Головні новини 26 листопада: Зеленський в Естонії, ДБР підготувало підозру Федині

У Таллінні відбулася зустріч Володимира Зеленського з його колегою Керсті Кальюлайд. ДБР підготувало підозру Федині за її погрози Зеленському. Детективи НАБУ затримали десятьох осіб у справі щодо порушення митного законодавства. Український режисер Олег Сенцов у Європарламенті отримав премію Сахарова. Такими були головні новини вівторка, 26 листопада.

Найважливіші новини за вівторок, 26 листопада, в Україні та світі:

Зеленський в Естонії

У Таллінні відбулася зустріч Володимира Зеленського з його колегою Керсті Кальюлайд.

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Політичні лідери говорили про таке:

Естонія підтвердила незмінність підтримки суверенітету й територіальної цілісності України;

активізація двосторонньої співпраці щодо членства Естонії в Раді Безпеки ООН на 2020-2021 роки;

поглиблення допомоги щодо війни на Донбасі;

співпраця в галузі електронного урядування та діджиталізації публічного сектору;

Естонія підтвердила підтримку українських амбіцій щодо НАТО та ЄС.

Окрім того, президентка Естонії Керсті Кальюлайд подарувала Володимиру Зеленському електровелосипед і пів літра меду. У відповідь отримала українську вишиванку.



Подарунок Володимиру Зеленському/ Фото: "Слово і діло"

Володимир Зеленський ще провів зустріч з:

спікером Рійгікогу (парламенту) країни Хенном Пиллуаасом;

прем’єр-міністром країни Ратасом.

Також лідери України та Естонії взяли участь у роботі Цифрового форуму. Завтра, 27 листопада, глава України планує відвідати Литву.

Підозра Федині

ДБР спільно зі СБУ та Генпрокуратурою підготували проєкт повідомлення про підозру народній депутатці від "Європейської солідарності" Софії Федині. Політикиню підозрюють у погрозі вбивством щодо Президента України Володимира Зеленського.

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До прокуратури також направлено проєкт подання до Верховної Ради про надання згоди на притягнення Федини до кримінальної відповідальності.

Депутатка уже відреагувала на цю інформацію у фейсбуці. Зазначила, що "від сьогодні можемо говорити про режим Зеленського".

Тиск на силові органи –законно. Ґвалтування – законно. Участь в анти майданах – похвально. Переслідування і зневага до військових – законно. Зачистка справ Майдану – законно. Замовляти повій в парламенті – похвально. Зарплати в конвертах – похвально. Кнопкодавство – похвально. Захист держави і власна думка – злочин! Вам вирішувати, в якій державі жити,

– написала Федина.

Чому Федині підготували підозру

26 жовтня президент Володимир Зеленський відвідав ветеранів-добровольців у Золотому та у нього з ними виникла надемоційна розмова. Відбувалися ці події напередодні старту розведення військ.

Цього ж дня Софія Федина на своїх сторінках у соцмережах опублікувала відео, де вона з волонтеркою Марусею Звіробій прокоментувала як візит гаранта, так і його спілкування з воїнами. Жінок обурила поведінка очільника держави. Щоправда, під час своїх висловлювань вони застосували ненормативну лексику.

Ти там частіше їзди, там тебе підірвуть, хто-небудь там тебе підірве… Там ненароком може вибухнути граната, там бувають обстріли,

– зверталися до президента Федина та Звіробій.

Після цього справою щодо висловлювань Федини зацікавилася Генпрокуратура.

Відео скандальних заяв Федини та Звіробій у бік Зеленського (Ненормативна лексика! 18+)

Затримання митників

Детективи НАБУ затримали десятьох осіб у справі щодо порушення митного законодавства. Серед них заступник голови київської митниці Сергій Тупальський та ще 6 фігурантів у справі Альперіна.

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За словами Тупальського, він не знає, що слідчі сподіваються у нього знайти. Всі докази, "якщо б вони були, вже можна було знищити". Тупальський повідомив, що обшуки проводяться і в інших працівників Київської міської митниці.

Щодо самого Альперіна, то його детективам затримати не вдалося. Наразі правоохоронці з'ясовують усі обставини.

Тим часом, Володимир Зеленський 26 листопада звернувся до українців із закликом допомогти упіймати Вадима Альперіна. Президент пообіцяв цінні подарунки тим, хто допоможе НАБУ в упійманні цього втікача від правосуддя.



Вадим Альперін/ Фото з фейсбук-сторінки Зеленського

Хто такий Вадим Альперін

Вадим Альперін – "король одеської контрабанди", як пишуть місцеві ЗМІ. Альперіну приписували "шефство" над Одеською митницею, а статки його оцінювали у мільярд доларів.

► Вперше про Альперіна заговорили публічно у 2008 році. Тоді сомалійські пірати захопили українське судно "Фаїна", яке, як виявилося, перевозило зброю. А власником судна був саме Альперін.

► Гучний скандал розгорівся у 2017 році: Альперіна звинуватили в намаганні дати хабар у 800 тисяч доларів співробітнику НАБУ (чи то за те, аби зняли арешт із рахунків певних підприємств, чи то за те, щоб "загубили" справи).

► У листопаді 2017 року суд арештував Альперіна на 2 місяці з можливістю внесення застави у 21 мільйон гривень. Однак суд апеляційний зменшив суму до 141 тисячі гривень, і Альперін вийшов на волю.

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Сенцов отримав премію Сахарова

Український режисер та донедавна російський бранець Олег Сенцов у Європарламенті отримав премію Сахарова. Її Сенцову присудили ще у 2018 році, але отримав він її вже у 2019 році. Це перший випадок в історії, коли цю нагороду отримав українець.

Що таке премія Сахарова?Це премія за свободу думки, яка є щорічною відзнакою Європейського парламенту. Започаткована 1988 року і вручається в 4 областях, зокрема й у захисті прав людини та її основних свобод.

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Олег Сенцов виступив із промовою у французькому Стразбурзі. Він закликав не вірити Росії, не шукати примирення і не вірити Путіну.

Росія обов'язково обдурить. Вони не хочуть миру на Донбасі. Вони хочуть бачити Україну на колінах. Ми цього не допустимо. Ми боролись і будемо боротися до кінця,

– запевнив Сенцов.

Вручення Премії Сахарова 2019 Олегу Сенцову: дивіться повне відео

Зміни від НБУ

Національний банк України вводить в обіг монету номіналом 5 гривень. На них, як і на банкноті, буде зображений Богдан Хмельницький.

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