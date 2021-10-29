Розпочнемо, мабуть, з результатів першого дня роботи нових правил перевезення пасажирів.

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Наразі, щоб вирушити з точки А в точку Б, вам потрібен не лише квиток, а й паспорт вакцинації. Якщо такого немає, бо вважаєте, що вакцина дуже небезпечна штука, яка не дай Боже ще врятує вам життя, а вас там на горі вже зачекались, то тоді необхідно зробити ПЛР-тест.

Якщо і такого немає, то для вас Укрзалізниця розгорнула пункти експрес-тестування просто на залізничних та автовокзалах. У них тільки за перші пів дня виявлено 18 хворих на COVID-19 людей при проведених пів тисячі тестів. 18 людей, які не потрапили в потяг, врятували життя сотням інших, які не підхопили від них цю хворобу.



Пасажири роблять ПЛР-тести, щоб сісти в потяг / Фото Владислава Соловйова, 24 канал

Платити за підробку – ТАК, вакцинуватись і жити – НІ

Щоправда, навряд чи вони це до кінця усвідомлюють. Так само як і харківські ділки, які за місяць на підроблених COVID-документах заробили 4 мільйони гривень.

10 злочинців незаконно використовували логотип медичної лабораторії й печатки різних медустанов. У такий спосіб наштампували понад 40 тисяч підроблених результатів ПЛР-тестів і близько 500 підроблених сертифікатів.

Вони то сядуть до в'язниці, де у них буде від 3 до 5 років, щоб подумати про свою поведінку. Втім, чи буде час у тих, хто ці довідки замовив – питання без відповіді. Думаю, варто ще раз нагадати, що слово "відповідальність" є не тільки у словнику, а й в Кримінальному кодексі.

Важливий момент, який я хочу, щоб люди почули й зрозуміли – підроблений сертифікат – це відповідальність не тільки того, хто його виробляє, а й того, хто використовує. Це кримінальна відповідальність для обох. Данило Гетманцев Голова фінансового комітету Верховної Ради, нардеп від "Слуги народу"

"Ахінея" Савченко

Щодо "обох сторін" все дуже символічно збіглося, бо обидві сестри Савченко днями попались на підроблених сертифікатах. Колишня нардепка із сестрою намагалася їх "втюхати" за справжні прикордонникам у Борисполі. Певно, сподіваючись що "авось прокатить". Не "прокатило".

Нагадаємо Надія Савченко із сестрою погоріли на підробних COVID-сертифікатах у "Борисполі"

Проблему можна було б розв'язати завантаженням додатку "Дія" і згенерованим в ньому QR-кодом. Однак виявилося "Дію" Савченко боїться більше, ніж вакцинації.

"Нехай вони пояснять що це взагалі таке, і чому ця база даних (Дія – 24 канал), яка створена як країна в смартфоні для українців, яка збирає всі ваші дані: паспорти, довідки, банківські картки – раптом опиняється в міжнародному доступі у наших західних партнерів", – обурювалась екснардепка Надія Савченко.

За її словами, ані вона, ані її сестра Віра Савченко "не підробляли, не замовляли, ні купували ніяких сертифікатів". На цьому можна було б й зупинитися, але ні, Савченко понесло далі.

"Зараз у нас, убивши повністю медицину людську, переходять до ветеринарної – це коли ви корову або собаку щеплюєте без її згоди. Нею хочуть замінити людську медицину, коли людей лікують і не тільки від COVID-19", – поділилась думками Савченко.

Затримання Надії Савченко з підробним COVID-сертифікатом: дивіться відео з телеграму "Форпост Янченко"

З цього можна дійти висновку, що жодної вакцини у сестер немає. Водночас щодо медицини, то вона, як і раніше, може допомогти здолати вам ту чи іншу недугу.

Антивакцинатори забирають життя в інших пацієнтів

Через схожу антивакцинаторську позицію частини українців – решта хворих не з COVID-19 до лікарень просто не потрапляє. Для них там просто немає місць.

Важливо! За минулу добу, 25 жовтня, в Україні зареєстрували 19 120 нових випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2. Відомо, що серед інфікованих 1 414 дітей та 338 медичних працівників. До лікарень госпіталізували 2 939 людей з встановленим COVID-19 або підозрою на наявність хвороби.

Волонтерки з різних областей України намагаються всіма силами допомогти хворим: добитись їхньої госпіталізації або привезти кисень прямо до них додому. Вони заявляють про критичну ситуацію – постійно не вистачає ліжок не тільки для хворих на COVID-19, а й звичайних пацієнтів. Перші забирають місця в других, через що ті помирають, не дочекавшись потрібної їм допомоги.

До слова Помер від інсульту, бо все зайняте COVID-пацієнтами, – волонтерка про колапс в лікарнях Одеси

Гарна осінь… Для багатьох остання

Якщо ж ви не довіряєте волонтеркам, то наведемо коментарі лікаря, якому більша частина України свого часу довіряла здоров'я своїх дітей.

