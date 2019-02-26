Головні новини 26 лютого: скандал з "Укроборонпромом", вирок Зайцевій і "легалізація" корупції

Журналісти викрили масштабну корупційну схему, з якої випливає, що "Укроборонпрому" продавали контрабандні, неякісні та навіть армійські запчастини, відмиваючи мільйони гривень. Суд виніс вирок Зайцевій та Дронову у справі смертельної ДТП в Харкові. КСУ скасував статтю про незаконне збагачення. Такими були головні новини вівторка, 26 лютого, в Україні та світі.

Скандал з "Укроборонпромом"

Журналісти-розслідувачі програми "Наші гроші" зібрали докази багаторічної схеми вимивання сотень мільйонів гривень з українського оборонного комплексу. В цій схемі – друг і партнер президента, член Ради нацбезпеки Олег Гладковський. Його 22-річний син Ігор – один з основних фігурантів попилу. Друг Ігоря Гладковського Віталій Жуков, який "оформлює документи, заносить відкати". Жуков три роки пропрацював у концерні, був навіть помічником директора. У 2014 році він звільняється з державного сектору і переходить у приватний. Серед організаторів – голова державного оборонного концерну Павло Букін і "спеціаліст з контрабанди" Андрій Рогоза. Андрій Рогоза – ще до народження тріо з Жуковим та Гладковським – заробляв на сумнівних оборонних контрактах. Відкати від групи отримували керівники десятків заводів концерну. У правоохороних органах у цього угруповання був взагалі абонемент на недоторканість.

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Центральною фірмою їхнього масштабного "бізнесу" стала компанія "Оптимумспецдеталь" ("Оптима") – фірма-прокладка, яка отримала від державних бронетанкових заводів близько 100 мільйонів гривень.

Бізнес полягав у тому, щоб за згоди державного оборонного концерну втридорога продавати заводам цього самого концерну контрабандні запчастини до військової техніки, зокрема з Росії. Часом продавали такі неякісні запчастини, які доцільніше назвати металобрухтом.

Перший заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олег Гладковський звернувся до правоохоронних органів із заявою. Він просить перевірити опубліковану в журналістському розслідуванні інформацію про незаконні угоди у закупівлях для ЗСУ. Окрім цього, він попросив тимчасово припинити його повноваження як першого заступника секретаря РНБО.



Член РНБО Олег Гладковський

Його син Ігор Гладковський буде судитись із авторами розслідування, оскільки, за його словами, звинувачення є безпідставними, засновані на фейкових листуваннях. Матеріальних претензій він ні до кого не має, вимагатиме лише спростування недостовірної інформації.

В "Укроборонпромі" вважають, що розслідування є некоректним, оскільки журналісти не вказали джерел її отримання та здійснили маніпулятивний виклад окремих розрізнених даних. "Підкреслюємо, що журналісти програми "Наші гроші", які маніпулятивно використовували закриту інформацію кримінальних розслідувань, повинні звертатися за її перевіркою до першоджерел", – заявили у концерні. Ну, і судитись із журналістами вони також планують.

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Ключове, що потрібно знати: НАБУ проаналізує інформацію про корупцію в оборонній сфері, викладену в журналістському розслідуванні. Але нічого не гарантують, оскільки, за їх словами, розслідування корупції в оборонній сфері складні і специфічні.

Дивіться відео про масштабні оборудки навколо "Укроборонпрому":

За інформацією журналістів програми "Наші гроші", кримінальне провадження порушилі і Спеціалізована антикорупційна прокуратура. Крім того, команда пообіцяла опублікувати більше доказів 27 лютого.

Вирок Зайцевій і Дронову

Київський районний суд Харкова виніс вирок Олені Зайцевій та Геннадію Дронову у справі резонансної смертельної ДТП, що трапилася 18 жовтня 2017 року. Тоді на вулиці Сумській у Харкові зіткнулися автомобілі Lexus і Volkswagen Touareg. Першим авто керувала 20-річна Олена Зайцева, другим – Геннадій Дронов. Від зіткнення авто Зайцевої відлетіло на тротуар і на смерть збило групу пішоходів. У страшнійї аварії загинуло шестеро осіб, та ще п'ятеро отримали поранення.

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Судовий розгляд тривав більше року і завершився 19 лютого. За цей час відбулося близько 60 засідань. Під час дебатів у справі 19 лютого і Зайцева, і Дронов визнали свою вину в ДТП. 26 лютого Зайцеву і Дронова засудили до 10 років позбавлення волі.