Голос Америки: У США застрелили підозрюваного у вбивстві прихильника Трампа
У свіжому випуску "Голосу Америки" за 4 вересня – у штаті Вашингтон правоохоронці під час затримання застрелили чоловіка, якого підозрювали у фатальній стрілянині під час протестів у Портленді. Поліцейські мали ордер на арешт та спробували затримати Майкла Рейнола мирно. Втім, чоловік дістав зброю, тож вони були змушені його нейтралізувати.
Також у випуску "Голосу Америки" на 24 каналі:
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