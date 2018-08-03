22:48
3 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
19°C
28°C 17°C
  • субота
    29°C 18°C
  • неділя
    28°C 19°C
  • понеділок
    24°C 18°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
СКАНДАЛ З ПРИТУЛКОМ НА ВОЛИНІ УКРАЇНІ – 27 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Страшне покарання бібліотекою. Смажені факти про Овального
Вєсті Кремля
20:58, сьогодні
Вєсті.UA. Ляшко підпрацьовує ріелтором. Плач Литвина
Вєсті.UA
20:57, сьогодні
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
СКАНДАЛ З ПРИТУЛКОМ НА ВОЛИНІ УКРАЇНІ – 27 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА

Головні новини 3 серпня: звільнення політв’язня Костенка, вбивство екс-депутата Жука

1696 Читать новость на русском
Головні новини 3 серпня в Україні та світі
Головні новини 3 серпня в Україні та світі / Колаж 24 канал

З російської виправної колонії вийшов на свободу політв’язень Олександр Костенко. У Сумах застрелили екс-депутата міськради Анатолія Жука. Український боксер Олександр Усик став найкращим боксером липня за версією WBA. Такими були головні новини 3 серпня в Україні.

Костенко вийшов на волю

Кримчанин, політв’язень Кремля Олександр Костенко 3 серпня вийшов на свободу з російської виправної колонії. Українця утримували у колонії №5 в місті Кірово-Чепецьк Кіровської області.

Зазначимо, що Костенко брав активну участь у подіях на Майдані в Києві. У травні 2015 року кримський "суд" засудив чоловіка до 4 років і 3 місяців ув’язнення нібито за нанесення тілесних ушкоджень працівнику кримського "Беркуту" в Києві. Після розгляду касаційної скарги термін Костенку зменшили до 3 років і 6 місяців ув’язнення.

Читайте також: Порошенко "тепло" поспілкувався телефоном з колишнім бранцем Кремля Костенком

Звільнений Олександр Костенко
Звільнений з колонії Костенко (ліворуч)

Як повідомила українська обмудсмен Людмила Денісова, Костенку вже підшукали житло на території материкової України. Повертатися у рідний Крим в умовах окупації півострова чоловік не може.

Окрім цього, Денісова заявила, що політв’язню можуть виплатити 100 тисяч гривень у межах відповідного рішення Кабміну.

Після свого звільнення Костенко із консулом українського посольства в Росії вирушив до Москви.

Я розмовляла з консулом, то вона повідомила, що Костенко трохи відпочивав цей час. Також вони надіються, що потраплять до Москви вночі, потім відпочинуть і вже з 5 на 6 серпня будуть в Україні. Однак, якщо все буде добре на кордоні, адже можливі провокації,
– зазначила Денісова.

Вбивство Жука

У Сумах 2 серпня застрелили колишнього депутата та екс-директора Департаменту містобудування та земельних відносин Сумської міської ради Анатолія Жука. Тіло чоловіка виявив його батько у дворі будинку Жука у районі Баранівка. Чоловіка вбили у час, коли він спав на кариматі.

На тілі загиблого виявили 2 сліди від куль в районі голови та спини, а поряд з тілом – пістолет.

Читайте також: Вбивство Анатолія Жука: що відомо про екс-депутата Сумської міськради

Вбитий Жук фото
Тіло вбитого Олександра Жука

На місце злочину вирушили слідчо-оперативна група правоохоронців та працівники кінологічної служби. На місці події працівники поліції знайшли пістолет чеського виробництва CZ.

Прокуратура розглядає кілька версій вбивства Жука, в тому числі вбивство на побутовому ґрунті та замовне вбивство. Крім того, прокуратура перевіряє факт можливих погроз на адресу загиблого через його недавній і поки що незрозумілий відеопост у Facebook.

У Жука залишилися дружина і донька. Де була сім'я під час вбивства, прокурор не повідомив.

Усик – найкращий боксер липня

Український боксер-важковаговик, абсолютний чемпіон світу Олександр Усик став найкращим боксером липня за версією Всесвітньої боксерської асоціації (WBA).

"Олександр Усик – боксер місяця у липні 2018 року", – повідомляється на сайті асоціації.

Читайте також: Усик прочитав власний вірш про Україну: відео

Усик найкращий боксер у липня WBA
Усик визнаний найкращим боксером липня

Зазначимо, що в ніч проти 22 липня у Москві відбувся фінал Всесвітньої боксерської суперсерії між Усиком і росіянином Маратом Гассієвим. За одноголосним рішенням суддів, перемогу здобув Усик.

Завдяки цій перемозі український спортсмен став єдиним активним абсолютним чемпіоном світу і здобув звання найкращого боксера світу в липні за версією WBA.

Теги: Новини України Новини політики Олександр Усик Бокс Новини спорту Українці в полоні РФ Кримінальні новини Розслідування Суми Вбивство Анатолія Жука Жертви заручники
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Іран – США: навіщо Трамп вирішив зламати все, що робив Обама
сьогодні, 22:01 Іран – США: навіщо Трамп вирішив зламати все, що робив Обама
Блог Медіа
Головні новини 3 серпня: звільнення політв’язня Костенка, вбивство екс-депутата Жука
сьогодні, 22:00 Головні новини 3 серпня: звільнення політв’язня Костенка, вбивство екс-депутата Жука
Подорожі Україною: дивовижні місця Рівненщини, які зачаровують красою
сьогодні, 18:00 Подорожі Україною: дивовижні місця Рівненщини, які зачаровують красою
Юлія Михайлова
Усі розвінчані міфи і лайфхаки від Супрун: список
сьогодні, 17:27 Усі розвінчані міфи і лайфхаки від Супрун: список
2023
Сложный выбор Ирана: здравомыслие либо суицид
сьогодні, 17:07 Сложный выбор Ирана: здравомыслие либо суицид
Злой Одессит
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Псевдовибори "ДНР"-"ЛНР" зривають мирний процес, — Порошенко
 2 листопада 2014 , 18:53 1
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
Суперник "Барселони" змушений був шити нову форму через зустріч з каталонським клубом
 25 квітня 2017 , 16:17
Борусія Д представила нового головного тренера
 6 червня 2017 , 14:28
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук