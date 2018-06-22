Головні новини 22 червня: новий очільник Донеччини і потепління в українсько-угорських стосунках

22 червня Президент України Петро Порошенко у Краматорську офіційного представив нового голову Донецької ОДА генерала СБУ Олександра Куця.

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Інформація про призначення на цю посаду 41-річного генерала СБУ з'явилась напередодні.

Олександр Іванович з перших днів війни також добровольцем на фронті, тільки в складі бойових груп Служби безпеки України, а діяльність цих бойових груп якось у нас не прийнято коментувати,

– сказав Порошенко під час представлення.

За його словами, "коли вороги бояться Олександра Івановича, вони це роблять недарма".

"Це людина, яка рішуче йде в бій, має аналітичний склад розуму, яка дуже добре відома на Донбасі, яку тут знають, шанують і поважають", – не скупився на слова похвали Порошенко під час представлення нового голови Донецької ОДА.

Президент висловив переконання, що досвід ефективної співпраці новопризначеного очільника Донеччини з керівництвом ООС, силовиками, народними депутатами "є безцінним".

Під час вибору нового глави військово-цивільної адміністрації я керувався двома чинниками: ми повинні забезпечити безпеку на території Донецької області і ми повинні зробити вичерпний перелік заходів для того, щоб наблизити Україну до миру,

– підкреслив Порошенко, представляючи нового голову військово-цивільної адміністрації.

Радий представити Голову Донецької ОДА Олександра Куця. З перших днів агресії РФ він пішов добровольцем, був у складі бойових груп СБУ. Має аналітичний склад розуму, його знає і поважає Донбас. Впевнений, його досвід забезпечить мир, відновлення інфраструктури, розвиток Донбасу — Петро Порошенко (@poroshenko) 22 июня 2018 г.

Що відомо про нового очільника Донеччини Олександра Куця?

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Йому 41 рік. Він народився у Ростові-на-Дону і до середини 90-х жив у Росії.

У 2009-2014 роках Куць був заступником начальника Головного відділу із боротьби з корупцією та організованою злочинністю (так званий департамент "К") ГУ СБУ у Києві та Київській області.

Після цього рік відпрацював на посаді начальника київського главку Служби безпеки України, а з 25 березня 2015 року був призначений начальником УСБУ в Донецькій області.

Один з ватажків окупантів Захарченко звинувачував Куця в організації вбивства "Гіві" та "Мотороли".

Майже рік тому – 21 серпня 2017 року Олександр Куць призначений на посаду начальника Головного управління Служби безпеки України у Донецькій та Луганській областях.

Додамо, що 13 червня Порошенко підписав указ про звільнення Павла Жебрівського з посади голови Донецької обласної військово-цивільної адміністрації. Попередник Куця пробув на посаді 3 роки.

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