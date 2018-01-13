Головні новини 13 січня: проблема повернення військової техніки з Криму та захворювання на кір

Попри те, що президент Росії Володимир Путін ще 11 січня заявив про готовність передати військові кораблі та авіацію з анексованого Криму Україні, в нас досі не вщухають обговорення цієї теми. Ще одна важлива тема для України – захворювання на кір. Такими були головні новини суботи, 13 січня.

Повернення військової техніки з анексованого Криму

Нагадаємо, у четвер, 11 січня, під час зустрічі з російськими журналістами президент Росії Володимир Путін заявив, що Кремль готовий повернути українську військову техніку з окупованого Криму. Українські політики називають таку ініціативу Росії "принизливою подачкою" і заявили, що "Крим за кораблі не продаємо".

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Пропозиція президента Росії Володимира Путіна повернути Україні техніку та озброєння ЗСУ, захоплені у Криму, не поширюється на боєприпаси. Усе тому, що Москва їх використовувала у війні на Донбасі та Сирії. Про це заявив координатор групи "Інформаційний спротив", нардеп України Дмитро Тимчук.

Однак Україні не слід відмовлятися від можливого повернення військової техніки до України. На думку економічного експерта Фонду "Майдан закордонних справ" Юрія Смєлянського, у такій ситуації є можливість Україні завдати ще одного удару по Росії.

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За намірами Путіна передати Україні військові кораблі і авіатехніку з окупованого Криму може бути прихована хитрість і підлість. Це не жест доброї волі, а тактичні ігри, спрямовані на виборчу кампанію Путіна і Захід. Таку думку сайту "24" висловив голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

Проблеми у створенні Державного бюро розслідування

В Україні у ці дні створюється новий "правоохоронний монстр" під назвою Державне бюро розслідувань, яке через створення без залучення незалежних спостерігачів може стати копією Генпрокуратури, СБУ чи Нацполіції. Таку думку висловив нардеп Мустафа Найєм.

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Хакерська атака на Україну з боку Росії: звіт ЦРУ

Центральне розвідувальне управління США у своєму звіті заявляє, що військові хакери Росії у 2017 році здійснили кібератаку проти України у спробі підірвати фінансову систему держави на тлі війни з проросійськими бойовиками.

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Профілактика захворюваності на кір в Україні

В.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун дала кілька порад тим, хто контактував з хворими на кір. Спочатку Супрун нагадує, що дітям обов’язково треба робити щеплення у віці 1 рік або 6 років.

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Якщо ж людина, особливо дитина не була вчасно щеплена і контактувала з хворим, то важливо зробити щеплення у перші три доби після контакту.

Попри масові захворювання в Україні є область, куди у 2018 році кір ще не добрався.

Серйозна екологічна проблема у світі

Навіть якщо екологам вдасться до 2050 року утримати середню температуру на рівні 2 градусів – у світі з'явиться близько 250 мільйонів "кліматичних" біженців. Експерт Національного екологічного центру України Ірина Ставчук зазначила, що сьогодні середній показник досягає не 2, а 4 градусів.

Нагадаємо, що відомий фізик Стівен Хокінг заявив, що якщо людство не зменшить викиди парникового газу, то Земля може перетворитися на справжнісіньке пекло.

Продовження скандалу з УПЦ МП

Митрополит Запорізької та Мелітопольської Української православної церкви Московського патріархату Лука заявив, що готовий давати свідчення в рамках відкритого досудового розслідування дій, вчинених представниками УПЦ МП, що спричинили конфлікти та сутички в Запорізькій та інших областях України. При цьому митрополит висловив здивування з приводу претензій, пред'явлених його єпархії правоохоронними органами.

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Герой України, генерал-майор ЗСУ Ігор Гордійчук розповів, що у церквах УПЦ Московського патріархату, зокрема у Святогірській лаврі на Донбасі, від самого початку конфлікту України з Росією розташовувалися терористи і боєприпаси.

Третя річниця теракту під Волновахою

13 січня 2015 року терористи розстріляли рейсовий автобус "Златоустівка – Донецьк" під Волновахою з реактивної системи залпового вогню "Град". Тоді загинуло 12 осіб, ще 18 отримали поранення. Стріляли з окупованого Докучаєвська. 13 січня 2018 року там з’явилися листівки з вибаченням за цей теракт.

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Скандал між Трампом та порноактрисою

Адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коен у 2016 році заплатив порноактрисі Стефані Кліффорд 130 тисяч доларів, аби вона зберігала мовчання про можливий сексуальний зв'язок з главою Америки.

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