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      Ганебно та підло, – Зеленський про смертельний обстріл санітарного автомобіля на Донбасі

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      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський / Getty Images

      Президент України Володимир Зеленський назвав обстріл санітарного автомобіля у Водяному "порушенням" норм міжнародного гуманітарного права" та "ганебною та підлою спробою зірвати важкий переговорний процес із припинення вогню на Донбасі".

      На Донбасі бойовики цинічно обстріляли український санітарний автомобіль. Військові медики у цей час їхали на передову позицію, аби евакуювати пораненого воїна. У результаті загинули водій машини старший матрос Сергій Майборода та бойовий медик Ірина Шевченко. Також є ще один поранений. 

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      За словами гаранта, про смерть військових медиків він дізнався щойно, дорогою до Канади, де він проведе офіційні зустрічі з керівництвом країни.

      Двоє загиблих, один поранений. Обстріл санітарного автомобіля у Водяному – порушення норм міжнародного гуманітарного права, ганебна й підла спроба зірвати важкий переговорний процес із припинення вогню на Донбасі,
      – заявив Зеленський.

      Він наголошує, що Україна завжди діяла та діє в рамках міжнародних домовленостей і міжнародного права.

      Окупанти на Донбасі атакою на санітарне авто не обмежилися! Під обстріл окупантів на Донбасі потрапив патрульний автомобіль: є поранені – фото 

      Також президент закликав партнерів України у Європі та США належним чином відреагувати на дії, "що аж ніяк не наближають нас до миру".

      Напередодні на Донбасі поблизу Станиці Луганської як українські військові, так і проросійські найманці з так званої "ЛНР" завершили розведення сил і засобів. Проросійські найманці, зокрема, прибрали кілька бетонних блоків та почали облаштовувати нову контрольно-пропускну інфраструктуру за межами вищезазначеної зони. Володимир Зеленський назвав це "першим невеличким успіхом" і "крихкою надією на початок завершення гарячої фази війни".

      Однак, попри завершення розведення сил біля Станиці Луганської, обстріли на Донбасі не припинилися. Більше того, бойовики ще інтенсивніше почали обстрілювати українських воїнів. До прикладу, упродовж доби 30 червня вони здійснили 30 обстрілів.


      Карта окупованих териорій Донецької та Луганської областей 

      що відомо про нинішню ситуацію на донбасі: 
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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Війна на Донбасі Втрати Президент України
      Джерело: 24 канал
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