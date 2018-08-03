Головні новини 3 серпня: звільнення політв’язня Костенка, вбивство екс-депутата Жука
З російської виправної колонії вийшов на свободу політв’язень Олександр Костенко. У Сумах застрелили екс-депутата міськради Анатолія Жука. Український боксер Олександр Усик став найкращим боксером липня за версією WBA. Такими були головні новини 3 серпня в Україні.
Костенко вийшов на волю
Кримчанин, політв’язень Кремля Олександр Костенко 3 серпня вийшов на свободу з російської виправної колонії. Українця утримували у колонії №5 в місті Кірово-Чепецьк Кіровської області.
Зазначимо, що Костенко брав активну участь у подіях на Майдані в Києві. У травні 2015 року кримський "суд" засудив чоловіка до 4 років і 3 місяців ув’язнення нібито за нанесення тілесних ушкоджень працівнику кримського "Беркуту" в Києві. Після розгляду касаційної скарги термін Костенку зменшили до 3 років і 6 місяців ув’язнення.
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Звільнений з колонії Костенко (ліворуч)
Як повідомила українська обмудсмен Людмила Денісова, Костенку вже підшукали житло на території материкової України. Повертатися у рідний Крим в умовах окупації півострова чоловік не може.
Окрім цього, Денісова заявила, що політв’язню можуть виплатити 100 тисяч гривень у межах відповідного рішення Кабміну.
Після свого звільнення Костенко із консулом українського посольства в Росії вирушив до Москви.
Я розмовляла з консулом, то вона повідомила, що Костенко трохи відпочивав цей час. Також вони надіються, що потраплять до Москви вночі, потім відпочинуть і вже з 5 на 6 серпня будуть в Україні. Однак, якщо все буде добре на кордоні, адже можливі провокації,
– зазначила Денісова.
Вбивство Жука
У Сумах 2 серпня застрелили колишнього депутата та екс-директора Департаменту містобудування та земельних відносин Сумської міської ради Анатолія Жука. Тіло чоловіка виявив його батько у дворі будинку Жука у районі Баранівка. Чоловіка вбили у час, коли він спав на кариматі.
На тілі загиблого виявили 2 сліди від куль в районі голови та спини, а поряд з тілом – пістолет.
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Тіло вбитого Олександра Жука
На місце злочину вирушили слідчо-оперативна група правоохоронців та працівники кінологічної служби. На місці події працівники поліції знайшли пістолет чеського виробництва CZ.
Прокуратура розглядає кілька версій вбивства Жука, в тому числі вбивство на побутовому ґрунті та замовне вбивство. Крім того, прокуратура перевіряє факт можливих погроз на адресу загиблого через його недавній і поки що незрозумілий відеопост у Facebook.
У Жука залишилися дружина і донька. Де була сім'я під час вбивства, прокурор не повідомив.
Усик – найкращий боксер липня
Український боксер-важковаговик, абсолютний чемпіон світу Олександр Усик став найкращим боксером липня за версією Всесвітньої боксерської асоціації (WBA).
"Олександр Усик – боксер місяця у липні 2018 року", – повідомляється на сайті асоціації.
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Усик визнаний найкращим боксером липня
Зазначимо, що в ніч проти 22 липня у Москві відбувся фінал Всесвітньої боксерської суперсерії між Усиком і росіянином Маратом Гассієвим. За одноголосним рішенням суддів, перемогу здобув Усик.
Завдяки цій перемозі український спортсмен став єдиним активним абсолютним чемпіоном світу і здобув звання найкращого боксера світу в липні за версією WBA.