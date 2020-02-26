Головні новини 26 лютого: Тігіпко може стати прем’єром, День спротиву окупації Криму

Президент Зеленський розглядає кандидатуру Тігіпка посаду прем’єр-міністра, пишуть ЗМІ. В Україні 26 лютого стало Днем спротиву Криму російській окупації. Експомічник президента Росії Сурков після відставки заявив, що України не існує. Під Офісом Президента України чоловік скоїв спробу самоспалення. Такими були головні новини 26 лютого в Україні.

Найважливіші новини за сьогодні в Україні та світі:

Прем’єрство Тігіпка

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Бізнесмен Сергій Тігіпко може замінити Олексія Гончарука на посаді прем'єр-міністра України така – інформація ще ввечері 25 лютого з’явилася у ЗМІ та анонімних телеграм-каналах.

Три джерела в українському уряді повідомили нам, що президент Володимир Зеленський розглядає як прем’єр-міністра старого політика Сергія Тігіпка,

– повідомило видання Kyiv Post.

Речниця президента Юлія Мендель та прес-служба компанії Tigipko Group TAS не відповіли на прохання журналістів прокоментувати цю ситуацію. Водночас сам Зеленський зізнався, що зустрічався з Тігіпком, проте не уточнив, чи розмовляли вони про прем’єрство.

Тим часом Гончарук заявив, що інформація про його відставку у ЗМІ з'являється вже не вперше, тож він до неї звик.

Я скільки себе пам'ятаю, мене звільняють,

– зазначив Гончарук, додавши, що зустрічався останнім часом з Тігіпком.

Що відомо про Сергія Тігіпка

Український олігарх, політичний діяч, голова партії "Трудова Україна" (2000 – 2005), голова партії "Сильна Україна" (2009 – 2012, з 2014 року).

У 1992 році був головою правління Приватбанку.

Народний депутат III, IV та VII скликань.

Був віцепрем'єр-міністром в уряді Павла Лазаренка, пробувши на посаді 2 роки.

У 1999 – 2000 роках був міністром економіки в уряді Віктора Ющенка.

Був віцепрем'єр-міністром в уряді Миколи Азарова.

У 2012 році – заступником голови Партії регіонів.

Тож Тігіпко підпадає під дію закону про люстрацію і не може працювати на вищих посадах в Україні.

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Дивіться відео про Сергія Тігіпка:

Що кажуть експерти

Зеленський не обиратиме нового прем'єр-міністра. Інформація про кандидатуру Тігіпка на цю посаду є спланованою схемою, переконаний економічний експерт Сергій Фурса. Він вважає, що це була спецоперація, яка не стосувалася прем'єрської посади.

Так, пан Тігіпко – добрий господарник. Однак він асоціюється з людиною Януковича, яка в уряді була з 1990-х років. Також він давній бізнес-партнер Коломойського,

– додав Фурса.

У Гончарука не все виходить. Тому є ідея-мінімум – посилити економічний блок уряду досвідченим управлінцем – віцепрем'єром, яким може стати саме Тігіпко. Таку думку 24 каналу висловив голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко. На його думку, віцепрем’єр візьме на себе вирішення питань, з якими не справляється міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов. Займатиметься поточними питаннями, наприклад, по вугіллю, заборгованості по зарплатах, оскільки знає, як працює державна машина.



Що відомо про бізнес Сергія Тігіпка / Інфографіка 24 каналу

День спротиву окупації Криму

Президент Володимир Зеленський підписав указ, за яким 26 лютого стало Днем спротиву Криму російській окупації. Адже саме в цей день 6 років тому перед будівлею Верховної Ради Криму пройшов мітинг на підтримку територіальної цілісності України.

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Своїм указом Зеленський вшановує мужність і героїзм громадян України, які проживають у тимчасово окупованому Криму. Мовиться про кримських татар, українців і представників інших національностей. 26 лютого 2014 року вони відстоювали територіальну цілісність України, а саме провели мітинг на її підтримку.

Згідно з указом, відтепер щороку 26 лютого в Україні відзначатимуть День спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Крім того, Кабмін має забезпечити розробку та затвердження планів заходів до цієї дати. Допомагатимуть уряду в цьому представники державних органів, органів місцевого самоврядування, інститутів громадянського суспільства.

Акція проти окупації Криму

Цього ж дня, проте вже тепер – у 2020 році – кілька десятків українців ввечері вийшли на акцію під посольство Росії в Києві. Вони наголошували, що Росія незаконно окупувала Крим у 2014 році, закликали світ жорсткіше тиснути на агресора та вимагали підняти питання Криму на зустрічі в нормандському форматі.

Серед присутніх було багато кримських татар та декілька звільнених політв'язів – Олег Сенцов, Едем Бекіров та інші. У руках вони тримали фото кримчан, які досі перебувають у російському полоні.

Сенцов на акції наголосив, що сьогодні дуже важливо пам'ятати про Крим і особливо про українців, які перебувають у полоні ворога. Російське посольство колишній політв'язень назвав справжньою в'язницею.

Я вірю, що рано чи пізно режим Путіна впаде. Вірю, що Крим і Донбас повернуться до України. Слава Україні,

– наголосив Сенцов.

Акція до річниці окупації Криму під посольством Росії в Києві: відео 24 каналу

Під час акції її учасники також виголосили 6 вимог до агресора. Пояснили, що "6 років окупації, тому і 6 вимог до агресора".

Вимоги мітинувальників

Звільнити кримських політичних в’язнів. Припинити заміщення населення Криму. Припинити расову дискримінацію корінного населення Криму, кримських татар і етнічних українців. Скасувати заборону Меджлісу кримськотатарського народу. Припинити мілітаризацію Криму та вивести війська. Геть з Криму.

Заява Суркова про Україну

Колишній помічник Президента Росії Владислав Сурков заявив, що нібито українство – це "специфічний розлад розуму", а самих українців назвав "хохлами". Він також сказав, що відносини між Україною та СРСР "ніколи не були простими".

"Є українство. Тобто специфічний розлад розуму. У дивний спосіб доведене до крайнощів захоплення етнографією. Таке криваве краєзнавство. Сумбур замість держави. Борщ, Бандера, бандура є. А нації немає. Брошура "Самостійна Україна" є, а України немає. Питання тільки в тому, України вже немає чи ще немає?", – висловився Сурков.

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Він також вважає, що "України поки що немає, але з часом вона таки буде". Українців він назвав "хохлами", які нібито зроблять собі країну.

Україна для імперської та радянської бюрократії завжди була справою клопіткою. То отаман Полуботок підведе, то западенці до Гітлера перекинуться. Примус силою до братських відносин – єдиний метод, який історично довів ефективність на українському напрямі. Не думаю, що буде винайдено якийсь інший,

– наголосив Сурков.

Дивіться відео про заяви Суркова:

Що відомо про Суркова

Російський політик, який займався українським питанням ще з виборів 2004 року. А з 2013 року відповідав за відносини Росії з Україною.

Суркова називають ідеологом проєкту "Новоросія", який містив у собі анексію південно-східних регіонів України та Криму.

У 2014 році офіцер спецназу ГРУ Ігор Гіркін (Стрєлков) визнавав, що саме Сурков стоїть за діями бойовиків і приїжджих росіян на Донбасі.

У 2020 році Сурков покинув держслужбу "через зміну курсу на українському напрямку", хоча у Кремлі офіційні причини його відставки не назвали.

24 січня Володимир Путін призначив колишнього віцепрем'єра Дмитра Козака заступником керівника Адміністрації Президента. Так, фактично Козак замінив Суркова.

Самопідпал під офісом Зеленського

На пікеті під Офісом Президента чоловік облився бензином, підпалив себе і просто миттєво спалахнув. Вогонь швидко загасили, чоловік залишився живий, але отримав опіки. Так, бійці Нацгвардії взяли потерпілого у кільце, йому надали першу допомогу.

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Чоловік назвався Олександром Бурлаковим. Він пояснив, що вдався до самопідпалу через корупцію і безвладдя в Україні. За словами відчайдуха, сільська рада Новоіванівки на Сумщині та Держгеокадастр нібито вкрали у чоловіка землю. Він уточнив, що чиновники не дозволили розпаювати землю.

У поліції Києва заявили, що з'ясовують обставини інциденту. В Офісі Президента повідомили, що чоловік, який вчинив самопідпал, не брав участі у мітингу медпрацівників.

Дивіться відео 18+ самопідпалу під Офісом президента в Києві:



Чоловік підпалив себе під Офісом Президента / Фото "Інформатор"

Знищення 14 тонн алкоголю

У селищі Винники на Львівщині 26 лютого розпочали найбільше публічне знищення нелегального алкоголю – 14 тонн, тобто понад 37 тисяч пляшок. Першу пляшку підробленої горілки відкоркував глава Мін'юсту Денис Малюська.

Підроблений алкоголь продавали у магазини на Закарпатті за гуртовими партіями. Малюська пояснив, що вживати цей алкоголь небезпечно, тому й потрібно знищити.

Дізнайтеся, в якій країні п’ють найбільше алкоголю

Весь алкоголь зливатимуть до спеціальних бочок, потім до них додадуть барвник, аби ні в кого не було бажання десь дорогою "втратити" його. Після цього бочки зі спиртним виллють в очисні споруди.

На знищення алкоголю піде щонайменше тиждень.

Це не епізодичний випадок (підроблення алкоголю), це трапляється часто. Небезпека полягає не лише у тому, що держава недоотримує (гроші від несплати податків), а й у ризиках, які несе ця продукція для здоров'я людей,

– розповів Малюська.

Дивіться відео, як на Львівщині знищують підроблений алкоголь: