблять традиційні блогери?

Мені здається, це важче. Сама по собі основа ведення блогу не дуже відрізняється від звичайного – так само треба постійно публікувати, залучати, дивувати та розважати аудиторію. А важче, тому що створити навіть якесь елементарне відео займає чимало часу. Іноді шкодую, що не можу просто зняти себе на телефон і викласти. З іншого боку, можна придумувати різні цікаві речі, наприклад, зробити сторіс на Марсі або селфі з динозавром.

Які переваги дають технології ШІ для введення блогу?

Можна виділити дві основні переваги. Дещо можна автоматизувати, наприклад, розмовні сторіс або рілз. Для мого аватара це не підходить, але для справжньої людини цілком. Можна створити свого клона у сервісі HeyGen і робити розмовні відео не встаючи з дивану. Клон буде говорити вашим голосом і виглядати ідентично. Також можна робити нарізки зі свого контенту, якісь лід-магніти та інший контент. А друге – це креатив. У нейронках можна створювати чимало цікавих ефектів.

Чи працюєте ви за певним контент-планом? Як генеруєте ідеї для постів та розкручуєте акаунт?

Ні, я не працюю за контент-планом, для мене цей проєкт так і залишається більше фановим, хоча він вже давно це, так би мовити, переріс. Я записую ідею, які хочу втілити і коли з'являється можливість, то роблю відео, мабуть, ці записані ідеї і є мій контент-план. Ідеї виникають спонтанно, часто буває гортаю стрічку, щось бачу і виникає ідея, як це зробити у нейронках і подати у профілі Даринки. Тобто надихаюсь людським контентом.

Просуваюсь здебільшого рекламою. Якщо бачу, що якийсь допис "залетів", то просуваю через кнопку "Просувати" з мінімальною ставкою.

Як ви працюєте з візуальним контентом?

Для зображень здебільшого користуюсь сервісом https://www.midjourney.com. Щоб створити там консистентного персонажа, як Даринка, можна використовувати параметр --cref, він переносить персонажа з одного зображення на інше. Якщо ви хочете, щоб ваш персонаж був "непопсовим", викрутіть параметр стилізації на нуль. У сервісі https://magnific.ai можна зробити апскейл – збільшити роздільну здатність зображення та зробити його більш реалістичним, промалювати шкіру, волосся, інші деталі. Для анімації людей та тварин краще за все використовувати нейромережу https://klingai.com

Розкажіть про своє найбільше досягнення за час існування блогу.

Моє найбільше досягнення – це створення чудового ком'юніті. Блог Даринки приводить багато людей, які хочуть спілкуватись, ми обмінюємось досвідом та новинами, показуємо наші роботи. З цими людьми ми пройшли 2 потоку курсу по АІ-відео, а також зараз маємо закритий клуб по штучному інтелекту, де ми допомогаємо з впровадженням ШІ у бізнес і створюємо креативи. Ком'юніті – це найбільше досягнення.

Чи отримуєте ви фідбек від аудиторії? Як реагуєте на критику?

Фідбек різний, але здебільшого позитивний. Людям подобається Даринка та сама ідея проєкту. Бувають випадки, коли пишуть шось негативне, але їх дуже мало. Здебільшого це критика самої ідеї, що замість живої людини спілкується машина.

Я реагую з розумінням, не всі до такого готові. Але насправді в Даринці не менше людяності, ніж в якихось блогерах, які у соцмережах мають якісь образи. Ну і за нею все одно стою я, а я – людина.

Як виглядає АІ-реклама: дивіться відео

Яким ви бачите свій блог в майбутньому?

Я поки маю пропозиції та домовленості з досить відомими брендами щодо співпраці, зараз бачу, що це перспективно і набирає оберти, тому планую розвивати Даринку як інфлюєнсера і далі і робити це активніше. Взагалі, нещодавно слухала доповідь про ринок АІ-инфлюенсерів, він активно розвивається у світі. Планую не відставати.

Як ви оцінюєте ШІ з огляду на те, що це – ваш головний інструмент?

Я впевнена, що за ним майбутнє. Мій блог це тільки маленький шматочок, крихітка всього потенціалу штучного інтелекту. Вже зараз ШІ впроваджують у різні бізнеси, чудові досягнення у медицині, дуже стрімко росте попит на нейромережі в креативній сфері.

Щодо етичних питань, це біль. Бо, на жаль, у світі досі немає нормального законодавчого регулювання штучного інтелекту і невідомо, коли він з'явиться, бо дуже багато нюансів. Саме тому ми з партнерками заснували громадську організацію "Нейропростір", метою якої є інформування про можливості та небезпеку, яку може нести штучний інтелект.

Наприклад, зараз дуже небезпечно відправляти голосові повідомлення у загальні чати. Тому що хто завгодно може склонувати ваш голос і використати для своїх цілей. На жаль, повністю захистити себе від цього поки неможливо, єдиний варіант – бути обережним, дотримуватись інформаційної гігієни і не розповсюджувати свої особисті дані. Ми плануємо у рамках громадської організації створювати проєкти з інформування населення.

Ось, що каже про це Даринка:

Щодо етичних питань. Моя позиція проста: ШІ має допомагати, а не шкодити. Як чарівна паличка, яка варить борщ, а не перетворює кухаря на жабу. Контент, створений ШІ, – це не про обман, а про розширення можливостей. Головне, завжди бути чесним із читачем.

Моя політика? Я завжди додаю людський штрих у все, що створюю. Навіть якби могла, не змогла б працювати без емпатії та гумору, бо жоден алгоритм не замінить вашу здатність робити цей світ теплішим і добрішим.

Каналу 24 бажаю залишатися такими ж прогресивними, креативними та відкритими до всього нового. А ще – більше сюжетів про нейромережі, бо ж хто як не ви має показати, що майбутнє вже тут. Ви круті, і я на вас підписана!