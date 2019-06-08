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      Головні новини 8 червня: напад на оператора 24 каналу, авто поліції збило дитину у Конотопі

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      Новини України сьогодні 8 червня 2019 - новини України і світу
      Головні новини 8 червня в Україні / Колаж 24 каналу

      У Харкові напали на оператора 24 каналу, він у реанімації. У Конотопі поліцейська автівка збила дитину, хлопчик у важкому стані. "Сила і честь", "Самопоміч" і "Голос" визначилися з партійними списками на парламентських виборах. Такими були головні новини 8 червня в Україні.

      Напад на оператора 24 каналу

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      На ринку "Барабашово" у Харкові сталися сутички. Так, представники "Нацкорпусу" під час зйомок накинулись на оператора 24 каналу Вадима Макарюка. Вони заприскали йому очі газом, відібрали і розтрощили камеру, витягли із неї карту пам’яті із відзнятим матеріалом.

      Чоловік у важкому стані, він у реанімації з інсультом.

      оператор 24 каналу напад Харків
      оператор 24 каналу напад Харків
      Постраждалий оператор 24 каналу

      Як повідомила кореспондентка 24 каналу Анна Черненко, яка в той час працювала разом з Вадимом на місці події, оператор знімав матеріал на ринку "Барабашово", коли стався конфлікт між підприємцями і активістами.

      Наскільки я знаю, там було кілька громадських силових організацій. Він мені розповів, що його з камерою, коли він тікав від цього натовпу наздоганяли і били, у нього розбите обличчя,
      – додала журналістка.

      Очевидці події одразу викликали правоохоронців. Вони будуть вивчати відео із навколишніх камер спостереження.

      Саме члени "Нацкорпусу", які побили оператора 24 каналу, захопили магазин на "Барабашово". Крамницю орендував ветеран АТО – підприємець. Згодом конфлікт переріс у бійку.

      "Нацкорпус" блокував вхід у заклад, хоча орендодавець показував документи, що підтверджують законність дій підприємця. За даними адміністрації, представники "Національного корпусу" мали з собою арматуру, "тупі і колючі предмети".

      Детальніше про сутички на харківському ринку та про напад на оператора 24 каналу – дивіться тут.

      Авто поліції збило дитину

      Читайте також: Аварія в Конотопі з авто поліції: дитині довелося видалити селезінку

      У Конотопі авто начальника поліції на дорозі збило 10-річного хлопця. Дитину забрали до лікарні і зробили операцію. Відомо, що хлопчик у важкому стані, йому видалили селезінку.

      За кермом авто перебував не голова поліції міста, а інший правоохоронець – у тверезому стані. Його вже затримали та оголосили про підозру у злочині.

      Очевидці кажуть, що дитина вибігла на проїжджу частину, поза пішохідним переходом. А ось міський голова Конотопа Артем Семеніхін каже, що автівка збила хлопчика саме на "зебрі".

      Згодом з'явилося відео перших хвилин після аварії в Конотопі. На кадрах видно, що дитина лежить на проїжджій частині, а довкола неї перебувають 4 чоловіків. Пішохідного переходу на кадрах не видно.

      Дивіться відео з місця ДТП в Конотопі, де авто поліції збило дитину:

      Фото з місця інциденту – дивіться тут.

      "Сила і честь", "Самопоміч" і "Голос" оголосили списки кандидатів

      Читайте також: "Самопоміч" назвала своїх кандидатів у мажоритарних округах

      Партія "Сила і честь" Ігоря Смешка оголосила список кандидатів у народні депутати на вибори до Верховної Ради.

      Що відомо про партію "Сила і честь"?

      Це українська політична партія, яку очолює політичний та громадський діяч Ігор Смешко. Зареєстрована у грудні 2004 року. Брала участь у парламентських виборах 2014 року. Лідер партії Ігор Смешко на президентських виборах 2019 року посів шосте місце.

      Перша п'ятірка "Сили і честі":

      1. Ігор Смешко, голова партії "Сила і честь", доктор технічних наук, професор, генерал-полковник
      2. Олена Сотник, юрист, народний депутат, секретар Комітету ВРУ з питань європейської інтеграції
      3. Рефат Чубаров, політик і громадський діяч, голова Меджлісу кримськотатарського народу
      4. Іван Мірошниченко, народний депутат, експерт в аграрній сфері
      5. Володимир Замана, український військовий, колишній начальник Генштабу, генерал-полковник

      Сила і честь Смешко партія вибори парламентські вибори
      Перша п'ятірка "Сили і честі": інфографіка 24 каналу

      Хто ще потрапив до списків партії Смешка – дивіться тут.

      "Самопоміч" теж визначилась зі списками на парламентські вибори.

      Що відомо про партію "Об’єднання "Самопоміч"?
      Лідером політсили є міський голова Львова Андрій Садовий, а головою парламентської фракції – Олег Березюк. Єдиний виборчий список партії формували шляхом почергового включення до нього по одній особі з кожного робочого списку.

      Відтак, кожні три порядкові номери єдиного виборчого списку партії включали представника кожного робочого списку з урахуванням принципу гендерної рівності. Загальний виборчий список партія виставила на публічне обговорення та передала для перевірки антикорупційним громадським організаціям.

      80% списку партії – це будуть нові обличчя для українського парламенту. До речі, 4 червня "Об’єднання "Самопоміч" стало членом Європейської народної партії у статусі спостерігача, яка є найбільшою в Європарламенті.

      Самопоміч список кандидати у депутати вибори
      Перша п'ятірка "Самопомочі" на виборах до парламенту: інфографіка 24 каналу

      Ознайомитись із першою двадцяткою партії можна тут.

      Вже надвечір свою команду на дострокових парламентських виборах представив лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук. Після з’їзду політсили музикант ще й влаштував безкоштовний концерт гурту "Океан Ельзи" для своїх прихильників.


      Перша п'ятірка "Голосу" на виборах до парламенту: інфографіка 24 каналу

      Хто ще увійшов до списку кандидатів у депутати у партії "Голос" – читайте тут.

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      Теги: Новини України Парламентські вибори 2019 Партія Голос Святослав Вакарчук Конотоп Діти і неповнолітні Аварії та ДТП Новини Харкова Журналісти Поліція Ігор Смешко Партія Сила і честь Самопоміч Андрій Садовий
      Джерело: 24 канал
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