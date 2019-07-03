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      Головні новини 3 липня: законопроект про дематюкацію та перевірка СБУ кандидатів у нардепи

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      Новини України сьогодні 3 липня 2019 - новини України і світу
      Головні новини 3 липня / Колаж 24 каналу

      Ольга Богомолець зареєструвала законопроект про очищення української мови від матюків на сайті Верхової Ради. СБУ почала перевірку того, чи перебували протягом останніх 5 років в Україні Андрій Клюєв, Анатолій Шарій та Ренат Кузьмін. Делегація ПАРЄ достроково покидає Україну. Новим президентом Європейського парламенту став Сассолі. Такими були головні новини середи, 3 липня, в Україні та світі.

      Законопроект про дематюкацію

      Проект закону проти матюків зареєстрували на сайті парламенту 2 липня. Офіційна назва документа – "Про протидію лихослів'ю" або ж про дематюкацію мови.

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      Цей закон стосуватиметься виключно публічних осіб. У законі має бути визначення лихослів’я, алфавітного порядку тих слів, які не можна вживати в публічному просторі публічним особам.

      За матюки хочуть штрафувати:

      • штрафи для ЗМІ – від 680 до 1275 гривень, або громадські роботи терміном від 40 до 60 годин, або виправні роботи терміном від 1 до 2 місяців із відрахуванням 20% заробітку, або адміністративний арешт до 15 діб. Це, якщо нецензурна лайка звучатиме під час трансляції у ЗМІ або в аудіовізуальній інформації в інтернеті та під час публічних виступів.
      • штрафи для публічних фізосіб – від 1275 до 1700 гривень, або громадські роботи терміном від 40 до 60 годин, або виправні роботи терміном від 1 до 2 місяців із відрахуванням 20% заробітку, або адмінарешт до 15 діб.

      Гроші від штрафів надходитимуть до держбюджету і скеровуватимуться в український культкрний фонд, тобто на розвиток культури та мови.

      Редакція 24 Каналу дослідила призабуту автентичну українську лайку і хоче вас познайомити з нашими матами – читайте за посиланням.

      Відео про те, як матюкаються українські політики (18+):

       

      Перевірка СБУ

      Служба безпеки почала перевірку того, чи перебували протягом останніх 5 років в Україні екс-глава Адміністрації Президента Андрій Клюєв, відеоблогер Анатолій Шарій та екс-заступник генпрокурора Ренат Кузьмін.

      Важливо: Верховний суд не зобов'язував ЦВК реєструвати Клюєва і Шарія кандидатами в нардепи

      Ввечері СБУ опрацювала інформацію і надала матеріали до ЦВК. Правоохоронці підтвердили, що Шарій упродовж останніх 5 років перебував у Нідерландах, а Клюєв у Росії. Відповідні документи – за посиланням.

      Окрім того, ГПУ уже заявила, що одразу затримають Рената Кузьміна та Андрія Клюєва як тільки-но вони перетнуть кордон України. У ГПУ є докази того, що кандидати у депутати упрождовж останніх 5 років не проживали безперервно на території України.

      Адвокатка Клюєва Марина Сініціна стверджує, що екс-голова Адміністрації президента і справді виїжджав у Росію, але лише тимчасово. Клюєв мешкає на окупованій території України.

      Всі ці роки періодично людина виїжджає. Значить, якщо я на той момент говорила так, значить на той момент це було так,
      – пояснила захисниця.

      Чому виник протест через реєстрацію у нардепи Клюєва, Шарія та Кузьміна?ЦВК зареєструвала Кузьміна кандидатом в нардепи на парламентські вибори від "Опозиційної платформи – За життя", екс-главу Адміністрації Президента України часів Віктора Януковича Андрія Клюєва та проросійського блогера-українофоба Анатолія Шарія. кандидатами у депутати. Після цього на Майдані в Києві кількасот людей влаштували протест. 

      Усі троє охочих стати нардепами відомі в Україні, як втікачі: Шарій втік з країни ще в 2012 році після відкриття проти нього 2 справ, а Клюєв та Кузьмін – під час Євромайдану у 2014 році та досі перебувають в українському розшуку.

      ПАРЄ їде з України

      Європейські парламентарі перебували в Україні з метою оцінки передвиборчої ситуації, пов'язаної із виборами до Верховної Ради.

      Цікаво: Канада озвучила свою позицію щодо повернення Росії у ПАРЄ

      Вони вирішили достроково припинити роботу і поїхати геть з України – через рішення українського парламенту відкликати запрошення Асамблеї надіслати спостерігачів за виборами депутатів 21 липня. 

      Члени делегації ПАРЄ зустрілися із представниками низки партій, що беруть участь у виборах, а також з представниками громадських організацій, ЗМІ, працівниками спостережної місії ОБСЄ й дипломатами у Києві. І після усіх цих консультацій ухвалила рішення припинити роботу.

      Окрім того, у ПАРЄ вважають, що Україна зобов'язана щороку запрошувати спостерігачів для моніторингу виборчих кампаній.

      Чому спостерігачів ПАРЄ не допускають до виборів в Україні? Через те, що в міжнародну організацію повернули Росію. Так, в ніч на 25 червня євродепутати більшістю голосів проголосували за те, щоб Російську Федерацію без жодних обмежень та стягнень повернули до складу ПАРЄ. П’ять років Росія не мала права голосу в ПАРЄ, її відсторонили через анексію українського Криму у 2014 році.парє україна росія голосування
      Повернення Росії до ПАРЄ: які делегації голосували за це

      Новий президент Європейського парламенту

      Італійський соціаліст Давид-Марія Сассолі обраний новим президентом Європейського парламенту. Політик представляє Прогресивний альянс соціалістів і демократів.

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      Нового президента обрали за результатами голосування у Страсбурзі. Сассолі обрали у другому турі, в якому за нього проголосували 345 депутатів з необхідних 334. Всього у голосуванні взяли участь 704 депутати, 37 бюлетенів виявилися недійсними.

      Хто такий Давид-Марія Сассолі?Давид-Марія Сассолі – італійський журналіст та політик, з 2014 року був віце-президентом Європейського парламенту. Окрім завдань комітету, він був членом міжгрупи Європейського парламенту з питань бідності та прав людини.

      Кандидатом на посаду нового президента Європарламенту Сассолі був запропонований від Прогресивного альянсу соціалістів і демократів. Політик став сьомим італійцем, що зайняв цю посаду.

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      Теги: Новини політики Євросоюз Новини України Андрій Клюєв Законодавство Новини Росії СБУ Анатолій Шарій ГПУ Законопроект про дематюкацію ПАРЄ Україна – Росія Ренат Кузьмін Ольга Богомолець
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