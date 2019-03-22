Головні новини 22 березня: вирок в'язню Кремля Грибу, Медведчук з Бойком з'їздили до Медведєва

Російський суд виніс остаточний вирок українському в'язневі Кремля Павлу Грибу – хлопець отримав 6 років і оголосив голодування. Кум Путіна Віктор Медведчук та кандидат у президенти України Юрій Бойко поїхали до Медведєва і влаштували там "економічні переговори". Спецслужби Росії готували теракт у Харкові – плани викрила СБУ. Такими були головні новини п'ятниці, 22 березня, в Україні та світі.

Шість років у російській вязниці

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Суд у Ростові-на-Дону виніс вирок незаконно ув'язненому українцю Павлові Грибу. Хлопця звинувачують у "схилянні до теракту" росіянки Тетяни Єршової, його засудили до шести років позбавлення волі.

Визнати Павла Гриба винним і призначити покарання у вигляді 6 років позбавлення волі з відбуванням у колонії загального режиму,

– сказав російський суддя.

Прокуратура Росії такого "покарання" і вимагала. Вирок поки не набув чинності, тому сторона українця має право оскаржити його протягом 10 днів. Одразу після винесення вироку Павло оголосив голодування.

"У зв'язку з тим, що не допустили лікарів, ні Денисову і взагалі у зв'язку з тим, що таке робиться, я оголошую голодування", – сказав він.

Хто такий Павло Гриб та у чому його звинуватили?Український політв'язень, якого росіяни захопили в Білорусі у серпні 2017 року. Павло приїхав у місто Гомель на зустріч з Єршовою, яку вважав своєю подругою. Його арешт насправді був спецоперацією силовиків РФ, адже хлопця викрали й перевезли до Краснодарського краю, де й ув'язнили.



Українцю закидають підбурювання громадянки РФ Тетяни Єршової до вчинення теракту на шкільній лінійці у російському місті Сочі. Сам Павло заявив, що не визнає звинувачень і назвав справу сфабрикованою.

В українця серйозні проблеми зі здоров'ям. Зокрема, на останньому засіданні, яке пройшло 21 березня, Павло поскаржився погане самопочуття і просив відкласти дебати. Йому викликали "швидку", хоча у Росії належної медичної допомоги хлопцю не надали досі.

Що відомо про стан здоров'я Павла Гриба?Без щоденного прийому ліків життя хлопця перебуває під загрозою, адже він має інвалідність з дитинства. Павлові Грибу не раз ставало погано на судових засіданнях. Наразі його стан здоров'я – стабільно поганий. У Павла виявили початкову стадію цирозу печінки та симптоми хвороби Альцгеймера. Батько бранця б'є на сполох: його сину потрібна термінова операція та огляд кваліфікованих лікарів. В іншому разі заручнику РФ загрожує смерть.

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У МЗС України відреагували на черговий незаконний вирок російського суду – вимагають його негайного скасування. Україна закликає надати постійний медичний супровід Павлові, забезпечити його звільнення та безперешкодне повернення в Україну.

"Вважаємо, що цим судовим рішенням російська сторона грубо порушує права людини – зокрема право на справедливий суд та право на життя", – наголосили в українському відомстві.

Міністерство також закликало міжнародну спільноту посилити тиск та Росію, аби вона припинила порушувати права людини та звільнила Павла. На вирок для політв'язня також відреагував міністр закордонних справ Павло Клімкін. Він написав, що Росії не відомі поняття "милосердя, людяність, гідність".

Російське псевдосудочинство засудило важкохворого Павла Гриба до 6 років колонії. Закликаю цивілізований світ тиснути на РФ для його якнайшвидшого звільнення,

– додав він.

Милосердя, людяність, гідність - ці поняття не відомі країні-окупанту, країні-агресору. Російське псевдосудочинство засудило важкохворого Павла Гриба до 6 років колонії. Закликаю цивілізований світ тиснути на РФ для його якнайшвидшого звільнення #FreeHryb #LetMyPeopleGo — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 22 березня 2019 р.

Як Медведчук та Бойко до Медведєва у гості їздили

Російський Дмитро Медведєв прийняв у своїй резиденції в Горках кандидата в президенти України Юрія Бойка та кума президента Росії Володимира Путіна Віктора Медведчука. Усі вони там організували так звані економічні переговори. До компанії доєднався також голова правління "Газпрому" Олексій Міллер.

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Українським глядачам це зібрання показували "112 Україна" і "NewsOne" – телеканали, пов'язанні з Медведчуком.

Така зустріч "втішила" Медведєва – він її "вважає правильною", оскільки "взаємини між Росією та Україною перебувають у стані глибокої кризи".

Ми могли б зараз обговорити низку питань, які є особливо актуальними, маючи на увазі реальний стан справ в сфері економічної взаємодії. Маю на увазі і газову складову, оскільки, як відомо, в цьому році завершується термін дії угод в газовій сфері. Необхідно визначитися, що робити далі,

– стверджує він.

Юрій Бойко і собі назвав "стосунки між Україною та Росією "вкрай важливими" для України".

"Для нас дуже важливе повернення наших товарів і нашої продукції на російський ринок", – сказав він.

Бойко заявив – готовий запропонувати і розглянути різні варіанти відновлення контракту по транзиту газу після завершення чинного контракту".



Медведчук та Бойко поїхали до Медведчука/ Getty images

Зі свого боку, Медведєв запропонував обговорити "загалом ситуацію з торговою складовою і економічною кооперацією". За його словами, "в останні роки спостерігалася серйозна деградація цих відносин".

