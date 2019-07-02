Головні новини 2 липня: Зеленський у Канаді, перемир'я не буде, Шарій і Клюєв ідуть в Раду
Володимир Зеленський відвідує Канаду з першим офіційним візитом. ЦВК зареєструвала кандидатами у нардепи скандального Анатолія Шарія та Андрія Клюєва. ТКГ у Мінську не змогла домовитися про запровадження "хлібного перемир'я" на Донбасі. Парубій скасував офіційні запрошення для делегатів ПАРЄ на парламентські вибори в Україні. Такими були головні новини вівторка, 2 липня, в Україні та світі.
Зустрічі Зеленського в Канаді
Президент України Володимир Зеленський 2 липня прибув з першим офіційним візитом у Канаду.Там він планує зустріч з вищим керівництвом країни та візьме участь у міжнародній Конференції з підтримки реформ в Україні. Нашу делегацію на цій конференції очолить перший віце-прем'єр-міністр Степан Кубів.
Зеленський з дружиною Оленою вперше приїхали з візитом у Канаду
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Зеленський вже зустрівся у Торонто з міністеркою закордонних справ Канади Христею Фріланд. Вони обговорили важливість об'єднання міжнародної коаліції для боротьби з агресією Росії.
Зустріч Зеленського з Христею Фріланд
Гарант подякував Канаді за підтримку України на двосторонньому рівні і в рамках співпраці "Великої сімки" та ООН.
Зеленський підтвердив, що курс України на повноправне членство в ЄС і НАТО залишається незмінним. Він висловив сподівання на подальшу активну взаємодію з Канадою у питаннях євроатлантичної інтеграції нашої країни,
– наголосили у прес-службі президента.
Згодом Володимир Зеленський зустрівся з керівництвом Світового конгресу українців та Конгресу українців Канади і подякував їм за всебічну підтримку України.
Українська громада у Канаді є другою найбільшою українською діаспорою у світі. Наразі в Канаді проживає близько 1,4 мільйона українців
"Дякую кожному з вас за те, що ви завжди підтримуєте незалежність, нашу територіальну цілісність.Волонтерську та соціальну справу, яку ви робите, важко переоцінити. Йдеться про підтримку України з початку російської агресії", – наголосив Зеленський.
Зустріч Зеленського з українською діаспорою у Канаді
Він додав, що докладатиме усіх зусиль до підтримки української мови та євроатлантичного курсу держави.
У Конституції записано, що єдина державна мова в Україні – українська. Я як Президент, як гарант Конституції захищатиму українську мову, наш суверенітет і наш курс до Європи та НАТО,
– підкреслив президент.
Також Зеленський обговорив з представниками діаспори, як влада може покращити умови для українців, що живуть за кордоном. Зеленський підсумував: "Я хочу зробити так, щоб ви приїздили в Україну не в гості, а додому".
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Також у Канаді президент Володимир Зеленський поклав квіти до меморіалу жертвам Голодомору.
Українська делегація вшанувала у Канаді жертв Голодомору
Також Зеленський провів зустріч із заступником Директора-розпорядника МВФ Девідом Ліптоном. Під час неї глава держави заявив, що співпраця з МВФ залишається пріоритетом для України.
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Гарант наголосив представнику МВФ, що гарантує незалежність Нацбанку України і висловив сподівання: новий парламент, який оберуть 21 липня, прийматиме реформаторські закони.
Україна налаштована проводити важливі реформи, спрямовані на стійкий економічний розвиток. Вже сьогодні економіка України зростає на 2-3% у рік, але цього недостатньо, бо суспільство вимагає більшого,
– сказав Зеленський.
Окрім того, Зеленський запросив делегацію МВФ повторно навідатися до Києва, аби досягнути домовленостей щодо нової програми.
Також Володимир Зеленський проводить зустріч з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.
Зеленський і Трюдо на зустрічі в Канаді
Клюєв і Шарій балотуються у Верховну Раду
ЦВК 2 липня зареєструвала кандидатами у депутати проросійського блогера-українофоба Анатолія Шарія та екс-главу Адміністрації Президента України часів Віктора Януковича Андрія Клюєва. І це попри те, що вони фактично не жили в Україні останні 5 років, як цього вимагає закон.
