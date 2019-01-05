Головні новини 5 січня: важлива для ПЦУ подія у Стамбулі, новий виток у вбивстві студенток

Вселенський патріарх Варфоломій підписав Томос про автокефалію ПЦУ. У Туреччині затримали громадянина Туреччини Цокмеза Гусну Цана, який підозрюється у вбивстві двох іноземних студенток, що сталося 31 грудня у Харкові. Міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявив, що Москва досі намагається дестабілізувати Приазов’я. Такими були головні новини у суботу, 5 січня, в Україні та світі.

Томос для України: Вселенський патріархат зробив вагомий крок

24 канал повідомляв, що в суботу, 5 січня, о 12:40 Вселенський патріарх Варфоломій підписав Томос про автокефалію єдиної Православної церкви України. Церемонія підписання Томосу відбулася в патріаршому храмі Святого Георгія на території Вселенського патріархату в Стамбулі. Перед підписанням текст Томосу було зачитано грецькою мовою з амвону.

Читайте також: Опубліковано повний текст Томосу про автокефалію Православної церкви України

Опісля предстоятель Православної церкви України патріарх Епіфаній заявив, що українська церква ніколи не забуде того, що дала їй "церква-матір".

"Важким був шлях, але саме таким є шлях правди", – так прокоментував він підписання Вселенський патріархом Томосу.

Президент України Петро Порошенко, зі свого боку, зауважив, що без підтримки Вселенського патріарха Варфоломія українська церква продовжила б перебувати під гнітом Кремля.

Всі ми тисячі років чекали на цю подію. У цей день я висловлюю велику подяку від всіх українців Вселенському патріарху Варфоломію за його віру, мужність, любов та молитву за Україну. Також я хочу подякувати кожному ієрарху, який поставив підпис під зверненням до Вселенського патріархату щодо надання автокефалії Українській православній церкві,

– наголосив український гарант.

Натомість заяви представників Кремля були діаметрально протилежними. Так, у РПЦ вважають, що "підписання Томосу є нікчемним з точки зору канонів і трагічним для Варфоломія та його прихильників", оскільки ті "підписали свою духовну капітуляцію". А у колишній Українській православній церкви Московського патріархату стверджують, що "цей документ створено та підписано з ігноруванням всіх фундаментальних канонічних правил, за якими живе не тільки ця церква, а й всі інші помісні церкви".

"Ми спостерігали завдяки трансляції, що патріарх Варфоломій співслужив розкольникам. Згідно з апостольськими правилами, той, хто співслужить розкольникам, є сам таким, хто ухилився в розкол", – сказав голова інформаційно-просвітницького відділу УПЦ МП архієпископ Климент.

Додамо, що 6 січня у Стамбулі у Патріаршому храмі Святого Георгія о 8:30 має відбутися божественна літургія, яку спільно відправлятимуть Вселенський патріарх Варфоломій і предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній. Після неї останній отримає Томос.

Читайте також: Варфоломій збирається відвідати Україну

Моторошне вбивство студенток у Харкові: головного підозрбваного затримано

3 січня працівники поліції знайшли тіла двох студенток з Туреччини з ознаками насильницької смерті в одній з харківських квартир на вулиці Валентинівській. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за статтею "Умисне вбивство".

Перед цим до поліції звернувся 19-річний хлопець з проханням встановити місцеперебування його подруг, з якими він разом навчається на другому курсі університету, і які з 31 грудня 2018 року не відповідали на телефонні дзвінки.

4 січня правоохоронці повідомили, що головним підозрюваним у цій справі вони вважають знайомого дівчат – громадянина Туреччини. За їхніми словами, він виїхав з країни.

"Чоловік 1998 року народження, громадянин Туреччини, 2 січня вилетів з України до Туреччини", – зазанчили у поліції.

Окрім того, тут підтвердили, що обидві вбиті студентки громадянки Туреччини та вони навчалися на другому курсі Харківського національного університету імені Каразіна.

Вже 5 січня у поліції заявили, що вони підозрюють громадянина Туреччини Цокмез Гусну Цан, 1998 року народження.

"Він був одягнутим у чорну куртку з хутровим капюшоном, сірі спортивні штани, білу футболку, чорне взуття. При собі мав чорний рюкзак, гітару в чорному чохлі та фіолетову дорожню сумку", – зазначили у поліції.

Також було опубліковано фото імовірного убивці.



Цокмез Гусну Цан



Підозрюваний міг покинути межі країниі

Додамо, що турецькі ЗМІ поширили інформацію про затримання 20-річного Цокмеза Гусну Цана. Невдовзі перший заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін зазначив, що співпраця з поліцією Туреччини дала свої результати.

Сьогодні турецька поліція в Стамбулі затримала громадянина Туреччини, 1998 р.н., підозрюваного у скоєнні наприкінці минулого року жорсткого вбивства двох іноземних студенток медичного факультету Харківського універсітету ім.Каразіна, за місцем їх тимчасового проживання у Харкові,

– повідомив він.

Читайте також: У МЗС РФ обурюються: працівники ФБР затримали росіянина

Яка мета Кремля на Азові: гучна заява Омеляна

За словами міністра інфраструктури Володимира Омеляна, багато судновласників, розуміючи, що термін очікування для проходження Керченською протокою є занадто довгим, переорієнтовують свої судна на порти Чорного моря, або взагалі на інші напрямки.

"Це погано, тому що це б'є по економіці всього краю. І безумовно, це була добре продумана операція російської сторони, щоб дестабілізувати Маріуполь, Бердянськ і взагалі весь регіон", – розповів чиновник.

Як підкреслоив він, наразі черг та затримок на прохід Керченською протокою немає. Проте, Росія досі має на меті дестабілізувати українське Приазов’я, щоб прокласти суходільний коридор до анексованого Криму.

Але ми розуміємо, що це все відбувається в ручному режимі. Оскільки міжнародний тиск на Росію зараз дуже високий, вони роблять вигляд, що все окей. Як тільки тиск трошки послабне або буде інше подразнення, безумовно, вони повернуться до цієї практики. Тому що їхня мета – дестабілізувати Приазов’я і, безумовно, в подальшому отримати коридор до Криму і, я думаю, продовжити свою експансію,

– зазначив Омелян.

Читайте також: Які салати приготувати на Різдво: прості та святкові рецепти

"Нова радість" у Константинополі

Після завершення церемонії підписання Томосу в патріаршому храмі Святого Георгія на території Вселенського патріархату в Стамбулі залунала українська колядка.

Так, після того, як Варфоломій завершив підписання документа, представники України в один голос заспівали колядку "Нова радість стала".