Головні новини 5 липня: вирок Балуху, вбивство поліцейського і неспокійна Рада

Українського активістова Володимира Балуха, який голодує вже понад 100 днів, суд в окупованому Криму засудив до 5 років колонії. У Києві застрелили поліцейського. А найбільша фракція у Верховній Раді влаштувала демарш. Такими були головні новини четверга, 5 липня.

Суд в окупованому Криму засудив Балуха до 5 років

"Раздольненський районний суд" окупованого Криму визнав українського політв’язня Володимира Балуха винним у нібито побитті начальника ізолятора тимчасового тримання і засудив його до 5 років ув’язнення та штрафу у розмірі 10 тисяч російських рублів.

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Президент Петро Порошенко назвав таке рішення підконтрольного Росії суду "нечуваним цинізмом".

Засудили його і західні партнери України, зокрема, США заявили, що українського політв'язня в окупованому Криму засудили за "дуже сумнівними звинуваченнями".

Кримського активіста Володимира Балуха, котрий з березня голодує на знак протесту, щойно було засуджено до 5 років ув‘язнення за дуже сумнівними обвинуваченнями. Росія повинна звільнити політичних в‘язнів ЗАРАЗ. #ЧемпіонатСвіту #ЧеснаГра — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 5 липня 2018 р.

Уповноважений Верховної Ради з прав Людини Людмила Денісова оприлюднила зворушливий лист, який вона отримала від Володимира Балуха.

У чому звинуватили Володимира Балуха?8 грудня 2016 року в окупованому Криму українського активіста Володимира Балуха затримала ФСБ Росії. Після анексії півострова Балух на своєму будинку в селі Серебрянка вивісив український прапор та табличку "вулиця Героїв Небесної сотні", а також відмовився від російського паспорта.



Окупанти звинуватила Балуха у зберіганні набоїв та вибухівки, які нібито виявили у нього під час одного з обшуків. Чоловік неодноразово наполягав, що боєприпаси йому підкинули, щоб помститись за проукраїнську позицію.



16 січня 2018 року Балуха засудили до 3 років і 7 місяців ув'язнення у колонії-поселенні. 19 березня 2018 року політв’язень оголосив безстрокове голодування, а 22 червня – сухе голодування.

У Києві вбили поліцейського

5 липня у Шевченківському районі Києва знайшли застреленим співробітника поліції.

Вдень у четвер з'явилась інформація, що в одному зі спальних кварталів Києва в салоні автомобіля знайшли застреленим чоловіка.



Чоловіка знайшли мертвим в салоні авто

Пізніше з'ясувалось, що вбитий був підполковником одного з департаментів Національної поліції України.

ЗМІ з посиланням на власні джерела у правоохоронних органах повідомляють, що чоловіка звали Дмитро Глушак, він мав 41 рік і був працівником апарату Нацполіції.

Основною версією вбивства, яку розглядає слідство, є убивство з корисливих мотивів.

Робочий день Верховної Ради

5 липня видалось доволі напруженим у роботі Верховної Ради.

Вранці нардепи прийняли закон про запровадження механізму "єдиного вікна" на митниці.

Проте робота провалилась під час голосування за оновлення складу Центральної виборчої комісії.

Нардепи від "БПП" поставили ультиматум, що не братимуть участі у роботі парламенту, поки Рада не повернеться до питання про ЦВК.

Водночас вечірнє засідання показало, що Рада може плідно працювати і за відсутності більшості депутатів найбільшої фракції.

Попытка Порошенко узурпировать власть объединила парламент. Не получив большинство в новом составе ЦИК, блок Порошенко совершил демарш и вышел из зала. Но есть 240 голосов и без них. pic.twitter.com/tAxnNcKKVQ — Leshchenko (@Leshchenkos) 5 липня 2018 р.

Європарламент запровадив нові правила в'їзду в Шенген

Європарламент схвалив нові правила в’їзду до Шенгенської зони, які запрацюють з 2021 року.

Нові правила передбачають додаткові перевірки осіб, які перетинають кордон за безвізовим режимом, а також осіб, які можуть становити небезпеку, нелегальних мігрантів або осіб з епідемічним ризиком.

Перед поїздкою до країн Шенгенської зони мандрівники повинні будуть заповнити спеціальну електронну форму та внести особисті дані.

Заповнення такої форми коштуватиме 7 євро, а дозвіл на в’їзд діятиме впродовж 3 років.



Європарламент схвалив нові правила в'їзду в зону Шенген