Гарна осінь, звичайно, але, здається для багатьох – остання в житті. Те, що лікарні заповнені – це м'яко сказано. Якщо хтось з депутатів говорить, що місця в лікарнях є, то він бреше. На цвинтарях місця ще є. У моргах місць немає – тільки черги санітарок з трупами на каталках. Євген Комаровський Лікар-педіатр

Кажу "свого часу" – бо, за словами того ж таки Комаровського, після кожного подібного заклику від нього відписується близько 5 тисяч прихильників. Але ні його, ні мене це не зупиняє. Якщо я врятую життя хоч одного свого глядача, то вже буду вважати, що працюю недарма.

Коментувати мають право лише лікарі

Повернемось до сестер Савченко. Якщо їх провину доведуть, то їм загрожує штраф до 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян кожній чи гірше – арешт до 6 місяців або обмеженням волі до 2 років. На цьому, вважаю, що у питанні "надії" й "віри" у здоровий глузд можна ставити крапку.

Шкода лише, що деякі люди, які не є фахівцями у тому чи іншому питанні – продовжують їх коментувати. Утім, гірше те, що роблять це на мільйонну аудиторію каналу.

Дія не збирає ваші дані – у держави вони й так є

Ще раз повторю – питання вакцинації можуть коментувати лише лікарі-епідеміологи. Питання додатку "Дія" – Мінцифри або, принаймні, ІТ-спеціалістів.

У Мінцифри говорять, що застосунок "Дія" не збирає персональні дані громадян. Держава й так має до них доступ з різних держреєстрів, у яку ви ці дані самі колись передали:

Пенсійний фонд знає все про вашу зайнятість;

паспортний стіл – всі ваші персональні дані;

Міністерство фінансів – хто надсилає вам гроші, і так далі.

Застосунок "Дія" їх просто звідти бере і надає вам за запитом, щоб ви не йшли до кожної з цих установ ніжками, не сиділи у чергах і не просили довідку у "тьоті", все.

До теми Дію COVID-сертифікату можна продовжити: у МОЗ пояснили, як це зробити

Це я, до речі, зараз не лише до вас звертаюся, а й до чинного народного депутата Миколи Тищенка, який теж, як виявилось, переймається що "великий брат" стежить за ним. Коли журналісти попросили показати сертифікат вакцинації, він заявив, що немає з собою. Крім того, на пропозицію знайти його в Дії, відповів, що "взагалі після роботи в парламенті не користується мобільними телефонами".

Я нікому нічого не зобов'язаний показувати

До слова, нічого нікому не зобов'язані й одеські депутати. Ну, принаймні, вони в тому впевнені.

"Я вам нічого не зобов'язаний показувати. Хто може перевірити?", – так розпочався ранок в Одеській райраді, після того як область потрапила до червоної зони карантину.

До слова Депутат від ОПЗЖ вирішив "прорватися" на сесію райради без COVID-сертифіката в Одесі

Водночас на вході до сесійної зали правоохоронці вимагали від обранців, показати їм хоч один з документів: COVID-сертифікат, ПЛР-тест або експрес-тест на антиген. Проте хто таке вигадав, щоб депутат щось комусь показував, окрім "корочки" депутата. Тому після лайки та штовханини вони таки пройшли до свого робочого місця.



Депутат влаштував конфлікт з поліцейськими / Колаж 24 каналу

Зверніть увагу! Незабаром такі ж правила роботи, мають запрацювати й у Верховній Раді України.

Тому не дивуйтесь, якщо у 2-годинній черзі на вакцинацію побачите поруч із собою народного депутата.

Не бояться втратити життя, але бояться втратити роботу

Втім, черги зараз саме такі. Ні, люди не почали більше дбати про власне здоров'я. Просто перспектива робити ПЛР-тест через день, щоб не втратити роботу, нікого не приваблює.

Нехай так, зате 1 407 774 особи, які вакцинувались минулого тижня, будуть жити. Так, немає гарантій, що вони не захворіють, але є гарантія, що вони перенесуть хворобу без ускладнень, як це зараз робить Арсен Аваков. Видно у подорожах він таки аж занадто розслабився. Тож тепер зліг з недугом. Втім, каже, що долає її успішно, бо має 2 дози вакцини.

Масштаби смертності від COVID-19

Насамкінець, про корону мовою цифр: за 7 днів минулого тижня в Україні від COVID-19 померло 3 239 людей.

Щоб ви змогли уявити собі масштаби – це:

автомобільна аварія, у яку потрапило відразу 800 машин, у кожній з яких сиділо по 4 людини й всі загинули;

або ж у 20-ти "хрущовках" вибухнув газ і всі мешканці загинули;

або 6 літаків Boeing, на борту яких перебувало по 550 пасажирів, зіштовхнулися у повітрі.

Якщо ви й досі вважаєте, що небезпечна вакцина, а не вірус від якого її вигадали, тоді маєте розуміти й те, що на борту кожного такого літака, у кожному такому автомобілі, або в кожній з хрущовок наступного разу можете бути ви. Чомусь я впевнена, що кожен з цих 3 тисяч людей, які опинилися на реанімаційному ліжку – не збиралися помирати.

Тож я ще раз закликаю вас – бережіть своє життя і не розмінюйте його на підробки!