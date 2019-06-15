Головні новини 15 червня: Україна – чемпіон світу з футболу, випробний термін для НАБУ і САП

Українська збірна з футболу U-20 перемогла у фіналі Південну Корею та стала чемпіоном світу. НАБУ та САП мають три місяці, щоб довести свою ефективність, інакше їх чекає перезавантаження. Президент Володимир Зеленський анонсував реформи для бізнесу та "вливання" у Донбас. ЦВК зареєструвала нових кандидадів у депутати Верховної Ради. Такими були головні новини 15 червня в Україні.

Збірна України – чемпіон світу з футболу U-20

Фінал юнацького чемпіонату світу з футболу 2019 року відбувся у польському Лодзі. У двобої зійшлися збірні України та Південної Кореї.

А які прогнози давали букмекери щодо матчу Україна – Південна Корея? Читайте у матеріалі 24 каналу.

На шляху до фіналу "синьо-жовті" виграли свою групу, обігравши США (2:1) і Катар (1:0), а також зігравши внічию з Нігерією (1:1). Після цього в плей-офф здолали Панаму (4:1), Колумбію (1:0) й Італію (1:0). Таким чином, безпрограшна серія команди тренера Олександра Петракова на турнірі досягла позначки в шість поєдинків – 5 перемог і 1 нічия. Забігаючи наперед – у фіналі додалася ще одна впевнена перемога.



Фото з матчу України та Південної Кореї

Що стосується збірної Південної Кореї, то на чемпіонаті світу U-20 в Польщі команда зазнала однієї поразки – ще в першому матчі від Португалії (0:1). Але потім корейці зуміли всіх здивувати, вийшовши в плей-офф з другого місця після перемог над ПАР (1:0) і Аргентиною (2:1). Потім південнокорейці в плей-офф здолали Японію (1:0), Сенегал (3:3 та 3:2 у серії пенальті) і Еквадор (1:0).

Матч Україна – Південна Корея завершився з рахунком 3:1. Голи забили: Супряга, 34, 53, Цітаішвілі, 89 – Лі Канг Ін, 5 (з пенальті)

Вже на початку матчу українці пропустили гол. Арбітр зустрічі після перегляду відеоповтору призначив пенальті, і Лі Канг Ін чітко реалізував удар з позначки. Це була 5-а хвилина.

Відігратися українці зуміли згодом. Гол теж було забито після стандарту. Корнієнко подав штрафний, та в метушні захисники Південної Кореї не зуміли вибити м'яч. Той відскочив до Супряги, і нападник низом відправив м'яч у ворота. Це був його перший гол на Чемпіонаті.

До слова: Україна – Південна Корея: відео голів матчу

Другий гол українці забили вже по перерві. Відзначився все той же Супряга. Він отримав пас на хід у штрафний майданчик (тут варто відзначити помилку захисників суперників), після чого чітко пробив у дальній кут воріт.

Остаточну перемогу українцям приніс Цітаішвілі. До цього футболіст теж не мав забитих голів на турнірі. Але за хвилину до кінця матчу він підхопив м'яч на своїй половині, після чого пройшов вперед. Обігравши декілька суперників, гравець пробив у дальній кут воріт.



Фото з матчу України та Південної Кореї

Україна перемагає та стає чемпіоном світу з футболу. Вперше в історії.

НАБУ та САП мають три місяці, щоб довести свою ефективність

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура мають три місяці на те, аби довести свою ефективність. У іншому разі президент Володимир Зеленський подасть до Верховної Ради законопроект про їхнє "перезавантаження".

Що ще треба знати: В Адміністрації Президента готують наступ на корупцію

Про це заступник глави Адміністрації Президента Руслан Рябошапка повідомив в ефірі телеканалу "112 Україна". Мовляв, глава держави тоді наголосив, що результати роботи САП і НАБУ мають задовольнити "запит людей на справедливість" і "притягнення до відповідальності осіб, які були причетні до корупційних злочинів".

Рябошапка додав, що протягом останнього часу розгорілись серйозні антикорупційні скандали із "Укроборонпромом", "Центренерго"та з’явились декілька інших кримінальних проваджень".

Тому ми чекаємо від цих антикорупційних органів відповідних процесуальних рішень – це може бути пред’явлення підозр певним особам або передача справ вже до суду, і на це все у нас є декілька місяців,

– зазначив він.

І нагадав, що Володимир Зеленський визначив термін у 3 місяці, аби НАБУ та САП довели спроможність працювати ефективно.

Якщо їм це не вдасться, тоді президент буде змушений реагувати шляхом внесення законодавчої ініціативи до парламенту, і парламент прийматиме рішення щодо можливого "перезавантаження"чи одного, чи двох антикорупційних органів. В залежності від того, хто не з них не справився із своєю задачею"

– пояснив заступник голови АП.

Як ще команда Зеленського має намір протидіяти корупції?Руслан Рябошапка називав дві важливі ініціативи: про невідворотність покарання за корупцію та про забезпечення права на справедливий суд. Обговорюватимуть і перезапуск Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК). Так, буде ініціюватися удосконалення режиму перевірки електронних декларацій, оскільки, "крім недієздатного керівництва НАЗК, є ще проблеми практичного характеру, які ускладнюють роботу з перевірки декларацій".



Також говоритимуть і про спрощення деяких процедур у Кримінальному процесуальному кодексі, які зараз ускладнюють роботу органів досудового слідства. Зокрема, йдеться про так звані поправки народного депутата Лозового. Вони передбачають обов'язкове отримання санкції суду на проведення експертиз у кримінальних провадженнях.



