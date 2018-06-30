Голий парк розваг відкриють під Парижем

1 липня у Міжнародний день нудизму на околицях французького Парижу відкриють парк розваг для людей, що шукають шлях до гармонії у голому способі життя. Тут, зокрема, буде розміщено різноманітні атракціони, у тому числі батути та поле для міні-гольфу.

Про це повідомляє Fox News.

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Підкреслюється, що відвідування деяких атракціонів є можливим лише у шортах або нижній білизні з метою бепеки.

За словами очільника групи нудистів з Парижа Седріка Амато, в регіоні налічується близько 88 тисяч осіб, яким подобається ходити без одягу.

"Ми раніше думали, що краще не показувати себе занадто багато. Але політика, яка проводиться мером Парижа з соціалістичними поглядами Анн Ідальго, доводить, що часи змінилися", – підкреслив він.

Додамо, що Франція неодноразово позиціонувала себе як головна нудистська країна у світі та щороку сюди приїздять близько чотирьох мільйонів любителів такого відпочинку.

Нагадаємо, у вересні 2017 року на головному пляжі Парижа в Венсенському лісі відкрилася зона для любителів відпочивати оголеними. Крім того, упродовж останнього року французькі нудисти займалися йогою в парку, відвідали музей Palais De Tokyо у Парижі, відкрили ресторан і влаштували комедійний захід у форматі стенд-ап.