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"Ніхто не має права позбавляти людину життя": архієпископ Климент написав різкий лист Путіну

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Климент наголосив, що звернутися до президента Росії його змушує страх за життя засуджених в Росії Сенцова, Балуха та інших громадян України
Климент наголосив, що звернутися до президента Росії його змушує страх за життя засуджених в Росії Сенцова, Балуха та інших громадян України / uain.press

Захисник політв'язня Володимира Балуха на громадських засадах архієпископ Кримський та Сімферопольський Климент написав різкого листа президенту РФ Володимиру Путіну щодо ув'язнених у Росії та окупованому Криму українців.

У листі священнослужитель просить президента Росії Володимира Путіна звільнити Олега Сенцова, Володимира Балуха та інших українців, ув'язнених в Росії і анексованому нею Криму, передає "Крим.Реалії".

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Прошу вас явити акт милосердя щодо Сенцова, Балуха та інших громадян України, засуджених за національною ознакою за свої переконання. Звільнити їх і повернути на батьківщину в Україну. Ніхто не має права позбавляти людину життя, тільки Бог. Я усвідомлюю всі наслідки за це прохання. І готовий розділити відповідальність з тими, за кого прошу,
– зазначив архієпископ.

Він пояснив, що звернутися до президента Росії його змушує страх за життя засуджених в Росії Сенцова, Балуха та інших громадян України.

"Голодування, оголошене Сенцовим і Балухом на знак протесту проти беззаконня і несправедливості, наводить на мене в жах від усвідомлення того, що відбувається. Вони готові йти на смерть заради торжества справедливості і правди Божої. А життя людини, дароване Богом – безцінне", – додає архієпископ Климент.

Нагадаємо, 5 липня в окупованому Криму підконтрольний Росії "Роздольненський районний суд" засудив Володимира Балуха до 5 років колонії загального режиму і штрафу у розмірі 10 тисяч рублів.

 

Теги: Новини України Новини політики Анексія Криму Новини Криму Україна – Росія Українці в полоні РФ Володимир Путін
Джерело: 24 Канал
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