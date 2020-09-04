У свіжому випуску "Голосу Америки" за 4 вересня – у штаті Вашингтон правоохоронці під час затримання застрелили чоловіка, якого підозрювали у фатальній стрілянині під час протестів у Портленді. Поліцейські мали ордер на арешт та спробували затримати Майкла Рейнола мирно. Втім, чоловік дістав зброю, тож вони були змушені його нейтралізувати.

Також у випуску "Голосу Америки" на 24 каналі: Кандидат у президенти Джо Байден зустрівся з родичами пораненого поліцейськими афроамериканця Джейкоба Блейка. Рада Безпеки ООН провела засідання через порушення прав людини у Білорусі. Там виступила опозиційна кандидатка Світлана Тихановська. Країни-члени НАТО засуджують напад на Олексія Навального, про це заявив Єнс Столтенберг – генеральний секретар Альянсу.