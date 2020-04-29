Головні новини 29 квітня: відкриття ринків, новий очільник податкової, база Wizz Air у Львові

Уряд дозволив роботу продовольчих ринків. Під будівлею Кабміну відбулася масова акція протесту підприємців, у ній від рук поліції постраждав журналіст Богдан Кутєпов. Новим головою Державної податкової служби призначили Олексія Любченка. Лоукост Wizz Air відкриє нову базу у Львові і вже анонсував 7 нових авіарейсів. Такими були головні новини 29 квітня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

В Україні дозволили роботу ринків

Кабмін з 1 травня дозволив відкрити продовольчі і аграрні ринки, які раніше були закритими через карантин відповідною постановою МОЗ. Загалом в Україні дозволять роботу 872 ринків у різних областях.

Про це Кабмін дозволив відкрити ринки

Однак не усе так просто: перед відкриттям у певній області територіальний орган Держпродспоживслужби має видати відповідне рішення про дотримання протиепідемічних вимог. Тобто, саме органи влади на місцях вирішуватимуть, чи запрацюють в області ринки. Так, наприклад, міська влада Тернополя вирішила не відкривати ринків у місті через несприятливу епідемічну ситуацію. У Львові ж, навпаки, вже анонсували відкриття з 1 травня усіх ринків.

Проте, робота ринків вже не буде схожою на "докарантинну". І продавці, і покупці змушені будуть дотримуватися низки вимог.

Умови, за якими працюватимуть ринки

Допускатимуть на ринок працівників, продавців і відвідувачів лише, якщо вони будуть у масці або респіраторі і їм безконтактно перед тим виміряють температуру. Людей з підвищеною температурою на ринок не допускатимуть.

На кожному вході або в’їзді на ринки мають бути антисептики.

На 10 квадратних метрах має бути лише один покупець.

Кожні три години будуть проводити дезінфекцію поверхонь.

Наприкінці кожного робочого дня мають дезінфікувати та прибирати всі приміщення.

Не має бути жодної стихійної торгівлі на прилеглій до ринку території.



Умови, за якими працюватимуть ринки / Інфографіка 24 каналу

Передували рішенню відкрити ринки протести підприємців, продавців та аграріїв у різних куточках України.

Сутички під Кабміном

Перед засіданням уряду 29 квітня під будівлею Кабінету Міністрів понад сто осіб протестували проти карантину. Вони вимагали пом'якшення для малого і середнього бізнесу, який в умовах суворих обмежень "просто вмирає".

Про дотримання соціальної дистанції та безпечної відстані, аби не підхопити коронавірус, під час протесту не йшлося. Протестувальники перекрили транспортом вулицю Грушевського. Поліцейські вимагали від людей покинути проїзну частину. Це призвело до сутичок між правоохоронцями та мітингарями.

Протести підприємців під Кабінетом Міністрів / Фото 24 канал (Єлизавети Герасимюк)

У сутичках постраждав і журналіст hromadske Богдан Кутєпов. Однак, травми він отримав не від мітингувальників, а від правоохоронців. Його штовхнули на землю і зламали техніку, якою він знімав стрім. Це сталось через те, що він "стояв на зеленій зоні".

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За фактом інциденту слідчі ДБР розпочали досудове розслідування як перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, що супроводжувались насильством, повідомили в бюро. Від роботи його відсторонили.

Кутєпов в ефірі hromadske розповів, що не сильно постраждав:

Повалили на землю. Я отримав кілька штурханів. Тут такі мікро синячки, то дрібниці, подряпини. Але юристи радять зняти (побої – 24 канал), щоб зафіксувати як легкі тілесні ушкодження,

– розповів Кутєпов.



Кутєпов не отримав серйозних травм / Фото hromadske

Новий голова Держподаткової

Кабінет Міністрів на засіданні 29 квітня призначив на посаду голови Державної податкової служби Олексія Любченка. У 2009 – 2011 роках він був заступником голови Державної податкової, тому потрапляє під люстрацію.

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Де ще працював Любченко?

Олексій Любченко в 1999 – 2003 роках працював першим заступником голови податкової адміністрації в Кіровоградській області.

З 2003 по 2005 рік очолював податкову адміністрацію Черкаської області.

Після цього він став заступником голови Кіровоградської ОДА.

У 2009 – 2011 роках Любченко займав посаду заступника голови Державної податкової адміністрації України . У 2012 – 2014 роках він був помічником нардепа Віктора Тимошенка.

. У 2012 – 2014 роках він був помічником нардепа Віктора Тимошенка. У 2015 році Любченко претендував на пост глави Держфіскальной служби. З 2015 року Олексій Любченко – перший віцепрезидент в ПАТ "Украгрохімхолдинг".

У ЗМІ зазначали, що кандидатуру Олексія Любченка на посаду глави Податкової лобіював нинішній глава Мінфіну Сергій Марченко.

Через те, що з 9 вересня 2009 року до 16 червня 2011 року Любченко був заступником голови Податкової, він не може обіймати високі посади за законом "Про очищення влади". На те, що Любченко підпадає під люстрацію, наголосила народна депутатка від "Голосу" Юлія Клименко.



Олексій Любченко підпадає під закон про люстрацію / Фото з його фейсбук-сторінки

Чому звільнили попереднього керівника Верланова?

24 квітня на позачерговому засіданні уряд звільнив голову Державної податкової служби Сергія Верланова та його заступника Дмитра Венцковського. Окрім цього, без посади очільника Державної митної служби залишили й Максима Нефьодова та його заступників.



Ймовірно, що відставки голів митниці та податкової служби ініціював ексміністр фінансів Ігор Уманський. За його словами, така ініціатива була через "скручування" ПДВ, від яких, держбюджет втрачає 5 мільярдів гривень щомісяця.

База Wizz Air у Львові і нові рейси

Угорський лоу-костер Wizz Air 1 липня 2020 року відкриє нову базу в Міжнародному аеропорту "Львів" імені Данила Галицького. Авіакомпанія розмістить там один літак Airbus A320.

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Крім того, Wizz Air анонсувала про відкриття п'яти нових маршрутів зі Львова:

до Біллунна (Данія),

до Таллінна (Естонія),

до Лісабона (Португалія),

до Гамбурга (Німеччина),

до Щецина (Польща).

Нові рейси з Харкова

до Талліна (Естонія),

до Берліна (Німеччина).

Міський голова Львова привітав компанію з такою ініціативою і побажав успіху, незважаючи на карантин і ймовірні туристичні обмеження в майбутньому.

Ризики для проєкту, пов‘язані з пандемією, безумовно є, але в якому бізнесі їх зараз нема? В будь-якому випадку бажаю Wizz Air успіхів в цьому починанні!

– зазначив мер Львова Садовий.