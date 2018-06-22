Главные новости 22 июня: новый глава Донетчины и потепление в украинско-венгерских отношениях

22 июня Президент Украины Петр Порошенко в Краматорске официального представил нового председателя Донецкой ОГА генерала СБУ Александра Куця.

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Информация о назначении на эту должность 41-летнего генерала СБУ появилась накануне.

Александр Иванович с первых дней войны был добровольцем на фронте, только в составе боевых групп Службы безопасности Украины, а деятельность этих боевых групп как-то у нас не принято комментировать,

– сказал Порошенко во время представления.

По его словам, "когда враги боятся Александра Ивановича, они это делают не зря.

"Это человек, который решительно идет в бой, имеет аналитический склад ума, который очень хорошо известен на Донбассе, которого здесь знают, чтят и уважают", – не скупился на слова похвалы Порошенко во время представления нового председателя Донецкой ОГА.

Президент выразил убеждение, что опыт эффективного сотрудничества новоназначенного главы Донецкой области с руководством ООС, силовиками, народными депутатами "является бесценным".

Во время выбора нового главы военно-гражданской администрации я руководствовался двумя факторами: мы должны обеспечить безопасность на территории Донецкой области и мы должны сделать исчерпывающий перечень мер для того, чтобы приблизить Украину к миру,

– подчеркнул Порошенко, представляя нового главу военно-гражданской администрации.

Радий представити Голову Донецької ОДА Олександра Куця. З перших днів агресії РФ він пішов добровольцем, був у складі бойових груп СБУ. Має аналітичний склад розуму, його знає і поважає Донбас. Впевнений, його досвід забезпечить мир, відновлення інфраструктури, розвиток Донбасу — Петро Порошенко (@poroshenko) 22 июня 2018 г.

Что известно о новом главе Донецкой области Александре Куць?

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Ему 41 год. Он родился в Ростове-на-Дону и до середины 90-х жил в России.

В 2009-2014 годах Куць был заместителем начальника Главного отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью (так называемый департамент "К") ГУ СБУ в Киеве и Киевской области.

После этого год отработал на должности начальника киевского главка Службы безопасности Украины, а с 25 марта 2015 года был назначен начальником УСБУ в Донецкой области.

Один из главарей оккупантов Захарченко обвинял Куця в организации убийства "Гиви" и "Моторолы".

Почти год назад – 21 августа 2017 года Александр Куць назначен на должность начальника Главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях.

Добавим, что 13 июня Порошенко подписал указ об увольнении Павла Жебривского с должности председателя Донецкой областной военно-гражданской администрации. Предшественник Куця пробыл на должности 3 года.

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Саммиту Украина – Грузия – НАТО быть: Венгрия разблокировала его проведение

Венгрия официально отказалась от вето по проведению отдельной встречи лидеров НАТО при участии украинского президента Петра Порошенко, но и в дальнейшем блокирует Комиссию Украина-НАТО (КУН).

Об этом заявил министр МИД Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции по итогам консультаций с украинской стороной.

Мы ничего не имеем против, чтобы в июле в Брюсселе состоялся Саммит НАТО при участии Украины, где будут обсуждаться вопросы безопасности в Черноморском регионе,

– заявил министр.

Кроме этого, он рассказал о встрече с Майком Помпео в Вашингтоне, на которой тоже сообщил эту новость.

"Недавно я встречался с Майком Помпео в Вашингтоне, и там я ему сказал, что мы ничего не имеем против, чтобы в июле в Брюсселе состоялся Саммит НАТО при участии Украины, где будут обсуждаться вопросы безопасности в Черноморском регионе", – отметил Петер Сийярто.

Добавим, что 22 июня Министр иностранных дел Украины Павел Климкин и глава венгерского МИД Петер Сийярто начали украинско-венгерские консультации по реализации закона об образовании. До этого министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выдвинул Украине ультиматум, после выполнения которого официальный Будапешт отменит свое вето на проведение заседания Комиссии НАТО-Украина на уровне министров.

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Балух объявил о начале сухой голодовки

Украинский политзаключенный Владимир Балух, которого незаконно удерживают в крымском ИВС, объявил о начале сухой голодовки.