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Обоє охочих потрапити в Раду втекли з України: Шарій – ще у 2012 році, а Клюєв – у 2014 році під час Євромайдану. Клюєва досі розшукує Генпрокуратура та обіцяє затримати його по поверненню в Україну.
Є ухвала про затримання (Клюєва, – 24 канал) та доставку до суду. Звичайно, що вона має реалізовуватись,
– заявив в начальник управління спецрозслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк, який займається справою Клюєва.
ЦВК довелося зареєструвати Клюєва і Шарія, адже так вирішив Верховний суд. Адвокати обох спромоглися довести в суді, нібито політики таки проживали в Україні останні 5 років. Члени ЦВК не приховували обурення, але просто змушені були зареєструвати цих опальних персонажів.
ЦВК зареєструвала Андрія Клюєва та Анатолія Шарія кандидатами на вибори: відео
ЦВК неодноразово зверталась до ГПУ та інших правоохоронних органів, але додаткових документів щодо реального місцепроживання Клюєва так і не отримала.
На підставі листа Генпрокуратури ЦВК сказала, що пан Клюєв не проживає в Україні, відмовила в реєстрації. А суд сказав, що цей лист не є належним і ця інформація не підходить,
– пояснив Радченко.
Клюєв балотуватиметься у Раду в мажоритарному окрузі №46 у Донецькій області.
Що відомо про Клюєва і чому його вважають одіозним? Клюєв є політиком та бізнесменом, був депутатом ВР від "Партії Регіонів". З 24 січня по 25 лютого 2014 року в часи Євромайдану був главою Адміністрації Президента Віктора Януковича. Депутати Сергій Лещенко та Мустафа Найєм заявляли, що саме Андрій Клюєв винен у кривавому розгоні Євромайдану. Мовляв, він особисто відбирав "беркутівців" для "брудної роботи".
Клюєва також підозрюють у заволодінні в 2010-2011 роках державним майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем.
За інформацією СБУ, Андрій Клюєв живе у Росії. Однак він вже звернувся до СБУ, щоб йому надали дозвіл повернутися до України і здійснювати передвиборчу агітацію. За його ж словами, СБУ такий дозвіл надала.
Шарій балотується у народні депутати до Ради під першим номером у виборчому списку власної політсили – "Партії Шарія". Він зареєстрував її на початку червня 2019 року.
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Чому Шарія вважають одіозним і що про нього треба знати?Анатолій Шарій – відомий в інтернеті відеоблогер-українофоб. І хоча родом він з Києва, однак є російським пропагандистом. З 2014 року виробив низку відеороликів з ядучою критикою української влади, перекручуючи факти. Його сюжети сповнені упередженості, прикрас, сарказму та проросійської риторики.
До слова, український паспорт Шарій отримав тільки у 25-річному віці. Для отримання документа була потрібна виписка з військкомату, але в армії він не служив. Тому, щоб уникнути військової служби, за даними ЗМІ, Шарій викрав з військкомату особисту справу.
Ці рішення ЦВК неабияк обурили українців. Надвечір 2 липня на Майдані Незалежності в Києві зібралися кілька сотень людей на акцію протесту "Терпіти більше не можна". Під Стелою Незалежності вони встановили намет та символічну шибеницю.
Активісти встановили символічну шибеницю на Майдані
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Протестувальники вигукували: "Ми втомились від лайна!". У руках вони тримали плакати з написами "Терпіти більше не можна", "Портнов, твій суд вже скоро", "Реваншуйте, на*уй". Також подекуди було чутно вигуки: "Хто замовив Катю Гандзюк?".
Протести на Майдані у Києві через дозвіл Клюєву і Шарію балотуватися в Раду / фото журналістів 24 каналу
Якщо за два дні ЦВК та ВСУ не розберуться, хто з них більше налажав, і не скасують рішення про реєстрацію цих двох покидьків – ми залишаємо за собою право від мирного протесту перейти до не мирного,
– наголосив ініціатор акції протесту, журналіст Роман Сініцин.
Активіст звернувся і до президента Володимира Зеленського, який є гарантом Конституції.
