Пастир не засуджує людину, – Блаженніший Святослав прокоментував скандал з УПЦ МП у Запоріжжі

Глава Української Греко-Католицької Церкви Святослав (Шевчук) прокоментував скандал у Запоріжжі, коли священик відмовився відспівувати дитину, бо вона була хрещена у церкві Київського патріархату.

Своїми думками Шевчук поділився в ефірі телеканалу "Еспресо".

Він наголосив, що не розуміє тих аргументів, якими виправдовує себе Московська церква.

"Я цілком не розумію тих аргументів, які буцімто спираються на якісь богословські засади, за допомогою яких намагаються виправдати таку поведінку. Ми вважаємо, що не тільки можна, а й потрібно молитися за членів інших Церков України. Думаємо, що не тільки можна, а й потрібно шукати все те, що допомогло б людині наблизитися до Бога, особливо в суспільстві, яке потребує духовної настанови і в якому є так багато болю. Мета священика — полегшити ці страждання. Добрий пастир не засуджує людину, але шукає загублену овечку", — сказав Глава УГКЦ.

Він додав, що це його засмутило, однак, це може стати добрим уроком для інших священиків, як чинити не можна.

Нагадаємо, у Запоріжжі священик УПЦ МП Євген Молчанов відмовився відспівувати мертвого хлопчика, попри вмовляння батьків. Пізніше він пояснив, що вважає церкву Київського патріархату "лжецерквою", тому відспівувати цю дитину він вважає гріхом.