Об этом сообщил архиепископ Крымский и Симферопольский Климент, который также является защитником Балуха на общественных началах.

Общался с Балухом. Володя сообщил, что руководство Симферопольского СИЗО приняло решение, выселить его из одиночной камеры и перевести в общую камеру, так как они считают, что он прекратил голодовку. Володя официально заявляет, что переходит на сухую голодовку,

– отметил священнослужитель.

Кроме этого, 22 июня стало известно, что Владимир Балух на заседании подконтрольного России Раздольненского райсуда Крыма рассказал, что начальник изолятора временного содержания (ИВС), в поселке Раздольное, Валерий Ткаченко постоянно позволял себе оскорблять, совершать физическое насилие и провоцировать его.

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"Потерпевший (начальник Валерий Ткаченко – "24") заявил (на суде – "24"), что у него неприязненного отношения ко мне нет. Но с первого дня моего пребывания в ИВС, когда Ткаченко зашел ко мне утром на перерасчет, первым делом сказал: "О, "правосека" наконец привезли. Сейчас "двадцаточку" тебе навалят – на зоне научат родину любить", – рассказал на допросе Балух.

По словам политзаключенного, он часто заявлял о желании давать показания на полиграфе, но ему отказывали.

Ткаченко обращался ко мне сплошными матами. Каждый раз, когда находился в ИВС, он приходил ко мне в камеру и пытался оскорбить, унизить по национальному признаку и, по его разумению, мою принадлежность к "Правому сектору". Говорил, что и вырезать нас, хохлов, надо как вид, и разное другое. Приходил с перегаром, в гражданской одежде, в выходные дни. Эти попытки меня ударить, оскорбить, все провокации – есть на видеосъемке,

– заявил Балух.

Добавим, что 15 июня стало известно, что Владимир Балух находится в критическом состоянии. В этот день в зале суда Владимиру Балуху стало плохо, за ним приехала скорая. По словам архиепископа Климента, в Балуха был сердечный приступ во время судебного заседания 15 июня. Несмотря на это, пророссийский суд в Крыму продлил арест украинского активиста еще на 2 месяца.

В чем обвинили Владимира Балуха?8 декабря 2016 года в оккупированном Крыму украинского активиста Владимира Балуха задержала ФСБ России. Все потому, что после аннексии полуострова Балух на своем доме в селе Серебрянка вывесил украинский флаг и табличку "улица Героев Небесной сотни", а также отказался от российского паспорта.



Оккупационная власть Крыма обвинила Балуха в хранении боеприпасов и взрывчатки, которые якобы обнаружили у него во время одного из обысков. Мужчина неоднократно настаивал, что боеприпасы ему подбросили, чтобы отомстить за проукраинскую позицию. 16 января 2018 года Балуха приговорили к 3 годам и 7 месяцам заключения в колонии-поселении. 19 марта 2018 года политзаключенный объявил бессрочную голодовку.

Трамп предположил, когда может состояться его встреча с Путиным

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Президент США Дональд Трамп допустил, что встреча с президентом России Владимиром Путиным может состояться в июле. Об этом пишут западные СМИ.

Президенты могут встретиться до саммита НАТО в Брюсселе. Он пройдет 11 и 12 июля. Второй возможный вариант встречи – после визита Трампа в Великобританию. Поездка запланирована на 13 июля.

21 июня в Белом доме подтвердили, что советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон собирается посетить Москву на следующей неделе. Там он обсудит предстоящую встречу главы Белого дома с президентом РФ Владимиром Путиным.

Напомним, недавно пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин и Дональд Трамп во время последнего телефонного разговора обсуждали проведение двусторонней встречи. Она может состояться в Вене. Это уже будет третья встреча Дональда Трампа и Владимира Путина. До этого президенты США и России встречались в прошлом году в июле в немецком Гамбурге на полях саммита G20 в ноябре в Вьетнаме в рамках саммита стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

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Украинского вратаря Лунина выкупил мадридский "Реал"

Вратарь Андрей Лунин официально перебрался в мадридский "Реал" из луганской "Зари". Соответствующая информация обнародована на официальном сайте "Реала".



Андрей Лунин