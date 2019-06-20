Головні новини 20 червня: Конституційний суд переніс вибори, Філарет відновив УПЦ КП

Конституційний суд України дозволив розпустити Верховну Раду 8 скликання. Так званий помісний собор, який скликав патріарх Філарет, вирішив відновити Українську православну церкву Київського патріархату. Студенти КНУ імені Тараса Шевченка вийшли на протест проти Портнова. Зеленський скасував 167 указів попередніх президентів. Такими були головні новини четверга, 20 червня, в Україні та світі.

Конституційний суд переніс вибори

Конституційний суд України провів закрите засідання та розглянув законність розпуску Верховної Ради. Суд таки дозволив розпустити Верховну Раду восьмого скликання.

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Суд не знайшов порушень в указі президента, тож це означає, що парламентські вибори відбудуться 21 липня. Варто наголосити, що рішення Конституційного Суду України є обов’язковим, остаточним та таким, що не може бути оскаржено.

Розгляд у справі №1-152,2019 вела голова суду Наталя Шаптала, суддя-доповідач – Віктор Кривенко. На засіданні були присутні 16 суддів КС.



Парламентські вибори 2019: основні дати

Філарет відновив Київський патріархат

Так званий помісний собор, який скликав патріарх Філарет, вирішив відновити Українську православну церкву Київського патріархату. У Православній церкві Україні ці процеси не визнають.

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У Православній церкви України заявили, що рішення зборів є нікчемними в юридичному і канонічному планах. Тож у понеділок Епіфаній збирає Синод.

Поки ще почесного патріарха Православної церкви України Філарета не відлучатимуть від церкви. Проте на засіданні Синоду, скликаному митрополитом Епіфанієм, можуть констатувати: Філарет вийшов із ПЦУ.

Варто зауважити, що Філарет не має права одноосібно збирати помісний собор ні за чинним статутом ПЦУ, ні за колишнім статутом УПЦ КП. Частина присутніх священнослужителів мають парафії в Росії.

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Чому Філарет вирішив відновити Київський патріархат?Нинішній почесний патріарх ПЦУ Філарет звинуватив главу церкви митрополита Епіфанія у відмові від домовленостей, досягнутих під час Об'єднавчого собору 15 грудня. За словами Філарета, сьогодні в Українській православній церкві відбувається "розділення, двовладдя, і це може призвести до сумних наслідків".



Патріарх додав, що на Соборі начебто досягли домовленості про те, що керуватиме новоствореною церквою в Україні він, а за кордоном її представлятиме митрополит Епіфаній. Проте цього не сталося. Далі Філарет зробив декілька гучних заяв. Наприклад, сказав, що Київський патріархат досі існує. І що Епіфаній поводить себе так, наче "він – предстоятель, а я – ніхто".

Протест проти Портнова

Андрія Портнова, чиновника часів Януковича, повернули на кафедру конституційного права юридичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка. Він працював на кафедрі конституційного права з 2009 по 2014 рік, допоки його не звільнили з посади. Однак нещодавно ректор КНУ поновив Портнова на посаді без конкурсу. Тож з 1 вересня 2019 року той повинен приступити до роботи.

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Студенти цим вкрай обурені, а тому вони вийшли на протест. Активісти збираються ночувати в університеті. Протестувальники спочатку зібрались під головним корпусом університету, згодом зайшли всередину.

У соцмережах запустили відповідний хештег. "Сьогодні Портнов, а завтра Янукович, "Ні" портнову в КНУ", "Губернського на пенсію", – плакати із такими написами тримають протестувальники в руках.



Біля КНУ акція протесту/ Фото 24 каналу



Студенти обурені/ Фото: 24 канал

Протестувальники заявили, що акція триватиме, поки ректор Леонід Губерський не попросить вибачення публічно. Більше фото та відео з місця події – дивіться за посиланням.

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Зеленський скасував 167 указів

Володимир Зеленський скасував 167 указів президентських указів. Серед них – 61 указ в економічній сфері, підписаний з 1991 до 2000 року президентами Леонідом Кравчуком і Леонідом Кучмою.

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Серед скасованих указів:

указ 1991 року про тимчасові невідкладні заходи щодо посилення боротьби зі спекуляцією та незаконною торговельною діяльністю;

указ 1995 року про штрафи за порушення норм з регулювання обігу готівки;

указ 1998 року про впорядкування справляння плати за вчинення нотаріальних дій.

указ №567 про проблискові маячки. Офіційна назва – про заходи щодо впорядкування використання спеціальних світлових і звукових сигнальних пристроїв та номерних знаків на службових транспортних засобах.

Окрім того, президент скасував указ про обов’язкову шкільну форму. Більшість скасованих указів були видані в роки президентства Леоніда Кучми і Віктора Януковича. При цьому не був скасований жоден указ, виданий Петром Порошенко – лише одна зі статей його указу про положення про Генштаб ЗСУ.

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Протест у Грузії

У Грузії 19 червня розпочалися масові протести. Все – через поведінку депутатів російської Держдуми, які прибули у парламент країни для участі в Міжпарламентській православній асамблеї.

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Річ у тім, що захід відкрив не спікер грузинського парламенту, а комуніст Сергій Гаврилов – депутат російської Думи. Окрім того, що він всівся у крісло грузинського спікера, то ще й проводив захід російською мовою.

Все це викликало протест з боку опозиції. Після оголошення перерви в асамблеї до трибуни вийшли депутати "Європейської Грузії" і "Національного руху" й опротестували перебування російських депутатів у грузинському парламенті.



Протести під стінами парламенту Грузії/ Фото: Руставі-2

Більше того, під стіни парламенту у Тбілісі почали сходитися невдоволені діями росіян люди, громадські активісти. Учасники акції протесту увірвалися в будівлю парламенту Грузії. Наразі відомо, що на схожі акції люди виходять по всій Грузії. Поліція, оснащена кийками і щитами, намагається зупинити протестувальників

Детальніше про те, що відбувається у Грузії – читайте за посиланням.