Президент України Володимир Зеленський може перезавантажити САП та НАБУ

Зеленський анонсував реформи для бізнесу та "вливання" у Донбас

Реформаторські законопроекти для розвитку малого та середнього бізнесу готуються вже зараз, про це глава держави сказав під час робочого візиту до Донецької області, пише його прес-служба.

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"Найближчим часом будуть інвестиційні вливання в інфраструктуру Донбасу. Я говорю про це з усіма іноземними інвесторами", – наголосив він.

Президент зазначив, що "малий і середній бізнес – це кров для організму країни". Тому влада може лише "не заважати та допомагати йому". Також Зеленський наголосив на важливості реформи правоохоронних органів.

Головна мета – "держава у смартфоні", щоб мінімізувати спілкування бізнесу з чиновниками,

– підкреслив він.

Зазначимо, 15 червня Володимир Зеленський приїхав до Маріуполя. З нагоди п'ятої річниці визволення міста від проросійських окупантів там пройде низка святкових заходів. Зазначимо, що це – перший візит Зеленського до Маріуполя за час його президентства.

Як визволяли Маріуполь?Протистояння між українцями та проросійськими бойовиками в Маріуполі почалося майже відразу після втечі Януковича в Росію в лютому 2014 року. Потім бойовики особливо активізувалися після анексії Криму Росією. Всередині квітня терористи захопили міськраду Маріуполя, а 9 травня – будівлю Управління внутрішніх справ. Тоді Маріуполь перейшов під їхній повний контроль.



13 червня 2014 року українські бійці провели успішну операцію і героїчно звільнили Маріуполь від окупації. У спецоперації брали участь 150 бійців спецбатальйону "Азов", 2 роти спецбатальйону "Дніпро", 2 роти Національної гвардії та спецпідрозділи МВС. Жоден український боєць не загинув, четверо зазнали поранень.

У мережі знайшли військових Путіна, які захоплювали Крим

Цю інформацію під час моніторингу у соцмережах вдалося дізнатися міжнародній волонтерській спільноті InformNapalm.

Цікаво: Анексований Крим стає тягарем для росіян: вражаючі результати дослідження

Так, цей підрозділ поки не фігурує у переліку причетних до захоплення Криму підрозділів російських збройних сил, який оголосила військова прокуратура. Про цей підрозділ ми вже згадували в листопаді 2018 року, однак тоді доказів їхньої причетності до анексії українського півострова не було.

Роль підрозділів забезпечення в операції захоплення Криму була вагомою, адже вони здійснюють технічне та тилове забезпечення всіх видів збройних сил і окремих родів військ ЗС Росії,

– пояснюють волонтери.

Метою розслідування є доповнення бази даних певними підрозділами та посадовими особами. Зокрема, фотодокази участі в операції захоплення Криму опублікував на своїй сторінці в соцмережі російський військовий Данилов Сергій Сергійович. Він з міста Сочі, що у Краснодарському краї Росії, дата народження – 25 липня 1991 року.









Ці фото беззаперечно свідчать про участь зафіксованої на них особи в анексії Криму

Зокрема, в альбомі Данилова є фото нагородного посвідчення до медалі за окупацію Криму за підписом командира 758-го центру МТЗ полковника Олексія Миколайовича Шишечкіна. На наступній фотографії – Сергій Данилов з товаришем по службі Владиславом Діденком, в обох медалі за окупацію Криму.

Як Росія анексувала Крим?Наприкінці лютого 2014 року перекинуті з Росії та кримських баз Чорноморського флоту РФ війська окупували Кримський півострів. Оскільки російські військові були без розпізнавальних знаків, у народі їх назвали "зеленими чоловічками".



16 березня 2014 року на території АР Крим пройшов псевдореферендум про статус півострова, організований Кремлем. За сфальсифікованими результатами цього "голосування" Росія включила Крим до свого складу.



Ні Україна, ні Євросоюз, ні США не визнали результатів референдуму та вважають, що Росія анексувала Крим.

ЦВК зареєструвала ще 98 кандидатів, загалом їх тепер – 362

Центральна виборча комісія станом на 15 червня зареєструвала 362 кандидати у народні депутати України в одномандатних виборчих округах.

Неймовірно, але екс-регіонал Єфремов, якого судять вже три роки, йде на вибори у складі "Опозиційного блоку"

Самовисуванцями балотуються 318 осіб, ще 44 на парламентські вибори висунуті політичними партіями.

Партії, які висунули своїх кандидатів-мажоритарників:

"Громадянська позиція" – 13 кандидатів. "Демократична сокира" – 10 кандидатів. "Самопоміч" – 6 кандидатів. "Єдиний центр" – 5 кандидатів. "Правий сектор" – 4 кандидати. "Соціалістична партія" – 2 кандидати. Аграрна партія" – 1 кандидат. "Народна правда" – 1 кандидат. "Біла Церква разом" – 1 кандидат. "Рідне місто" – 1 кандидат.

Коли відбудуться вибори до Ради?21 травня Президент України Володимир Зеленський підписав указ про припинення повноважень Верховної Ради. Позачергові парламентські вибори відбудуться в Україні 21 липня 2019 року.



24 травня в Україні офіційно розпочалася виборча кампанія з позачергових виборів народних депутатів.



На парламентських виборах 2019 року до Верховної Ради мають шанси потрапити 5 партій, які набирають 5% та більше голосів виборців. Це – "Слуга народу", "Опозиційна платформа – За життя", "Європейська Солідарність", ВО "Батьківщина" та "Голос".

Цікаво, що народний депутат Олександр Онищенко, який втік з України та наразі перебуває поза її межами, мав намір піти до Верховної Ради. У ЦВК розглянули подані Онищенком документи і – відмовили в реєстрації.