Про "газову складову", згадану Мадведєвим, рясно говорив і Медведчук. Каже, що сторонам "потрібні прямі договори з постачання газу, щоб знизити ціну на газ для населення".

Після того, як РФ успішно закінчить будівництво "Північного потоку-2", турецьких потоків, які мають бути закінчені в грудні 2019 року, наша труба фактично буде порожньою, – заявив кум Путіна.

Натомість Міллер стверджує, що "Газпром" готовий взяти участь у створенні газотранспортного консорціуму з Україною, якщо така пропозиція буде.

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Які наслідки газових угод 2009 року між Україною та Росією?З 1 січня 2009 року "Газпром" у повному обсязі припинив постачання газу в Україну. До цього, між Україною і Росією було анонсоване підписання Договору на газопостачання у 2009 році. Але 31 грудня 2008 року президент Ющенко наказав керівнику "Нафтогазу України" Олегу Дубині припинити переговори, не підписувати угоду з "Газпромом" та відкликав делегацію "Нафтогазу" з Москви.



Тоді Росія заявила про підняття ціни на газ – від 180 доларів за тисячу кубометрів до 235. У той же день, 31 грудня 2008 року, тодішній президент Росії Дмитро Медведєв виступив з заявою, що оскільки Україна розірвала переговори, то ціна за газ сягатиме 450 доларів.



З 1 по 18 січня відбулося істотне скорочення постачання газу до країн Центральної та Східної Європи, в Україні підприємства теплокомуненерго працювали на межі можливостей. Через холоди постала загроза колапсу всієї української системи ЖКГ.



18 січня 2009 в результаті п'ятигодинних переговорів прем'єр-міністри Путін і Тимошенко підписали "газові угоди", згідно з якими ціна за тисячу кубометрів палива склала 450 доларів США.

Такі "газові ініціативи" прокоментували у "Нафтогазі". Прес-служба нагадала, що за чинним контрактом, зміненим в арбітражі, вони вже мусять продавати Україні газ за ціною на 48% дешевше, ніж та, яка вийшла б у березні за формулою у початковому контракті.

Також цікаво, що пан Медведчук говорить про поставки газу за ціною 240-260 доларів за тисячі кубометрів. Ми купували на відкритих торгах в ЄС у березні за ціною в середньому 226 доларів за тисячу кубометрів. А на квітень ціна знизилася до рівня близько 217 доларів за тисячу кубометрів,

– йдеться у повідомленні.

У "Нафтогазі" зазначили, що "Газпром" їм боргує 2,8 мільярди доларів компенсації.

Зазначимо, проти кума Путіна Віктора Медведчука ГПУ 5 лютого відкрила кримінальне провадження. На з'їзді політичної організації "Український вибір – право народу" Медведчук заявив про необхідність утворення так названого "автономного регіону Донбас". Відтак, у діях Медведчука Генпрокуратура вбачає ознаки злочинів, передбачених статтями "Посягання на територіальну цілісність і недоторканість України" та "Державна зрада".

Що відомо про Віктора Медведчука: дивіться відео

Відреагувала на поїздку Бойка та Медведчука і Служба безпеки України. Там обіцяють у стислі терміни надати їй правову оцінку. У СБУ також допускають зв'язок відвідин Москви із планами російських спецслужб.

Водночас, ми не виключаємо можливий опосередкований зв'язок цієї події із попередженим СБУ у Харкові терористичним актом у метрополітені,

– йдеться у повідомленні.

Російські спецслужби готували теракт у Харкові

Російські спецслужби готували теракт у метро Харкова на станції "Індустріальна" – але СБУ вчасно викрила їхні наміри. Завербований місцевий мешканець мав забезпечити здійснення злочину, за це він отримав 15 тисяч доларів.

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Вибух у метрополітені мав призвести до численних жертв і дестабілізації ситуації напередодні президентських виборів в Україні, які відбудуться 31 березня.

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За даними СБУ, представники спецслужб Росії передали харків'янину вибуховий пристрій потужністю шістсот грамів тротилу, який вводився у дію телефонним дзвінком. Чоловік отримав також інструкції для підготовки теракту.

У Харкові він придбав цвяхи, шурупи, болти й гайки, якими планував начинити вибуховий пристрій, аби посилити його дію та збільшити кількість постраждалих.

Джерела 24 каналу в правоохоронних органах надали фото зі спецоперації:



У метро Харкова планували теракт



Вибуховий пристрій мали встановити у метро Харкова



Підозрюваного у підготовці теракту затримали на станції метро "Індустріаль

Під час проведення спецоперації оперативники СБУ завчасно вилучили зі схованки чоловіка справжню вибухівку та замінили її на "муляж". Його затримали на станції метро "Індустріальна" вибухівки під час масового скупчення людей.

Як РФ втручається у вибори президента в Україні?Найактивніше Москва намагається чинити інформаційну атаку на українців через екрани телевізорів. Окрім того, вона спробує дестабілізувати ситуацію в країні, використовує інформаційну пропаганду, кіберпровокації, спробує захоплювати виборчі дільниці, фінансово підтримує кандидатів і буде намагатися привести до влади свого кандидата.

До Таїланду – без віз

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Готуйте валізи – ще одна популярна серед туристів країна скасувала візи для українців.

З 14 квітня 2019 року громадяни України можуть подорожувати до Королівства Таїланд з туристичною метою без віз, повідомляє у Facebook Департамент консульської служби МЗС України.

У відомстві нагоадують, що для поїздки потрібно мати закордонний паспорт (біометричний або небіометричний), термін безвізового перебування становитиме до 30 днів.