Головні новини 3 серпня: звільнення політв’язня Костенка, вбивство екс-депутата Жука

З російської виправної колонії вийшов на свободу політв’язень Олександр Костенко. У Сумах застрелили екс-депутата міськради Анатолія Жука. Український боксер Олександр Усик став найкращим боксером липня за версією WBA. Такими були головні новини 3 серпня в Україні.

Костенко вийшов на волю

Кримчанин, політв’язень Кремля Олександр Костенко 3 серпня вийшов на свободу з російської виправної колонії. Українця утримували у колонії №5 в місті Кірово-Чепецьк Кіровської області.

Зазначимо, що Костенко брав активну участь у подіях на Майдані в Києві. У травні 2015 року кримський "суд" засудив чоловіка до 4 років і 3 місяців ув’язнення нібито за нанесення тілесних ушкоджень працівнику кримського "Беркуту" в Києві. Після розгляду касаційної скарги термін Костенку зменшили до 3 років і 6 місяців ув’язнення.

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Звільнений з колонії Костенко (ліворуч)

Як повідомила українська обмудсмен Людмила Денісова, Костенку вже підшукали житло на території материкової України. Повертатися у рідний Крим в умовах окупації півострова чоловік не може.

Окрім цього, Денісова заявила, що політв’язню можуть виплатити 100 тисяч гривень у межах відповідного рішення Кабміну.

Після свого звільнення Костенко із консулом українського посольства в Росії вирушив до Москви.

Я розмовляла з консулом, то вона повідомила, що Костенко трохи відпочивав цей час. Також вони надіються, що потраплять до Москви вночі, потім відпочинуть і вже з 5 на 6 серпня будуть в Україні. Однак, якщо все буде добре на кордоні, адже можливі провокації,

– зазначила Денісова.

Вбивство Жука

У Сумах 2 серпня застрелили колишнього депутата та екс-директора Департаменту містобудування та земельних відносин Сумської міської ради Анатолія Жука. Тіло чоловіка виявив його батько у дворі будинку Жука у районі Баранівка. Чоловіка вбили у час, коли він спав на кариматі.

На тілі загиблого виявили 2 сліди від куль в районі голови та спини, а поряд з тілом – пістолет.

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Тіло вбитого Олександра Жука

На місце злочину вирушили слідчо-оперативна група правоохоронців та працівники кінологічної служби. На місці події працівники поліції знайшли пістолет чеського виробництва CZ.

Прокуратура розглядає кілька версій вбивства Жука, в тому числі вбивство на побутовому ґрунті та замовне вбивство. Крім того, прокуратура перевіряє факт можливих погроз на адресу загиблого через його недавній і поки що незрозумілий відеопост у Facebook.

У Жука залишилися дружина і донька. Де була сім'я під час вбивства, прокурор не повідомив.

Усик – найкращий боксер липня

Український боксер-важковаговик, абсолютний чемпіон світу Олександр Усик став найкращим боксером липня за версією Всесвітньої боксерської асоціації (WBA).

"Олександр Усик – боксер місяця у липні 2018 року", – повідомляється на сайті асоціації.

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Усик визнаний найкращим боксером липня

Зазначимо, що в ніч проти 22 липня у Москві відбувся фінал Всесвітньої боксерської суперсерії між Усиком і росіянином Маратом Гассієвим. За одноголосним рішенням суддів, перемогу здобув Усик.

Завдяки цій перемозі український спортсмен став єдиним активним абсолютним чемпіоном світу і здобув звання найкращого боксера світу в липні за версією WBA.