"В таких ситуаціях ви маєте говорити швидше, ніж люди, а не мовчати і ховатись. Якщо від вас не буде заяви з приводу ганебних рішень про реєстрацію на вибори антимайданівців-втікачів всупереч закону і конституції, то ми прийдемо і до вас. 2 дні. Час пішов", – додав журналіст.
Не обійшлися протести і без курйозних моментів. Учасники акції копнули журналіста видання "Страна.ua", оскільки він висловлював слова підтримки на адресу Шарія. Журналіст впав, проте ушкоджень не зазнав.
Журналіст видання "Страна.ua", який розгнівав активістів (зліва) / Фото Олени Кук (24 канал)
Перемир'я на Донбасі не буде
Тристороння контактна група не змогла домовитися 2 липня у Мінську про запровадження "хлібного перемир'я" на Донбасі. Усе через позицію Росії-агресора.
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Також немає прогресу і в питанні звільнення утримуваних осіб на окупованих територіях, повідомила прес-секретар представника України в Тристоронній контактній групі Леоніда Кучми Дарка Оліфер за підсумками роботи ТКГ 2 липня.
Вона пояснила, що українська сторона не заперечує проти звільнення утримуваних у форматі "всіх встановлених на всіх встановлених". Водночас, Київ пропонує прискорити цей процес за допомогою покрокового виконання цієї формули.
З приводу подальшого демонтажу фортифікаційних споруд в районі Станиці Луганської вирішено впродовж тижня узгодити графік знесення цих споруд, графік має погодити СММ ОБСЄ,
– додала Оліфер.
Наступна зустріч Тристоронньої контактної групи у Мінську запланована на 17 липня. Українська сторона надіється, що вона вийде більш конструктивною.
Зауважимо, раніше українська сторона та представники окупаційних адміністрацій Донбасу, що підпорядковуються Росії, таки дійшли прогресу у питанні розведення сил в Станиці Луганській. 26 червня відбувся перший етап відведення українських підрозділів під наглядом ОБСЄ. Наступного дня, 27 червня в районі Станиці Луганської проросійські бойовики завершили перший етап відведення своїх сил і відійшли від пішохідного моста, відповідно до домовленості.
28 червня, попри обстріли, у зоні ООС відбувся другий етап розведення сил в районі Станиці Луганської. Через відхід військ у сірій зоні опинилися 74 будинки. І якщо там, як планується, знімуть мінні поля, то бойовики зможуть спокійно зайти в Станицю Луганську. Тобто безпосередньо в тил українських захисників.
Спостерігачів ПАРЄ не допустять на вибори в Україні
Глава Верховної Ради Андрій Парубій скасував офіційні запрошення для делегатів Парламентської асамблеї Ради Європи на парламентські вибори в Україні. Тепер представники організації не зможуть взяти участь у парламентських виборах 21 липня в якості міжнародних спостерігачів.
Парубій скасував запрошення для ПАРЄ здійснювати спостереження за достроковими парламентськими виборами в Україні,
– розповів глава української делегації в ПАРЄ Володимир Ар'єв.
Напередодні профільний комітет Верховної Ради рекомендував нардепам ухвалити проект про призупинення участі української делегації в роботі ПАРЄ. Призупинення повинно бути тимчасовим – до отримання висновків Венеціанської комісії. Окрім того, комітет вважає за потрібне відкликати офіційні запрошення спостерігачам Ради Європи на дочасні парламентські вибори в Україні.
Чому спостерігачів ПАРЄ не допускають до виборів в Україні?Через те, що в ПАРЄ повернули делегацію Росії. Так, в ніч на 25 червня євродепутати більшістю голосів проголосували за те, щоб Російську Федерацію без жодних обмежень та стягнень повернули до складу ПАРЄ.
П’ять років Росія не мала права голосу в ПАРЄ, її відсторонили через анексію українського Криму у 2014 році. Увесь цей час потужне проросійське лобі намагалось повернути країну-агресора в організацію, проте Україна блокувала ці спроби. Врешті, на 5 рік війни на Донбасі і втрати Криму Росії вдалось повернутись в ПАРЄ.